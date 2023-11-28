Новостройки в Черногории

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Продажа новостроек в Черногории

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Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Мелинье, Черногория
от
€275,000
Площадь 48 м²
1 объект 1
Агентство: Red Feniks Montenegro
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, гостиной и отдельного спального места наверху. Astar Marina - это бутик-проект на первой линии, состоящий из 36 квартир и подземного гаража. Третий этаж Apt структура Размер, кв.м Терраса, кв.м Общий размер, кв.м цена D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 € Наш проект предлагает редкую возможность стать владельцем квартиры на первой линии в роскошной собственности, где вы можете наслаждаться жизнью или арендовать квартиру и получать стабильный доход. Преимущества местоположения Первая строка Вид на море из всех квартир Рядом с роскошным отелем Lazure Marina & Spa Яхта Марина поблизости Оборудованные пляжи Променад длиной 7 км Городская инфраструктура
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Тиват, Черногория
от
€178,000
Сдача в: 2022
Застройщик: Kraft Construction
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват ( Черногория ), окруженном роскошными виллами и жилым комплексом . Здание состоит из 10 квартир, из которых 6 с одной спальней, 3 дуплекса с двумя спальнями и 1 пентхауса с двумя спальнями и террасой на крыше .     Здание отделано роскошным стилем с использованием качественных материалов, камня, инокса, алюминия, стекла и интерьера из дерева и керамики .   Строительные удобства : -Все квартиры имеют парковочное место ( в цену ) -все квартиры с видом на море  бассейн  Площадка для барбекю со всем необходимым оборудованием  Видеонаблюдение 24/00 Умная домашняя система  Обслуживание обслуживания  Парк и зелень только для владельцев  Огороженная территория 
Многоквартирный жилой дом Great Studio near a beach in Becici, Budva
Многоквартирный жилой дом Great Studio near a beach in Becici, Budva
Бечичи, Черногория
от
€64,800
Агентство: CRASSULA Estate
Ищете удобное и доступное жилое пространство в самом сердце Бечичи, Будва? Посмотрите не дальше, чем новый комплекс, который в настоящее время строится и будет завершен всего за 18 месяцев! Апартаменты-студио доступны в различных размерах, от 24 до 39 квадратных метров, и поставляются с различными вариантами, такими как балконы или террасы, расположенные на разных этажах. С ценами, начинающимися всего с 64 800, это отличная возможность инвестировать в свое будущее со скидкой. Каждая студия оснащена меблированной ванной комнатой. Он расположен в новом и оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом есть даже большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, а большая городская площадка всего в двух шагах от камня. На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте. Не упустите этот шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.
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Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Бечичи, Черногория
от
€127,873
Площадь 53–60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: ALK MONTENEGRO
Комплекс расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Наши архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 30 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. К услугам жильцов бассейн на крыше и местом для роштиля, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.
Жилой комплекс Green Mill
Жилой комплекс Green Mill
Жабляк, Черногория
от
€104,562
Площадь 32–45 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Застройщик: Zhablyak Eco Estate
Жилой комплекс Mountain Soul
Жилой комплекс Mountain Soul
Жабляк, Черногория
от
€145,040
Площадь 39–54 м²
14 объектов 14
Сдача в: 2024
Застройщик: Zhablyak Eco Estate
Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика! "Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"   Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт. Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания: Коммерческое помещение подходящее для: ресторана торгового центра офисов банка 2-х уровневая парковка на 16 машин 2 лифта (автомобильный и пассажирский) Высокоскоростной интернет Связь LTE Центральное водоснабжение и канализация Центральное электричество О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения  ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории) В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско) Инфраструктура в шаговой доступности Администрация Школа  Детский сад  Храм  Спортивная площадка  Центр здоровья  Магазины и рынок Рестораны          
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 53–68 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля. Срок сдачи комплекса-2023 г.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€700,000
Агентство: CRASSULA Estate
Двухкомнатная квартира А701 расположена на 9-м этаже, обеспечивая общую площадь 102,44 квадратных метров. Квартира полностью меблирована и имеет просторную гостиную, две спальни, одну ванную комнату и кладовку. В квартире есть просторная терраса с видом на море, Старый город и панораму города.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A701 – 75.000 евро Не упустите шанс приобрести эту потрясающую двухкомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 53–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля.   Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое  
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Топла, Черногория
от
€76,830
Застройщик: Montenegro Sun Realty
ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказаться в лесном массиве, не подлежащем застройке. Инфраструктура города, море и променад находятся в пешеходной доступности.Три больших бассейна для взрослых и бассейн для детей являются украшением комплекса. В них заливается чистейшая вода из горной реки. Вокруг бассейнов располагаются зоны и беседки для отдыха, зона барбекю и детская площадка. Общая площадь комплекса - 4 500 кв.м. Всего в комплексе 9 домов, при этом в нем нет ни одной повторяющейся планировки. К каждому апартаменту (кроме студий) предоставляется бесплатное паркинг место. Все апартаменты комплекса имеют панорамный неперекрывающийся вид на море. Отделка апартаментов заложена в их стоимость. Она выполнена из высококачественной керамики и паркета, включает в себя подогрев плиточных полов, стеклопакеты с элементами из полированного дуба и энергосберегающим покрытием стёкол, а также оборудование санузлов «под ключ». В места установки кухонь выведены все коммуникации (сама кухня в цену не включена). В зданиях, в которых отделка еще не завершена, есть возможность согласовать ее с заказчиком.Повседневную жизнь комплекса обслуживает и обеспечивает Управляющая Компания. В ее задачи входит поддержание безопасности, сохранности имущества комплекса и его жителей, поддержание бесперебойного функционирования всех технических систем, уборка территории, оказание информационно-консалтинговых услуг, помощь в обустройстве апартаментов. Управляющая Компания также предоставляет дополнительные платные услуги. Наши апартаменты востребованы как для личного проживания, так и для последующей сдачи: они имеют оценку «превосходно» и отличную репутацию и отзывы на ведущих сайтах-генераторах (booking, airbnb). Нередко наши покупатели проживают в комплексе во время низкого сезона, а в летний сезон получают прибыль от аренды, которая может достигать от 4 до 7% годовых. Помните, что вы покупаете не просто квадратные метры, вы выбираете место и образ жизни! Квадратные метры являются полезным приложением к этому выбору.
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
€78,400
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: MD Realty
Жилой квартал Kaskad
Жилой квартал Kaskad
Бечичи, Черногория
от
€74,800
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сустас, Черногория
от
€56,650
Площадь 57–140 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2022
Застройщик: Emerland Residence
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города». Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Игало, Черногория
от
€94,072
Агентство: eNovogradnja
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя спальнями, площадью 67-116 м2, по цене от 148 450 евро.
Жилой комплекс K-Residence
Жилой комплекс K-Residence
Бар, Черногория
от
€111,320
Площадь 50–139 м²
15 объектов 15
Сдача в: 2025
K-Residence - Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Местоположение: Роскошный комплекс расположен в центре города Бар. До моря- 900 м До аэропорта Подгорица -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиваты-50 мин. Вокруг развита развитая инфраструктура, рядом расположены детский сад, школа, игровые площадки, различные места для отдыха, магазины, а также имеется возможность гулять вдоль побережья. Комплекс 11 этажей, расположен на территории площадью 16 300 м2 160 квартир Квартиры с 1-3 спальнями с различной планировкой. Студий в данном комплексе нет. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, без мебели Апартаменты с видом на внутренний двор или на город Парковка (в том числе подземное, парковочное место можно приобрести за дополнительную плату) На первом этаже - коммерческие помещения-6 единиц (площадь- 520 м2) Сдача проекта - декабрь 2025г. Инфраструктура комплекса: ресепшн спа велнес-центр тренажерный зал оздоровительный центр игровая комната детская площадка зона отдыха кафе-кондитерская парковка Возможна сдача апартаментов в управление. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительстве по всему миру. В строительстве используются только самые качественные материалы. Минимальная стоимость м2 в квартире – от 2000 евро/м2. План оплаты: 1. 100% оплата 2. ПВ-30%, 70% - в беспроцентную рассрочку.  
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
Площадь 42–43 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж. Сдача блока А – сентябрь 2023 г. Срок сдачи В и С -март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря- 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открытый на территории комплекса Бассейны на крыше комплекса бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры зоны отдыха подземная парковка (Блок А - на 60 мест) управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок: Студия с 1 -ой спальней с 2 –мя спальнями Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.  С шикарнымс видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: А блок- 35.9-74.2 м2  Б блок – 24.75-71.5 м2 С блок – 38.5 – 77.0 м2 План оплаты: 1) 100% оплата 2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С) 3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
Жилой комплекс Belvedere
Жилой комплекс Belvedere
Бечичи, Черногория
от
€100,000
Площадь 48–235 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2012
Агентство: eNovogradnja
Предлагаем несколько квартир и коммерческих помещений в элитном жилом комплексе Belvedere Residence ****, расположенном в Бечичи. На территории комплекса есть оборудованные зоны отдыха, большой бассейн, управляющая компания, большая зеленая территория, ресепшен, охрана и многое другое. Также для жителей комплекса предусмотрен прямой проход к пляжу, расстояние до моря 100 метров. К продаже предлагаются следующие квартиры и помещения: Квартира 49 м2 за 100 000 евро с видом на море (с ремонтом) И еще несколько студий под ремонт (информацию перешлю в письме от valueone пентхаус А71 – 235 м2, 9 этаж, цена: 450 000 евро помещения для СПА и Фитнесса + подсобный этаж – 661 м2, 1-2 этажи, цена: 290 000 евро Все объекты продаются в состоянии под чистовую отделку.
Апарт - отель Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Апарт - отель Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Колашин, Черногория
Цена по запросу
Все жители Montis Mountain Resort имеют типичные пятизвездочные услуги бренда Splendid, в том числе круглосуточное обслуживание номеров, питание, консьерж, курьер, врач скорой помощи, химчистка, глажка одежды, прачечная и услуга парковки, уборщики обуви, почта, новости, парковка с камердинером, прокат автомобилей, трансфер из аэропорта, прокат лимузинов, экскурсии и экскурсии.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Тиват, Черногория
от
€116,400
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем возможность владеть потрясающей 1-комнатной квартирой в совершенно новом комплексе, расположенном в Тивате, Рульджине. Поскольку строительство в настоящее время ведется, это захватывающая возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость по сниженной цене. Здание состоит из 5 этажей, и покупатели имеют возможность выбрать предпочтительный этаж. Размеры квартир варьируются от 38,37 до 46,95 квадратных метров.  Каждая из квартир имеет свою террасу. Расположенный в тихом районе, этот комплекс является идеальным местом для отдыха и наслаждения спокойной обстановкой, в то же время находясь удобно недалеко от центра города, магазинов, Порто Монтенегро, адриатическое море и другая необходимая инфраструктура. Кроме того, вы можете купить парковочное место за 20.000 евро, которое находится под зданием, обеспечивая легкий и безопасный доступ к вашему автомобилю. Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также недвижимость, доступная для продажи, в том числе 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную 1-комнатную квартиру в этом новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Toplish Home
Многоквартирный жилой дом Toplish Home
Будва, Черногория
от
€62,917
Площадь 37 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Комплекс Toplish Home Новый жилой дом в городе Будва. Отличная локация: близость всей необходимой инфраструктуры, как для постоянного проживания, так и для отдыха! В пешей доступности расположены популярные рестораны, торговый центр TQ Plaza, школа, магазины, аптеки, пляж с променадной зоной и историческая часть города. Жилой дом отличается, не только прекрасным расположением относительно инфраструктуры города, но и качеством строительства с продуманными планировками и дизайном всех квартир. Большая часть квартир обращены на юго-восточную строну с видом на море и город.
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Борети, Черногория
от
€198,000
Площадь 44–189 м²
19 объектов 19
Застройщик: MS Invest
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря. Машино-место в подземном гараже - 50 000 евро
Многоквартирный жилой дом Apartments in a Peaceful area of Radanovici
Многоквартирный жилой дом Apartments in a Peaceful area of Radanovici
Pelinovo, Черногория
Агентство: CRASSULA Estate
Воспользуйтесь возможностью владеть частью спокойствия в Радановицах с этими потрясающими апартаментами на продажу. Выберите из ассортимента студий, 1-спальных и 2-спальных вариантов, каждый из которых предназначен для обеспечения современного комфорта и стиля. Эти новые апартаменты, расположенные на всех этажах 3-этажного здания, оснащены дополнительной роскошью террасы, позволяющей наслаждаться захватывающим видом на горы и город. Расположен в 2 км от побережья, в 8 км от центра города Тиват, и всего в 6 км от аэропорта Тиват. Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства. Студия – от 47.000 EUR 1-спальня – от 78.000 EUR 2-спальная – от 96.900 EUR Независимо от того, ищете ли вы спокойный отдых или инвестиционную возможность, эти апартаменты предлагают оба варианта с гибкими планами платежей в соответствии с вашими потребностями. Не упустите свой шанс занять свое место в цветущем сообществе Радановичей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этих домах нового строительства и начать свое путешествие к мирному и современному образу жизни.
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
€94,100
Площадь 42–112 м²
6 объектов 6
Застройщик: Montenegro Sun Realty
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказываются на состоянии здоровья. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА Все квартиры оборудованы большими террасами и имеют панорамный вид на море. Комплекс состоит из двух зданий и имеет подземный паркинг. Площадь общей жилой застройки составляет 4 300 м2, а площадь апартаментов варьируется от 47 до 150 м². Проект предусматривает возможность объединения квартир по желанию покупателей. Апартаменты имеют планировку класса люкс, которая предусматривает отдельный санузел в каждой спальне. В отделке всех помещений использовались высококачественные материалы, в конструкциях окон и фасадах были применены современные технологии энергосбережения. Оба здания оборудованы лифтами. Кроме этого в комплексе SV. Luka присутствует: круглосуточная охрана закрытой территории; спутниковое телевидение, которое транслирует российские каналы; бассейн с пресной водой, рекреационная зона; услуги управляющей компании; фитнесс-центр с тренажерным залом. На территории отеля располагаются спортплощадки, детский городок, зоопарк и частные виллы. Пляжи полностью отреставрированы и оборудованы удобными спусками в воду. Если вы захотите понежиться на берегу моря, всего в 8 минутах ходьбы располагается чистейший песчано-галечный пляж Велики Песак. Он удостоен почетного голубого флага ЕС, который выдается, согласно высоким европейским стандартам, за безупречную чистоту. ПЛОЩАДЬ КВАРТИР В здании А размещается 7 типов квартир: студия 45 м²; квартира 175 м²; квартира 132 м²; квартира 87,2 м²; квартира 81,6 м²; квартира 55,8 м²; квартира 54,3 м². Здание В включает 5 типов квартир: квартира 145,1 м²; квартира 92 м²; квартира 91,1 м²; квартира 53,1 м²; квартира 52 м²; квартира 58,3 м² с прилегающим к ней земельным участком. На цокольном этаже размещаются: гараж 1-го уровня; гараж 2-го уровня. Апартаменты продаются с декоративной отделкой, полностью оборудованные ванными комнатами. Напольное покрытие спален выполнено из твердолиственных пород дерева. Санузлы, кухни и гостиные облицованы плиткой. В комнатах установлены кондиционеры, а полы оборудованы системой подогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в квартирах в любое время года. В холле и на лестницах уложена специальная антискользящая плитка и гранит. Стоимость квадратного метра в комплексе SV. Luka составляет 2 200 –2 700 евро. Гаражи стоят от 5 000 до 26 000 евро. Они оплачиваются отдельно. Форма оплаты — на выбор покупателя. Возможно составление индивидуального графика погашения платежей.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, Ульцин
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, Ульцин
Ульцинь, Черногория
от
€75,300
Агентство: TRADEGORIA
Новый жилой комплекс в Ульцине Высокое качество строительства Проект для комфортного проживания Высокий арендный потенциал сдачи в аренду Объекты недвижимости различных планировок: от апартаментов с 1 спальней до просторных квартир с 3 спальнями Два корпуса Бассейн Перспективная локация Паркинг Возможность рассрочки платежа на срок до окончания строительства. Расстояние до пляжа Velika Plaza: 600 м. Цены от 1500 евро за кв.м.
Вилла Brand new villa with pool on the seafront
Вилла Brand new villa with pool on the seafront
Рафаиловичи, Черногория
от
€500,000
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем потрясающую виллу, расположенную в тихом районе Рафаиловичи, Будва. Эта недвижимость расположена на просторной земле площадью 510 квадратных метров, предлагая достаточно места и уединения для жителей. Хотя в настоящее время эта вилла находится в стадии строительства, она может похвастаться впечатляющими характеристиками и дизайном. Первый этаж занимает просторные 210 квадратных метров, а первый и второй этажи предлагают 70 квадратных метров каждый. С достаточным пространством для настройки и персонализации, это свойство предлагает уникальную возможность спроектировать и создать дом мечты в соответствии с личными предпочтениями. С виллы открывается захватывающий вид на море потрясающего Адриатического моря. Вилла расположена всего в 800 метрах от пляжа, что делает ее идеальным местом для тех, кто хочет насладиться пляжным образом жизни. Не упустите возможность сделать эту потрясающую недвижимость своей!
Многоквартирный жилой дом Комплекс в Пржно
Многоквартирный жилой дом Комплекс в Пржно
Пржно, Черногория
от
€85,000
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2019
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой комплекс, расположенный в небольшом, но очень уютном курортном районе Пржно, в окружении живописных гор и Адриатического моря. Место для строительства было выбрано не случайно – вблизи расположены такие достопримечательности Черногории, как визитная карточка элитный остров-отель Свети Стефан и бывшая королевская резиденция Милочер. Сам курорт Пржно, расположившийся в бухточке с песчаным пляжем и сохранивший атмосферу бывшей рыбацкой деревушки с аутентичными домами – нынешними ресторанами и тавернами вдоль променадной зоны, представляет собой уютное место для незабываемого отдыха и уединенного проживания. Комплекс имеет удачное расположение. Помимо близости известных исторических достопримечательностей – аэропорт города Тиват расположен в 25 км от комплекса, крупный город Будва с развитой инфраструктурой в 6 км, а дорога до пляжа составляет всего 7 минут ходьбы. К комплексу проложена новая подъездная дорога, выходящая на магистраль – ядранский путь и соединяющая курорт с соседними городами. Благоустройство территории, выдержанной в едином ландшафтном дизайне, включает в себя: дорожки, вымощенные природным камнем; установка декоративной подсветки по всему периметру; оборудованная детская площадка; газоны и живые изгороди между домами; естественное озеленение и посадка молодых деревьев и кустарников; круглосуточная система видеонаблюдения. Комплекс состоит из двух корпусов, каждый из которых имеет собственный подземный паркинг и квартиры, обращенные к морю.
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Будва, Черногория
от
€180,000
Агентство: CRASSULA Estate
Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории. Общая площадь составляет 67 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома. Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Имеется гостевая ванная комната. Расположенная на втором этаже, эта квартира легко доступна и предлагает прекрасный вид на море.  Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Многоквартирный жилой дом Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Будва, Черногория
от
€221,400
Агентство: CRASSULA Estate
Откройте для себя жилое пространство своей мечты в самом сердце Будвы с этой потрясающей 1-комнатной квартирой на продажу. Расположенный в Будве, Майнски, этот недавно построенный блок предлагает просторную планировку, охватывающую 82 квадратных метра. Квартира расположена на 3-м этаже 6-этажного здания. Квартира имеет современный дизайн и оснащена просторной террасой, идеально подходящей для наслаждения утренним кофе или просмотра заката. Имея 800 метров до моря и 500 метров до центра города, вы будете наслаждаться удобством этого прекрасного места. Внутри вы найдете удобную спальню, современную ванную комнату и открытую гостиную, в которой легко сочетаются кухня, столовая и салон. Квартира находится в первозданном состоянии, готова приветствовать вас своим свежим, новостроенным очарованием. Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства. Не упусти возможность сделать это своим. Гибкие планы оплаты доступны. Погрузитесь в образ жизни Будвы — свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр этого исключительного свойства.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Тиват, Черногория
от
€293,000
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 1 спальней расположены в тихом и живописном районе Донья Ластва на побережье Черногории. Есть две квартиры этого типа, которые являются частью нового и элегантного жилого комплекса, который предлагает идеальный баланс роскоши, комфорта и естественной красоты. Обе квартиры расположены на первом этаже четырехэтажного здания и имеют высококачественную отделку и современные удобства.  Первая квартира имеет отдельный вход, две террасы и общую площадь 80 квадратных метров.  Вторая квартира имеет зеленую террасу с видом на море и общей площадью 77 квадратных метров. Каждая квартира имеет собственное парковочное место для дополнительного удобства. Новый жилой комплекс построен с использованием лучших материалов и отделан по европейским стандартам, с акцентом на изысканный вкус и внимание к деталям. Комплекс предлагает легкий доступ к пляжу и находится всего в 3 минутах ходьбы от набережной. Несмотря на спокойное расположение, район находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, яркого центра деловой и культурной жизни. Не упустите свой шанс ощутить красоту и роскошь этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Будва, Черногория
от
€168,350
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой дом AURA Новый знаковый проект в отличном месте Новый малоквартирный дом в отличной локации всего в 450 метрах от моря. В доме всего 5 этажей, на каждом этаже не более 3-х квартир. В продаже предлагаются квартиры студии, квартиры с одной и тремя спальными комнатами, площадью от 30 м2 до 91 м2 и стоимостью от 56536 до 159075 евро. В квартирах установлено климатическое оборудование. Перед комплексом есть паркинг для жителей дома. В непосредственной близости от дома есть вся необходимая инфраструктура. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€112,300
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем вам потрясающую 1-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя множество квартир, от 1 до 6 этажей, гарантируя, что есть вариант, подходящий для каждого предпочтения. Квартира с 1 спальней может похвастаться общей площадью от 40,06 до 51,88 квадратных метров и оснащена террасой.  Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам. Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов. Наконец, цены на квартиры варьируются от 112.300 до 152.600 евро. В заключение, эта 1-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€475,900
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной 1-комнатной квартирой с террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей. Апартаменты с 1 спальней доступны на 6-м, 7-м и 11-м этажах, и они варьируются в размерах от 63 до 79 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море. Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь.  Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€600,000
Агентство: CRASSULA Estate
Два потрясающих апартамента, B301 и B302, оба расположены на 5-м этаже. Эти апартаменты доступны для покупки вместе и могут похвастаться общей площадью 211,26 квадратных метров, включая массивную террасу площадью 130,99 квадратных метров с захватывающим видом на город Будва. Обе квартиры (Однокомнатная и Студия) обеспечивают доступ к огромной террасе, которая идеально подходит для развлечения гостей, наслаждения на открытом воздухе или просто потрясающего вида на город. Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартир B301 & B302 – 45.000 Евро (минимум 100 ночей в год) Не упустите шанс приобрести эти потрясающие апартаменты в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества.
Многоквартирный жилой дом Seavista Krasici
Многоквартирный жилой дом Seavista Krasici
Крашичи, Черногория
от
€148,050
Площадь 63–90 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Характеристики Авторский дизайн В каждой квартире реализован авторский дизайн интерьера с набором нескольких сценариев освещения.  Качественная отделка В отделке использована итальянская керамическая плитка наивысшего качества, установлены климатические системы и вентиляция, теплые полы. Комфорт и эргономичность В строительстве здания применены термоизоляционные решения, что создает комфорт иэнергоэффективность. Установлены стеклопакеты тёплого профиля марки Sсhuсo. Каждой квартире принадлежит кладовочное место в закрытом гараже.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€650,000
Агентство: CRASSULA Estate
Penthouse A904 (1) – это потрясающая двухкомнатная квартира, расположенная на 11-м этаже. Этот роскошный пентхаус предлагает жилую площадь 67,86 квадратных метров и террасу площадью 13,20 квадратных метров с дополнительными 50 квадратными метрами террасы. Из пентхауса открывается панорамный вид на море и Старый город. В квартире просторная гостиная, две спальни, ванная комната и кухня с двумя просторными террасами.  Одной из уникальных особенностей этого пентхауса является возможность разделить его на две соединенные квартиры-студии, каждая со своими входами, ванными комнатами, спальными зонами и террасой площадью 50 квадратных метров.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A904 – 75.000 Евро Не упустите шанс приобрести этот потрясающий пентхаус в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva
Многоквартирный жилой дом Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva
Будва, Черногория
от
€426,800
Агентство: CRASSULA Estate
Поднимите свой образ жизни с этой исключительной пентхаусной квартирой на продажу, расположенной на Майнски, расположенной в Будве. Эта жемчужина нового здания, охватывающая впечатляющие 194 квадратных метра, расположена на 6-м этаже 6-этажного комплекса, предлагая беспрецедентные перспективы как величественных гор, так и оживленного городского пейзажа. Этот пентхаус с двумя просторными спальнями, стильной ванной комнатой и продуманной гостиной с открытой концепцией переосмысливает современную жизнь. Наслаждайтесь удобством двух частных террас общей площадью 13,28 квадратных метров, где вы можете насладиться захватывающими дух окрестностями и понежиться на солнце. Расположенный всего в 800 метрах от безмятежной береговой линии и всего в 500 метрах от шумного центра города, этот пентхаус может похвастаться спокойствием и доступностью. В качестве бонуса, гибкие планы платежей делают эти инвестиции еще более заманчивыми. Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства. Побалуйте себя роскошью пентхауса – свяжитесь с нами сегодня, чтобы обезопасить эту замечательную недвижимость, прежде чем она исчезнет. При привлекательной цене $426 800 (эквивалентно $2 200 за квадратный метр), это ваш шанс владеть кусочком лучшей жизни Будвы.
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Buljarica, Черногория
от
€379,600
Агентство: CRASSULA Estate
Просторные апартаменты с 3 спальнями - идеальный выбор для семей или тех, кому нужно много места. Эта красивая квартира может похвастаться огромной террасой с захватывающим видом на море и город. Эта квартира общей площадью 146 квадратных метров предлагает достаточно места для комфортного проживания. Также в нем есть 2 ванные комнаты. Квартира расположена на самом высоком этаже, обеспечивая максимальную конфиденциальность и панорамный вид.  Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить парковочное место за 17 000 евро, гарантируя, что ваш автомобиль безопасен и легко доступен. Комплекс расположен в отличном месте в Будве, недалеко от многих местных удобств, включая магазины, рестораны и развлечения. Если вы ищете другие варианты, у нас также есть другие квартиры, доступные для продажи в комплексе, включая 2-комнатные и 1-комнатные.  Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.
Резиденция My Tiny House-Smart Eco Life
Резиденция My Tiny House-Smart Eco Life
Кавач, Черногория
от
€173,250
Площадь 10–10 000 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
КРАТКИЙ КРАТ Прекрасный участок земли для нашего нового проекта расположен в Каваче, недалеко от нашей 1-й роскошной резиденции Tivat Heights. Площадь земли составляет почти 10.000 метров, и в ней разместятся 20 крошечных домов. Треть земли - Оливковая роща, тогда как другая 2 / 3 - это древний лес сосновых деревьев, предлагающий 2 различную атмосферу.  Мы выбрали очень хороший участок для разработки, он находится всего в 5 километрах от Тивата.  Посмотреть брошюру проекта My Tiny House разработан по высоким стандартам с хорошей теплоизоляцией, большими окнами с двойным остеклением. Он поставляется с полностью оборудованной ванной комнатой с напольным отоплением и всей внутренней отделкой (материал пола, рендеринг стен, светильники), системой кондиционирования / отопления, интернет Две модели «Мой крошечный дом» Модель 50 50m² Tiny House (1 или 2 спальни) 300m² земля Полностью урбанизированный и ландшафтный участок 1 или 2 спальни Tiny House 50m² Модель 75 75m² Tiny House (2 или 3 спальни) 300m² земля Полностью урбанизированный и ландшафтный участок 2 или 3 спальни Tiny House 75m² КОНКЦИОННЫЕ ПРАВДА И ПРОСТРАНСТВО ПАРКОВКИ Кавач - это тихий жилой район между Котором и Тиватом, с видом на Которский залив, объект ЮНЕСКО. Менее чем в 10 минутах езды от всех магазинов, объектов, пристаней для яхт, ресторанов, международного аэропорта Тиват. Рядом со старым городом Котор (5 км), Тиватом и Порто-Монгриколой (6 км), пляжем Калардово, отмеченным Голубым флагом (5 км), Адриатическим пляжем Плави Горизонти (11 км), Будвой (20 км), аэропортом Дубровника (53 км). 120 м над уровнем моря, откуда открывается великолепный вид на море и горы. Походные тропы, начинающиеся прямо рядом с землей НИЗКАЯ ЦЕННАЯ ЖИЗНЬ Стоимость жизни2 в Черногории (еда и аренда) на 65% ниже, чем в Лондоне, на 64%, чем в Чикаго, на 62%, чем в Париже, на 58% ниже, чем в Торонто, на 47% чем в Вене. Система низкого налогообложения очень выгодна для местных компаний, и к иностранным и отечественным инвесторам одинаково относятся. ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ Хорошее и органическое питание. Черногория производит много органических продуктов питания на местном уровне благодаря своей плодородной земле и благоприятному климату. По всей стране есть сотни водных источников, куда можно пойти и наполнить бутылки, чтобы насладиться чистой водой. Отличное качество воздуха, нет загрязнения воздуха
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment with a sea view in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment with a sea view in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€750,000
Агентство: CRASSULA Estate
Двухкомнатная квартира A704 расположена на 9-м этаже, обеспечивая общую площадь 89,07 квадратных метров. Квартира полностью меблирована и имеет просторную гостиную, две спальни, одну ванную комнату и кладовку. В квартире есть просторная терраса с видом на море, Старый город и панораму города.    Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A704 – 75.000 евро Не упустите шанс приобрести эту потрясающую двухкомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию.   Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Бечичи, Черногория
от
€277,500
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в престижный клубный дом, расположенный в красивом пригороде Будвы. Комплекс предлагает роскошные 2-комнатные апартаменты площадью от 71 до 75 квадратных метров. Каждая квартира предназначена для обеспечения максимального комфорта и элегантности, с панорамными окнами, которые предлагают потрясающий вид на Будванскую Ривьеру и море. Апартаменты доступны на втором, третьем и четвертом этажах, каждый с двумя террасами, двумя ванными комнатами и невероятным видом на море. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства, завершение которого ожидается в июне 2023 года с использованием отделочных материалов премиум-класса европейского производства. В комплексе также есть собственный бассейн и сауна, которые добавляют общий комфорт и уют жизни здесь. С ценами от 277 500 до 319 500 EUR, это отличная инвестиционная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, инвестиций или отдыха. Клубный дом обеспечивает идеальный баланс между городской жизнью и пляжным курортом. Наслаждайтесь легким доступом к городской инфраструктуре Будвы, наслаждаясь спокойствием пляжного района. Из каждой квартиры в комплексе вас ждет незабываемый закат и живописный вид на Будванскую ривьеру. Не упустите шанс приобрести райский уголок. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и посмотреть для себя, что может предложить наш эксклюзивный комплекс.
Вилла Stunning villa with private pool for Sale
Вилла Stunning villa with private pool for Sale
Пржно, Черногория
от
€400,000
Агентство: CRASSULA Estate
4 изысканные виллы в настоящее время доступны для продажи, с возможностью инвестировать отдельно. Цена на одну виллу варьируется от 400 000 до 450 000 EUR. Если вы заинтересованы в двух виллах, это 800 000 EUR, и весь проект может быть приобретен за 1,5 миллиона EUR. Эти потрясающие виллы расположены на щедрых 2200 квадратных метрах земли, откуда открывается захватывающий панорамный вид на море. Каждая вилла может похвастаться собственным частным бассейном, обеспечивая идеальную обстановку, чтобы погреться на солнце или найти передышку в тени. Кроме того, для ваших автомобилей предусмотрены достаточные парковочные места. Интерьер этих вилл охватывает два этажа, с тремя или четырьмя просторными и удобными спальнями на первом этаже, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой. На первом этаже есть обширная гостиная открытой планировки, которая плавно впадает в кухню. Для вашего удобства на первом этаже также есть гостевая ванная комната. Выйдите на террасу, чтобы насладиться захватывающим видом на море, наслаждаясь восхитительными блюдами или напитками с друзьями и семьей. Эти виллы удобно расположены всего в 2 километрах от пляжа Каменово, предлагая идеальное сочетание роскоши и практичности. Не упустите эту возможность владеть кусочком рая. Свяжитесь с нами сегодня для получения более подробной информации!
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment in a new complex in Becici
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment in a new complex in Becici
Бечичи, Черногория
от
€152,500
Агентство: CRASSULA Estate
Совершенно новый комплекс в самом сердце Бечичи, Будва! Мы рады предложить вам возможность владеть красивой квартирой с 2 спальнями в потрясающем новом здании. С вариантами, доступными на разных этажах, а также с балконами и террасами, апартаменты являются идеальным выбором для тех, кто ищет роскошную жизнь в отличном месте. Апартаменты с 2 спальнями могут похвастаться просторной жилой площадью в 61 квадратный метр, предоставляя достаточно места для вас и вашей семьи, чтобы расслабиться и расслабиться. Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой, а наш комплекс расположен в новом оживленном районе, всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы. Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций. С ценами, начинающимися всего от 152 500, и с большой скидкой от компании, это непревзойденная возможность владеть частью роскошной жизни по доступной цене. На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте. Не упустите этот шанс инвестировать в свое будущее и владеть красивой квартирой с 2 спальнями в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр. Мы не можем дождаться, чтобы приветствовать вас в нашем сообществе!
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Дженовичи, Черногория
от
€2,50 млн
Агентство: Property.solution.mne
Небольшая отдельная гостиница для продажи в Дженовичи. В дополнение к отелю есть участок с возможностью строительства дополнительных единиц. Отличное расположение, пляж сдается в аренду местным властям на ближайшие 2 года. Семейные котлы.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva
Тиват, Черногория
от
€255,000
Агентство: CRASSULA Estate
Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории. Общая площадь составляет 49,5 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома. Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Расположенная на первом этаже, эта квартира легко доступна и предлагает удобный образ жизни.  Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€430,000
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с одной спальней, расположенная на третьем этаже, предлагает захватывающий вид на море и Старый город. Загляните в квартиру, и вас встретит просторная гостиная с открытой кухонной зоной. В квартире есть отличная терраса, с которой открывается потрясающий вид на море и Старый город. Общая площадь: 96,30 квадратных метров. Эта квартира полностью меблирована, со всеми современными приборами и приспособлениями. И лучшая часть? Столько денег, сколько вы вкладываете в старт после подписания контракта, вы получаете возможность большей скидки и более низкой цены! Ожидаемый доход от аренды квартиры B103 – 35.000 Евро (минимум 100 ночей в год) Так зачем ждать? Сделайте эту роскошную квартиру своим домом мечты сегодня и испытайте лучшее, что может предложить Porto Budva. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Тиват, Черногория
от
€360,000
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 3 спальнями завершены террасой с видом на потрясающую набережную. С общей площадью 96,50 квадратных метров. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль.  Этот новый комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват. Если вы ищете другие варианты, у нас также есть 2-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе. Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€183,056
Площадь 53–67 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с ландшафтом городского ландшафта.  Архитекторы спроектировали здание так, что почти новая квартира имеет вид на море, горы и город.  Особенность комплекса в том, что он будет расположен в 10 коридорах на набережной Бечичи, в прикосновении к большому количеству развлечений. Для примерного и отдыха набережная протяженность 7км, 3 больших максимума в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жилых машинных комплексов на парковочных площадках будет установлена ​​система SingleUp, можно ссылаться на несколько ссылок на одно парковочное место. К услугам жильцов построен бассейн на крыше, открытая подземная парковка на 69 мест с красивыми садовками и уютным внутренним двором с беседкой.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace
Тиват, Черногория
от
€163,400
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 1 спальней в элегантном жилом комплексе расположены в тихом месте Донья Ластва. Эта эксклюзивная недвижимость является одной из двух доступных квартир такого типа в комплексе и расположена на первом этаже, предоставляя вам легкий доступ ко всем удобствам. Квартира может похвастаться потрясающим видом на море, которым можно наслаждаться с частного сада или террасы, в зависимости от того, какую квартиру вы выберете. Первая квартира площадью 47 квадратных метров имеет просторную террасу. Вторая квартира может похвастаться частным садом и террасой общей площадью 43 квадратных метра. Обе квартиры имеют собственное место для парковки. Комплекс недавно построен и расположен в тихом и спокойном районе, который предлагает вам наслаждение захватывающими дух видами и гармонией с природой. Вы можете легко получить доступ к центру деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям. Таким образом, эта 1-комнатная квартира в элегантном жилом комплексе является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Выберете ли вы квартиру с частным садом или террасой, вы будете наслаждаться спокойствием и красотой черногорского побережья. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Тиват, Черногория
от
€292,600
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с 2 спальнями расположена на втором этаже нового жилого комплекса. Он расположен в тихом месте Донья Ластва, который считается жемчужиной черногорского побережья. Этот эксклюзивный отель может похвастаться двумя просторными террасами с потрясающим видом на море, которые занимают общую площадь 77 квадратных метров. Каждая квартира в комплексе имеет свое место для парковки, гарантируя, что у вас есть безопасное место для парковки вашего автомобиля. Элегантный жилой комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Комплекс расположен в тихом месте, откуда открывается захватывающий вид и единство с природой. Вы можете легко добраться до центра деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям. Квартира имеет две спальни, что делает ее идеальным вариантом для семей или людей, ищущих дополнительное пространство. Дом и квартира отделаны высококачественными материалами, гарантирующими, что каждый аспект квартиры соответствует самым высоким стандартам роскоши и изысканности. Таким образом, эта 2-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront
Тиват, Черногория
от
€650,000
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем роскошный пентхаус с 2 спальнями на третьем этаже нового элегантного жилого комплекса, расположенного в безмятежном месте Донья Ластва, жемчужины черногорского побережья. Эта недвижимость площадью 150 квадратных метров может похвастаться двумя террасами, с террасой на крыше открывается захватывающий вид на море, охватывающий впечатляющие 150 квадратных метров в общей сложности. С частным лифтом жители могут наслаждаться максимальной конфиденциальностью и удобством. Комплекс предлагает каждой квартире свое парковочное место, обеспечивая беспроблемную парковку для всех жителей. Построенное с использованием лучших материалов и отвечающее европейским стандартам, это четырехэтажное здание излучает роскошь и изысканный вкус. Имущество отделано высококачественными материалами и мастерством, обеспечивая исключительное качество и долговечность. Испытайте удовольствия природы с легким доступом к пляжу и 3 минутами ходьбы от набережной. Кроме того, он находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, культурного и делового центра этого района. Не упустите возможность владеть этим потрясающим пентхаусом в желанном месте Донья Ластва, где вы можете насладиться захватывающим видом на море и спокойствием природы.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Бечичи, Черногория
от
€147,600
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем новые 1-комнатные апартаменты в престижном пригороде Будвы. Эти апартаменты площадью от 41 до 64 квадратных метров идеально подходят для тех, кто ищет комфортный и роскошный образ жизни с панорамным видом на море. С опциями на первом, третьем и четвертом этажах, каждая квартира оснащена террасой и панорамными окнами. Цена начинается от 147 600 до 230 400 EUR. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства и, как ожидается, будет завершен в июне 2023 года. Клубный дом расположен в отличном месте, обеспечивая отличный доступ к инфраструктуре города, предлагая спокойный пляжный курортный образ жизни. Вид из каждой квартиры захватывает дух, предлагая незабываемые закаты и потрясающий вид на Будванскую Ривьеру. Комплекс также включает в себя собственный бассейн и сауну, добавляя дополнительный уровень комфорта и уюта в вашу жизнь. Дом построен с использованием высококачественных отделочных материалов европейского производства, гарантируя, что каждая квартира имеет высочайшее качество. Не упустите возможность владеть роскошью в одном из самых красивых и востребованных мест на Будванской ривьере. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with private entrance to the Spa
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with private entrance to the Spa
Будва, Черногория
от
€453,600
Агентство: CRASSULA Estate
Потрясающие однокомнатные апартаменты A105 /A106 /A107 теперь доступны для покупки. Расположенные на первом этаже спа-центра, апартаменты этого типа имеют частный вход, обеспечивая конфиденциальность и эксклюзивность для жителей. Квартира также обеспечивает доступ к удобствам спа-центра, включая фитнес-центр и бассейн. Что отличает этот тип квартиры, так это возможность разделить ее на две независимые студии, что обеспечивает универсальность и гибкость в использовании пространства. Это делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет доход от аренды или кому может потребоваться разместить различные условия проживания. Кроме того, терраса может быть разделена на две отдельные террасы, каждая площадью 25 квадратных метров.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, что делает эту квартиру привлекательной инвестиционной возможностью. Ожидаемый доход от аренды квартиры A105 / A106 / A107 – 35.000 евро (минимум 100 ночей в год) Не упустите шанс приобрести эту роскошную однокомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in the new complex near the center
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in the new complex near the center
Будва, Черногория
от
€90,100
Агентство: CRASSULA Estate
Потрясающая квартира-студия в совершенно новом комплексе, который в настоящее время строится в прекрасном городе Будва. Эта современная квартира идеально подходит для тех, кто ищет удобное и функциональное жилое пространство. Квартира расположена в тихом районе, но все еще недалеко от центра, Старого города, пляжей, магазинов и всей необходимой инфраструктуры.  Этот тип квартиры доступен на 4-м этаже здания, который имеет в общей сложности 7 этажей. Квартира может похвастаться террасой, обеспечивающей множество естественного света и приятную атмосферу. Квартира компактная и уютная, общей площадью 30,88 квадратных метров. Есть опция купить парковочное место под зданием за 18.000-20.000 евро. А поскольку комплекс в настоящее время находится в процессе строительства, сейчас самое подходящее время для инвестиций и экономии денег. Не упустите возможность приобрести однокомнатную квартиру в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
Продаваемая квартира с 2 спальнями дополнена террасой с видом на потрясающую набережную. Общая площадь 76,65 квадратных метров, эта квартира просторная и комфортная. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль.  Этот комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват. Если вы ищете больше места, у нас также есть 3-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе. Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace
Тиват, Черногория
от
€1,20 млн
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с двумя спальнями являются воплощением роскошной жизни на побережье Черногории. Он расположен в совершенно новом комплексе в красивом прибрежном городе Тиват, в Донья Ластва.  Квартира полностью меблирована. Жилая площадь составляет 127 квадратных метров, включая 2 балкона, с которых открывается потрясающий вид на окрестности.  Кроме того, квартира может похвастаться террасой 86,87 квадратных метров, а также террасой на крыше, которая занимает впечатляющие 122,60 квадратных метров. Эти пространства предлагают достаточно места для развлечений на свежем воздухе, отдыха и наслаждения солнцем, видом на море и свежим воздухом. Этот пентхаус, расположенный на третьем этаже, легко доступен и предлагает захватывающий вид. Сам комплекс современный и ухоженный, со всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания. Donja Lastva - популярное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€360,000
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с 3 спальнями находится в Калиманьска, Тиват. Эта просторная квартира может похвастаться общей площадью 136 квадратных метров и имеет 2 зеленые террасы, предоставляя вам достаточно места, чтобы насладиться потрясающим видом на окрестности. Каждая из террас в квартире снабжена водопроводом. В квартире также есть 2 современные и элегантно оформленные ванные комнаты, которые идеально подходят для вашего комфорта и удобства. Квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”. Район отличный, с легким доступом к магазинам, пляжам и Порто Монтенегро. В подземной парковке есть парковочное место, гарантирующее, что ваше транспортное средство всегда безопасно и надежно. Кроме того, если вы ищете больше места, у вас есть возможность владеть другими квартирами в том же комплексе, включая 4-комнатную квартиру. В целом, эта квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая сочетает в себе роскошь, комфорт и удобство. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Тиват, Черногория
от
€152,700
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в потрясающую 2-комнатную квартиру в новом комплексе в Рульджине, Тиват. В настоящее время в процессе строительства это отличная возможность владеть новой недвижимостью по более низкой цене. Здание состоит из 5 этажей, с возможностью выбора предпочтительного этажа. Размеры квартир варьируются от 51,16 до 70,06 квадратных метров.  Одной из достопримечательностей этой квартиры является терраса, предлагающая спокойное пространство для отдыха и наслаждения окружающей красотой. Квартира также может похвастаться видом на двор и Адриатическое море, обеспечивая идиллический фон для повседневной жизни. Расположенный в тихом районе, комплекс предоставляет отличную возможность избежать суеты повседневной жизни. А также рядом с центром, магазинами, Порто Монтенегро, пляжами и другой необходимой инфраструктурой. Кроме того, вы можете купить парковочное место под зданием за 20.000 евро, чтобы обеспечить безопасный и удобный доступ к вашему автомобилю. Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также другие квартиры, доступные для продажи, в том числе 1-комнатные и 3-комнатные. Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную квартиру с 2 спальнями в этом захватывающем новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment in the new complex near center
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€216,100
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем вам потрясающую 3-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя ряд квартир на 1, 2, 5 и 6 этажах, гарантируя, что есть возможность удовлетворить любые предпочтения. Эта 3-комнатная квартира может похвастаться общей площадью 78,6 квадратных метров и оснащена террасой. Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам. Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов. Наконец, цены на квартиры варьируются от 216.100 до 231.200 евро. В заключение, эта 3-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля. Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге. Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате. Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.
Жилой комплекс 87a Becici
Жилой комплекс 87a Becici
Бечичи, Черногория
от
€108,990
Сдача в: 2023
Агентство: eNovogradnja
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€732,250
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в последний кондо-отель в Бечичи, Будва. Строительство завершено в июне 2023 года, и мы рады представить вам возможность владеть полностью меблированной 2-комнатной квартирой с просторной террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. Помимо наших бассейнов, у нас есть два ресторана, сауна и тренажерный зал.  Апартаменты с 2 спальнями доступны на 7-м этаже, и они варьируются в размерах от 101 до 133 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя 2 ванные комнаты и террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море. Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь. Апартаменты с 2 спальнями идеально подходят для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных квартирах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Spacious Penthouse in Porto Budva on the seafront
Многоквартирный жилой дом Spacious Penthouse in Porto Budva on the seafront
Будва, Черногория
от
€477,000
Агентство: CRASSULA Estate
Пентхаус с одной спальней С905 (2), на 11-м этаже, с центральным видом на море и видом на Старый город. Общая площадь составляет 79,49 м2. В этом пентхаусе есть большая терраса площадью 25 м2, доступная как из гостиной, так и из спальни. С видом на центральное море и Старый город эта терраса - идеальное место, чтобы насладиться утренним кофе или вечерним коктейлем, открывая захватывающий вид. Эта квартира полностью меблирована, что делает ее готовой для вас. Кроме того, есть возможность разделить этот пентхаус на две независимые квартиры-студии.  Кроме того, чем больше денег вы инвестируете в начале после подписания контракта, тем большую скидку вы получите, что означает более низкую цену для вас! Ожидаемый доход от аренды квартиры c905 – 45.000 Евро (минимум 100 ночей в год ) Не упустите возможность приобрести эту красивую пентхаус с одной спальней с видом на центральное море и видом на Старый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и насладиться роскошным проживанием в лучшем виде. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood
Многоквартирный жилой дом Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood
Тиват, Черногория
от
€250,000
Агентство: CRASSULA Estate
Роскошная квартира с 2 спальнями с террасой площадью 19 кв.м, откуда открывается захватывающий вид на городской горизонт. Эта потрясающая квартира расположена на верхнем этаже здания и имеет эксклюзивный вход на лифте, который ведет прямо в блок. Эта квартира имеет площадь жилой площади 62 кв.м., просторную гостиную, которая сочетает в себе современную кухню и столовую. Две спальни разделены ванной комнатой, в которой будет установлено подогрев пола. В настоящее время здание находится в стадии строительства и его планируется завершить во второй половине 2023 года. Готовая квартира будет иметь полностью меблированные стены и полы, электричество, воду и канализацию, а также блок A/C в каждой комнате, обеспечение того, чтобы жители наслаждались самым высоким уровнем комфорта. Дополнительно включено парковочное место, обеспечивающее удобство и безопасность для владельцев транспортных средств. Для тех, кто ищет полностью оборудованный дом, в предложение можно добавить кухню, мебель и небольшую бытовую технику. Не упустите возможность сделать этот дом своим новым домом! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici
Бечичи, Черногория
от
€90,000
Агентство: CRASSULA Estate
Новый комплекс в Бечичи, Будва. Апартаменты с одной спальней в различных размерах и стилях, от 36 до 60 квадратных метров, с вариантами, доступными на разных этажах и с балконами или террасами. Наши апартаменты идеально подходят для тех, кто ищет роскошную жизнь по доступной цене. С ценами, начинающимися всего от 90 000, и с большой скидкой от компании, это отличная возможность инвестировать в свое будущее. Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой и расположена в совершенно новом, оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы. Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций.  На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте. Не упустите шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment for Sale in new complex
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment for Sale in new complex
Buljarica, Черногория
от
€182,400
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в новый комплекс в Будве – A1 Quartier! Мы рады представить вам удивительную возможность приобрести 2-комнатную квартиру в предстоящем здании. В настоящее время в процессе строительства эта квартира является идеальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить деньги, не жертвуя качеством. Само здание состоит из 5 этажей и расположено в тихом районе, что делает его идеальным местом для расслабления и перезарядки. Несмотря на безмятежное окружение, он также удобно расположен недалеко от центра города, магазинов, старого города, моря и другой необходимой инфраструктуры. Апартаменты с 2 спальнями расположены на первом, 1-м, 2-м и 3-м этажах общей площадью от 67 до 77 квадратных метров. В каждой квартире есть терраса, которая обеспечивает спокойное и расслабляющее открытое пространство. Квартира имеет две спальни, каждая с собственной ванной комнатой и террасой. Гостиная просторная и светлая. Также есть возможность приобрести парковочное место под зданием за 17 000 евро. Не упустите свой шанс приобрести часть этого невероятного нового комплекса в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и узнать, почему A1 Quartier является идеальным местом для звонка домой.
Многоквартирный жилой дом SkyLine Resort
Многоквартирный жилой дом SkyLine Resort
Бечичи, Черногория
от
€124,428
Площадь 40–183 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Агентство: eNovogradnja
SkyLine Resort — роскошный жилой-комплекс на берегу Будванской Ривьеры. Skyline Resort — жилой комплекс на берегу Будванской Ривьеры, его расположение позволяет наслаждаться красотой Черногории. В двух минутах ходьбы от чистейшего побережья. В двух километрах находится знаменитый Старый Город в Будве — туристический центр страны, где переплетаются старинная архитектура и современные развлечения. Из апартаментов Skyline Resort открывается великолепный вид на горы, море и полуостров Свети-Стефан, мерцающий в ночи огнями домов и отелей. Жилой комплекс Skyline Resort, это 142 апартамента на 14 этажах, возвышающихся над лазурным побережьем Адриатики.
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€229,250
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной квартирой-студией с террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей. Апартаменты Studio доступны на 6-м и 7-м этажах, и они варьируются в размерах от 35 до 43 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу. Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva
Будва, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
2-комнатная квартира расположена на 7-м этаже красиво оформленного здания. С просторной площадью 89 м2 эта квартира может похвастаться захватывающим видом на город, горы и море с собственной террасы. Комплекс расположен в центре города, в непосредственной близости от ряда удобств, включая супермаркеты, рестораны, кафе, бары и торговые центры. А тем, кто любит пляж, будет приятно узнать, что он находится всего в 100 метрах от объекта. Завершенная внутренняя отделка и мебель включены в стоимость квартиры. А благодаря недвижимости всего в 350 метрах от пляжа Словенска в центральной части Будвы вы сможете насладиться панорамным видом на окрестности с более высоких этажей наших элегантных апартаментов. Для тех, кто хочет исследовать, торговый центр TQ Plaza находится всего в нескольких шагах, а исторический Старый город Будва находится всего в 801 метре от нашего жилого комплекса. Каждая квартира оформлена в светлых тонах и кондиционером для вашего комфорта. Вы найдете полностью оборудованную кухню со столовой, а также ванную комнату с душевой кабиной, биде и феном.  Не упустите возможность насладиться роскошной жизнью в самом сердце Будвы. Забронируйте ваше пребывание у нас сегодня!
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€320,000
Агентство: CRASSULA Estate
Эта однокомнатная квартира, расположенная на 7-м этаже, предлагает потрясающий центральный вид на море. Жилая площадь составляет 54,47 м2 с дополнительной террасой площадью 20 м2, общей площадью 74,47 м2. В апартаментах есть просторная гостиная, столовая с кухней, одна спальня, одна ванная комната и кладовая. С террасы открывается панорамный вид на улицу Медитеранскую и город. Квартира полностью меблирована. Чем раньше вы инвестируете, тем больше скидка и ниже цена! Ожидаемый доход от аренды квартиры B502 – 30.000 Евро (минимум 100 ночей в год). Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
Площадь 42–43 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир разных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж. Сдача блока А–4  квартал 2023 г. Сдача блоков В и С - март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря - 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн на территории комплекса зона отдыха с бассейнами на крыше бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры подземная парковка управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой.  Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы. План оплаты: Оплата-100% ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок- В, С) ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
Жилой комплекс MonteDreams
Жилой комплекс MonteDreams
Бечичи, Черногория
от
€201,000
Площадь 80–265 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2020
Агентство: eNovogradnja
Застройщик обеспечивает всем покупателям гарантированный арендный доход совместно с MonteDreams. Новый жилой комплекс Монте Дримс от европейского застройщика, который уже реализовал два успешных проекта в Бечичи. Застройщик с многолетним опытом строительства, профессиональная команда, заботливо подобранные материалы, неусыпный контроль качества делают этот проект поистине уникальным. В комплексе предлагаются апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, все с высококачественной отделкой и панорамными видами на море. Инфраструктура жилого комплекса Монтедримс будет включать: – два отдельных бассейна и каменный грот – бар возле бассейнов – зал для фитнесса – финскую сауну и хамам – комнату отдыха – детскую игровую комнату – ресепшен – биллиардную комнату – регулярный транспорт до пляжа Бечичи (шаттл) – прачечную – подземный паркинг – приватную территорию с видеонаблюдением. В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья. На набережной открыты многочисленные магазины, кафе и рестораны. Курорт Бечичи примыкает к туристическому центру Черногории городу Будва с его разнообразными развлечениями, магазинами, ресторанами и насыщенной ночной жизнью. Воплотите свои мечты в реальность, став владельцем превосходных апартаментов в сказочной Черногории!
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