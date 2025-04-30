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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от
$245,978
14.04.2025
$244,459
13.04.2025
$244,602
12.04.2025
$245,513
11.04.2025
$251,063
10.04.2025
$252,086
09.04.2025
$253,351
08.04.2025
$253,194
06.04.2025
$253,343
05.04.2025
$251,035
04.04.2025
$254,389
03.04.2025
$257,209
02.04.2025
$256,669
01.04.2025
$256,088
30.03.2025
$255,303
29.03.2025
$257,210
28.03.2025
$258,149
27.03.2025
$257,244
26.03.2025
$257,084
25.03.2025
$256,204
24.03.2025
$255,327
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21711
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391695
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

О комплексе

Особенности комплекса:

  • панорамный вид на море и Принцевы острова
  • зеленая зона
  • открытый бассейн
  • баскетбольная площадка
  • кафе
  • парные
  • сауны
  • тренажерный зал
  • 3 детские площадки
  • круглосуточная охрана
  • крытая и открытая парковка
Расположение и объекты поблизости
  • 2 минуты ходьбы от станции метро
  • 10 минут ходьбы от побережья
  • 15 минут до автомагистрали Е5 и линии метро М4
  • Университет Мармарай - 10 минут
  • Колледж - 15 минут
  • Торговый центр Piazza Mall - 10 минут
  • Парк Мальтепе - 10 минут
  • Больница - 2 минуты

Местонахождение на карте

Картал, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$245,978
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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