  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Buyukcekmece Istanbul Residences

Buyukcekmece Istanbul Residences

Мраморноморский регион, Турция
от
€132,851
;
20
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул. Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе. Это дает прекрасную возможность для выгодных инвестиций. Титул готов. Более того, это соответствует требованиям турецкого гражданства. Вы можете наслаждаться другим образом жизни, с уникальным видом на море, озеро и Стамбул. Он находится в центре города, недалеко от главных дорог и нового аэропорта Стамбула.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
€1,84 млн
Жилой квартал Апартаменты в комплексе Sfera residence, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€145,000
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€173,325
Жилой комплекс Роскошный комплекс в тихом районе Алании
Seki, Турция
от
€112,500
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Махмутлар центр, Турция
от
€137,000
Вы просматриваете
Buyukcekmece Istanbul Residences
Мраморноморский регион, Турция
от
€132,851
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€387,700
Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом. Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности. 27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте. Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка. Расположение и объекты поблизости Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин Золотой Рог - 850 м, 6 мин Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин Галатская башня - 7 км, 12 мин Базар специй — 6 км, 10 мин Гранд базар — 7 км, 12 мин Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин Стамбульский университет – 6 км, 9 мин Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин Университет Халич – 5 км, 7 мин Университет Билги - 5,5 км, 8 мин Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий) Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин Больница Рами – 1,8 км, 2 мин Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин Торговый центр Axis İstanbul — 800 м Торговый центр Cevahir — 15 мин ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае ТЦ Zorlu Center - 10 мин Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс класса Люкс в районе Каргыджак
Жилой комплекс Комплекс класса Люкс в районе Каргыджак
Махмутлар центр, Турция
от
€160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 11 блоков из них 4 многоквартирных и 7 вилл с таунхаусами. Богатая инфраструктура комплекса: шатл бас до моря, открытый/закрытый бассейн, открытая/закрытая парковка, центральное спутниковое телевидение, детская площадка, закрытая детская игровая, хамам, сауна, фитнес зал, кинотеатр, соляная комната, комната отдыха. Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой. Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 2200 метров.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€260,500
Год сдачи 2025
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти