Новостройки в Мугле, Турция

Bozbuek, Турция

от €262,500

Дом для Отдыха Продается на Beachfront Complex в Бозбуке недалеко от Акбука Турция Продается недвижимость в Дидиме, расположенная в потрясающем живописном и спокойном курорте Бозбук недалеко от Акбука на западном побережье Турции. Бозбук расположен примерно в 10 км от Акбука, на входе в залив Акбук, в окружении природы и очарования, традиции и спокойствие, а также золотые песчаные берега, покрытые лазурным Эгейским морем. Небольшая прибрежная вилла Бозбук предлагает очень мало удобств, все о расслабляющем пляжном отдыхе, хотя есть несколько туров, предлагаемых, короткая поездка в Дидим, чтобы увидеть древний Храм Аполлона, или более длительная поездка, чтобы посетить Эфес, один из наиболее хорошо сохранившихся древних мест вокруг, или вы отправляетесь в потрясающий круиз на закате, исследуя береговую линию, а ваша лодка останавливается в идеальном положении, чтобы насладиться закатом с прекрасным вечерним обедом на барбекю на борту лодки. Пляжи в Бозбуке очень дружелюбны к семье, так как вода неглубокая и спокойная, а песок мягкий, идеально подходит для маленьких детей, чтобы грести или плавать безопасно, и если вы любитель природы, вы можете отправиться на склоны холмов вдоль потрясающих природных троп, или даже посетить близлежащую деревню Есильтепе, чтобы посетить огромный природный заповедник и озеро Бафа. Эта прекрасная 3-спальная недвижимость в Бозбуке на продажу расположена в большом и очень популярном курортном комплексе на берегу моря, который предлагает 130-метровый участок частного песчаного пляжа, с домами от квартир до отдельных и двухквартирных вилл. Этот семейный курортный комплекс, расположенный прямо на береговой линии Эгейского моря, предлагает вам уединение частного проживания с самообслуживанием с использованием нескольких объектов в стиле отеля для всех возрастных групп, в том числе: * 6 Больших общих бассейнов * 6 Детские бассейны * Небольшой аквапарк * Крытый бассейн с подогревом для более прохладных месяцев раннего или позднего сезона * Пляжный бар * Салон красоты * Детская игровая площадка * Клуб с развлечениями * Фитнес-центр/тренажерный зал * Игровая комната * Садовые шахматы * Мини гольф * Детский клуб * Кафе и ресторан * Спа-центр * Супермаркет на месте * Многофункциональные спортивные площадки и пляжный волейбол * Обильные автостоянки * 24-часовой прием * Бесплатный Wi-fi Интернет в коммунальных зонах Стенный и закрытый комплекс предоставляет вам 24-часовую службу безопасности для спокойствия, и все находится в очень ухоженных ландшафтных садах, а вилла имеет собственную частную парковку, садовые участки и террасы для летней жизни на свежем воздухе. В целом отличный семейный дом для летнего отдыха или идеальная инвестиция в Турцию, предлагая потрясающее расположение на берегу моря и частный пляж, наряду с отличным выбором удобств на месте и потрясающим видом на море. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС