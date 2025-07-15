Квартира в новостройке Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии

Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии

Муратпаша, Турция
от
$370,827
;
28
ID: 27714
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья

Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекает своей благоустроенностью, безопасной атмосферой и вниманием к деталям в организации городской среды. Широкие освещённые улицы, разнообразие кафе, ресторанов и магазинов известных брендов создают комфортную и активную среду для жизни и отдыха. Район уверенно укрепляет свой статус одного из самых востребованных мест на побережье Аланьи.

Квартиры в Аланье, Анталия, расположены в проекте на первой береговой линии. Проект выгодно расположен вблизи всех необходимых повседневных и социальных объектов: всего в 450 метрах находится крупный торговый центр, в 7,8 км — государственная больница, до центра Аланьи — 12 км, а до аэропорта Газипаша — всего 27 км.

В проекте, состоящем из двух блоков, находится 109 квартир. На общей территории имеются крытый и открытый бассейны, игровая площадка для детей, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, камера видеонаблюдения, генератор, центральная спутниковая система, парковка, зона барбекю и охрана.

В продаже представлены квартиры с различными планировками, каждая из которых выполнена с использованием качественных материалов и современного дизайна. В отделке используются полы из керамической плитки первого класса, кухни оснащены столешницами из натурального гранита и встроенной мебелью из МДФ. В ванных комнатах установлены современные душевые кабины, а также предусмотрены проточные водонагреватели.


AYT-04546

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Двухкомнатная квартира в Elite Life 3, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$144,143
Квартира с видом на море рядом с пляжем
Яйлалы, Турция
от
$140,940
Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Махмутлар, Турция
от
$134,003
Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$822,882
Zeray Esil Kartepe
Картепе, Турция
от
$152,049
Вы просматриваете
Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$370,827
