Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция

В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом.

Удобства и оснащение в доме

Открытая инфраструктура:

зона аквапарка для детей и взрослых, инфинити бассейны и водопады, прогулочные дорожки, баскетбольная и воллейбольная площадка, теннисный корт, пинпонг, зоны отдыха и парки с терассами.

Крытая инфраструктура:

лобби, ресепшн, СПА-центр, турецкая баня, сауна, паровая комната, соляная комната, комнаты для массажа и отдыха, крытый бассейн с подогревом, спортивный центр, бизнес-комната, детская игровая, а так же зона бильярда и настольного тенниса. Открытая парковка для автомобиля, в том числе крытый гараж.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе Кестель. Захватывающие дух закаты, бесконечная морская синева, глубокая зелень деревьев - всё для туристов в этом месте.

Расстояние: центр Алании – 7км, центр Махмутлара – 3 км, Международный аэропорт г. Анталии - 144 км, Международный аэропорт г. Алании (Газипаша) - 37 км.