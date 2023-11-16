Новостройки в Мугле, Турция

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Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Bozbuek, Турция
от
€262,500
Застройщик: Polat Group
Дом для Отдыха Продается на Beachfront Complex в Бозбуке недалеко от Акбука Турция Продается недвижимость в Дидиме, расположенная в потрясающем живописном и спокойном курорте Бозбук недалеко от Акбука на западном побережье Турции. Бозбук расположен примерно в 10 км от Акбука, на входе в залив Акбук, в окружении природы и очарования, традиции и спокойствие, а также золотые песчаные берега, покрытые лазурным Эгейским морем. Небольшая прибрежная вилла Бозбук предлагает очень мало удобств, все о расслабляющем пляжном отдыхе, хотя есть несколько туров, предлагаемых, короткая поездка в Дидим, чтобы увидеть древний Храм Аполлона, или более длительная поездка, чтобы посетить Эфес, один из наиболее хорошо сохранившихся древних мест вокруг, или вы отправляетесь в потрясающий круиз на закате, исследуя береговую линию, а ваша лодка останавливается в идеальном положении, чтобы насладиться закатом с прекрасным вечерним обедом на барбекю на борту лодки. Пляжи в Бозбуке очень дружелюбны к семье, так как вода неглубокая и спокойная, а песок мягкий, идеально подходит для маленьких детей, чтобы грести или плавать безопасно, и если вы любитель природы, вы можете отправиться на склоны холмов вдоль потрясающих природных троп, или даже посетить близлежащую деревню Есильтепе, чтобы посетить огромный природный заповедник и озеро Бафа. Эта прекрасная 3-спальная недвижимость в Бозбуке на продажу расположена в большом и очень популярном курортном комплексе на берегу моря, который предлагает 130-метровый участок частного песчаного пляжа, с домами от квартир до отдельных и двухквартирных вилл. Этот семейный курортный комплекс, расположенный прямо на береговой линии Эгейского моря, предлагает вам уединение частного проживания с самообслуживанием с использованием нескольких объектов в стиле отеля для всех возрастных групп, в том числе: * 6 Больших общих бассейнов * 6 Детские бассейны * Небольшой аквапарк * Крытый бассейн с подогревом для более прохладных месяцев раннего или позднего сезона * Пляжный бар * Салон красоты * Детская игровая площадка * Клуб с развлечениями * Фитнес-центр/тренажерный зал * Игровая комната * Садовые шахматы * Мини гольф * Детский клуб * Кафе и ресторан * Спа-центр * Супермаркет на месте * Многофункциональные спортивные площадки и пляжный волейбол * Обильные автостоянки * 24-часовой прием * Бесплатный Wi-fi Интернет в коммунальных зонах Стенный и закрытый комплекс предоставляет вам 24-часовую службу безопасности для спокойствия, и все находится в очень ухоженных ландшафтных садах, а вилла имеет собственную частную парковку, садовые участки и террасы для летней жизни на свежем воздухе. В целом отличный семейный дом для летнего отдыха или идеальная инвестиция в Турцию, предлагая потрясающее расположение на берегу моря и частный пляж, наряду с отличным выбором удобств на месте и потрясающим видом на море. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС  
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Derekoey, Турция
от
€830,000
Сдача в: 2023
Застройщик: SF Yildiz İnsaat
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает площадь в 65000м2. В комплексе на Ваш выбор предоставлены следующие типы недвижимости 42 Резиденции 2+1 и 3+1, 33 Виллы 4+1 и 5+1 и 10 Усадьб 6+1 , все с видом на лазурное Эгейское море. Velux Yalıkavak располагается на первой береговой линии и имеет свой песчанный пляж и пирс, протяженностью 250м2.  Так же будут предоставлены места для шварта частных яхт. Предусмотрены услуги морского такси.Концепция жилого комплекса Velux Yalıkavak предполагает 2 знаменитых ресторана, Лаундж Бар, Снек бар на пляже, Открытый Олимпийский бассейн, Фитнес Центр, Спа, Детский Клуб, детская площадка,места для зарядки электромобилей. Также на территории комплекса предусмотрен бутик отель для ваших гостей. Услуги консьержа, уборки, тех.поддержка,сервис багги по периметру всего жилого комплекса. Круглосуточная охрана. Проживая в Velux Yalıkavak  вы получаете комфорт 5* отеля класса люкс. Комплекс будет полностью готов к эксплуатации к концу 2023 года. 2+1 Резиденции                                                                          от   104m2     до       151m2                  3+1 Резиденции с частным бассейном                                 от   148 m2    до      206 m2 4+1 Виллы с частным бассейном                                            от   305m2     до      400 m2 5+1 Виллы с частным бассейном                                            от   378m2     до      640 m2 6+1 Усадьбы с частным бассейном                                        от   583 m2    до      685 m2 Для комфортного круглогодичного проживания в комплексе во всех жилых объектах установлены Системы « Умный Дом», подогрев полов, автоматическое кондиционирование с позоновым климат- контролем, высококачественная кухонная встроенная мебель, вся бытовая техника марки Gaggenau , гранитное и паркетное напольное покрытие самого высокого качества,  терассы и балконы с тиковым напольным покрытием, богатый ландшафтный дизайн по всему комплексу. Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций.
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн. Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система отопления и кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу спокойноq бухты, в 5 минутах езды от гавани для яхт.
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Бодрум, Турция
от
€860,884
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме Современная кухня с островом Камин Светодиодное освещение Кондиционеры Встроенная бытовая техника Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Торба — район, расположенный в нескольких минутах езды от исторического центра Бодрума и 20 минутах от аэропорта. Он славится кристально чистым морем, живописными пляжами с широким спектром водных видов спорта и спокойной атмосферой. Район богат историческими местами и памятниками культуры. Автомагистраль А101 - 1 км Аптека - 1,5 км Автовокзал Бодрума - 2 км Торговый центр - 1,6 км Пляжи и море - 3 км Центр Бодрума - 6 км Гавань - 9 км Больница - 13 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция
Karakecililer, Турция
от
€561,446
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные трехэтажные виллы премиум класса со стеклянными фасадами. Каждая вилла имеет бассейн. Окончание строительства - апрель 2024 года. Особенности квартир Каждый дом включает кухню с гостиной, три или четыре спальни, три или четыре ванные комнаты, балкон, веранду и большую солнечную террасу. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с супермаркетами. Пляжи - 4 км Хисароню - 500 метров.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,96 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани.
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€608,233
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Milas, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами. Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2. Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отель предлагает владельцам полный спектр услуг за дополнительную плату. Резиденция располагает 7 пляжами (4 полностью обслуживаемых, 3 уединенных), клубом, 5 ресторанами и магазинами, спортивными сооружениями, большим спа-центром на территории отеля Six Senses, круглосуточным консьерж-сервисом, фитнес-центром, крытыми и открытыми бассейнами. Удобства и оснащение в доме Дубовый паркет Мраморный пол Ванны Villeroy and Boch Бытовая техника хорошего бренда Кухонная мебель Кондиционеры Daikin и Mitsubishi Спутниковая система Wi-Fi Двойные стеклопакеты Система "умный дом" Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах от пляжа.
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak Koey, Турция
от
€89,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ 🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.  РАСПОЛОЖЕНИЕ:  📍 1 км до моря  📍 3,5 км до Искеле  📍 6,5 км до г. Боаз  📍 22 км до г. Фамагуста  📍 47 км до аэропорта Ercan    🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔘 Минимаркет  🔘 Кафетерий  🔘 Тренажерный зал  🔘 Бассейн 55 м2  🔘 Зарядная станция для Tesla  🔘 Прогулочные зоны  🔘 Детская площадка  🔘 Детский бассейн с горками  🔘 Парковка  🔘 Трансфер до моря  СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £  Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £  Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £  Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £  Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £  Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £  Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £    💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:  Депозит 5000 £  Первый взнос 30-35%  Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами    Остальные платежи:  0.5% гербовый сбор   5% НДС  2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)  3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)    🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€750,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин ТВ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Inlice, Турция
от
€2,23 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимущества Доступна рассрочка на 12 месяцев с первым взносом 50%. Расположение и объекты поблизости Набережная Босфора с кафе, ресторанами, причалами, парком — 2 км Первый Босфорский мост - 5 км Автобусная остановка — 50 метров Станция метро — 3,7 км Аэропорт - 17 минут
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Yenikoey, Турция
от
€280,723
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы и таунхаусы с садами. Резиденция в традиционном стиле располагает торговым центром, детской площадкой, пешеходными и беговыми дорожками, садами и парками, озером, тренажерным залом и бассейнами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Мумджулар – небольшой городок, расположенный в 29 километрах от Бодрума.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€542,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами, террасами и садами. Резиденция располагает двумя бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Полы с подогревом Daikin Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Islamhaneleri, Турция
от
€364,940
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты и виллы. Каждая вилла имеет собственным большой сад. Квартиры на первом этаже также имеют сад. Элитная резиденция располагает парковкой, общими бассейнами, собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между поселками Тургутрейс и Гюмюшлюк.
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€1,59 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Камин Стальная дверь Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€1,40 млн
Агентство: TRANIO
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб. Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта. Расположение и объекты поблизости Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас. В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Жилой комплекс Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€299,438
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Апартаменты на нижних этажах имеют собственные инфинити-бассейны. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
€165,000
Агентство: TRANIO
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера. Инфраструктура комплекса: бассейн бар у бассейна парк фитнес-центр сауна игровые площадки для всех возрастов костровые зоны на открытом воздухе Особенности квартир Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Бодрум — столица ночной жизни страны с рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный километр. Нынешний Бодрум стоит на месте древнего города Галикарнаса, где находился знаменитый Галикарнасский мавзолей (353 г. до н. э.), одно из 7 чудес света. Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Kuyucak Koey, Турция
от
€115,000
КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ 📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое. 🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.    ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения  2 этажа, площадь 190 м2  329 000£-359 000£    2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше  Площадь 60 м2  115 000£-135 000£    3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном  2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад  135 000£-160 000£    💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  30% Первоначальный взнос  30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей  40% При получении ключей    🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€373,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с каминами и большими садами. Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Бодрума - 4 минуты Центр Бодрума - 30 минут Гавань - 10 минут Пляж - 8 минут езды
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Мугла, Турция
от
€741,500
Площадь 245 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто полив сайта - Проводимая проводка для сигнализации и видеонаблюдения при желании вы можете установить
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Doerttepe, Турция
от
€365,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города.
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€823,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром. Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума. Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€1,34 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Встроенная кухонная мебель Кондиционеры Автоматические жалюзи Интернет Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляжи - 300 метров Гавань - 400 метров Рестораны - 500 метров Аэропорт - 9 км Античный город Баргилия - 19 км Центр Бодрума - 40 км
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума.
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Guelluek, Турция
от
€530,000
Агентство: TRANIO
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположение и объекты поблизости Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море. Школа: 1.5 км Аэропорт: 8 км Пляж: 1 км Больница: 19,5 км Магазины и рынки: 1.5 км Центр города: 2 км
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Derekoey, Турция
от
€1,10 млн
Площадь 460 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в элитном районе Гюмюлюк региона  Бодрум. Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе. FOA MARE привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Объекты-аналоги в данном районе уже на текущий момент стоят в среднем на 400-700 тыс.дол. дороже! Технические характеристики вилл: Каждая вилла расположена на собственном земельном участке общей площадью 7 500 кв.м., на территории этого участка расположен открытый бассейн площадью 30 кв.м., размером 10х3 м. и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, в зависимости от выбранной Вами планировки/виллы площадь (брутто) варьируется от 390 до 460 кв.м. Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.10 – 3.20 метров. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн: на участке уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет (все деревья с документами) Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зелёным ограждением (деревья/декоративный кустарник) Что касается документарной части: застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев. Позвольте себе насладиться роскошью и комфортном с FOA MARE уже сейчас!
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
€5,91 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями. Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря. Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами. Окончание строительства - конец 2023 года. Особенности квартир Тип А Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип В Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип С Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Тип D Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Удобства и оснащение в доме Камин Автономное отопление Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€678,414
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Море - 1,5 км Аэропорт Даламан - 113 км Центр Мармариса - 18 км
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€757,203
Агентство: TRANIO
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной. Расположение и объекты поблизости Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
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