Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом рядом с побережьем, Стамбул, Турция

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Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном центральном районе.
Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
Маслак - 3 ми…
Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители вс…
Предлагаются новые квартиры двух типов:
квартиры с собственными садами и бассейнами
квартиры с террасами на верхнем этаже.
Резиденция располагает открытым бассейном и парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бытовая техника Siemens, Franke
Санте…