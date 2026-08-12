Новостройки в Черногории

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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Колашин, Черногория
от
$175,806
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 28–51 м²
25 объектов недвижимости 25
Crowne Plaza Kolašin: Ваш актив в Черногории под управлением мирового бренда с гарантированным доходом 8% годовых в евро с момента ПОКУПКИ Престижная локация — сердце Колашина Современный 4-звёздочный отель (общая площадь 11 368 м²) расположен в центре главного горнолыжного и оздоровител…
Застройщик
Mereha Developments
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Застройщик
Mereha Developments
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Апарт - отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Апарт - отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Апарт - отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Апарт - отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Апарт - отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Апарт - отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Пржно, Черногория
от
$322,198
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 41–112 м²
13 объектов недвижимости 13
Alivia Hotel & Residences, Sveti Stefan Премиальные апартаменты у моря с гарантированным доходом 8% годовых Alivia Hotel & Residences — эксклюзивный апарт-отель в сердце Черногории, в легендарной бухте Свети-Стефан. Это не просто жильё у моря, а полноценный инвестиционный инструмент с …
Застройщик
Mereha Developments
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Застройщик
Mereha Developments
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Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
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Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 53–67 м²
2 объекта недвижимости 2
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
Агентство
VIP REALTY CLUB
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TekceTekce
Жилой комплекс OLEA Residence
Жилой комплекс OLEA Residence
Жилой комплекс OLEA Residence
Жилой комплекс OLEA Residence
Жилой комплекс OLEA Residence
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Жилой комплекс OLEA Residence
, Черногория
от
$143,760
Год сдачи 2026
Жилой комплекс OLEA Residence, Бар Предлагаем к продаже квартиры в жилом комплексе OLEA Residence — два уже построенных дома в Баре, рядом со Старым городом. Ввод в эксплуатацию и заселение ожидаются примерно через 1–1,5 месяца, что делает комплекс одним из ближайших к завершению новостроек …
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
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Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Улцинь, Черногория
от
$244,779
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики Porta Rai — это новый премиальный комплекс на побережье Черногории, расположенный на легендарном пляже Velika Plaža, самом длинном песчаном пляже Адриатики. Проект объединяет роскошный образ жизни у моря, сервис пятизвездочного …
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс ЖК Dubovica
Жилой комплекс ЖК Dubovica
Жилой комплекс ЖК Dubovica
Жилой комплекс ЖК Dubovica
Жилой комплекс ЖК Dubovica
Будва, Черногория
от
$96,166
Год сдачи 2026
Новый жилой комплекс бутик-формата в районе Дубовица, Будва — тихий зелёный склон в нескольких минутах от центра города, в стороне от туристической суеты, но с быстрым выездом ко всей инфраструктуре побережья. Дом представляет собой компактное 5-этажное здание: цокольный и первый уровень отв…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс ЖК в Бечичи
Жилой комплекс ЖК в Бечичи
Жилой комплекс ЖК в Бечичи
Жилой комплекс ЖК в Бечичи
Boreti, Черногория
от
$171,527
Туристический апарт-комплекс в Бечичи — одном из самых востребованных курортных посёлков Будванской ривьеры, всего в паре минут ходьбы от набережной и пляжа. Архитектура здания сочетает облицовку натуральным камнем и деревянными панелями с панорамными балконами на каждом уровне — фасад спрое…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
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Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицие…
Агентство
MD Realty
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Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Показать все Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$161,692
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Отель C Residences Роскошная горная жизнь / Kolašin ValleysРасположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Ski-in/ski-out отель и фирменные резиденцииВысота: 1450 м над уровнем моряSpa & Wellness: эксклюзивная площадка площадью 1000 м2О развитииОтель C явля…
Застройщик
Kolasin Valleys
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Черногория
от
$297,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в закрытом элитном комплексе Продажа квартир с отдельной спальней в приватном комплексе премиум-класса. Идеально для жизни и инвестиций. ✨ О комплексе: • Закрытая территория • Паркинг включён в стоимость • Спортзал с видом на закат 🌇 • SPA-зона …
Агентство
Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 53–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте. Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта. Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune. Оба объекта построены с пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
294,980 – 359,195
Квартира 2 комнаты
70.0
467,836
Агентство
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Агентство
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Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Показать все Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$193,173
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Расположение: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Бутик-отель и резиденции с первоклассными удобствамиВысота: 1600 м над уровнем моряЗавершение: Зима 2025О развитииThyme Residences находится в жилом центре сообщества K16 Peak в 1600 Village — возвы…
Застройщик
Kolasin Valleys
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
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Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$205,984
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 50–81 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи перв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
228,749
Квартира 2 комнаты
65.0 – 81.0
283,520 – 415,831
Агентство
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Агентство
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Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
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Жилой комплекс а Радановичи
Шишичи, Черногория
от
$106,146
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инве…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
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Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, …
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Red Feniks Montenegro
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
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Жилой комплекс Horizon
Радовичи, Черногория
от
$668,819
Год сдачи 2028
Площадь 51–138 м²
2 объекта недвижимости 2
Lustica Bay - Horizon Horizon — новый премиальный жилой район внутри Luštica Bay, расположенный на возвышенности между Адриатическим морем и будущим чемпионским гольф-полем. Проект создан как приватное средиземноморское сообщество с панорамными видами на море, марину и природные ландшафты по…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.1
669,360
Квартира 3 комнаты
138.3
2,01 млн
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$191,598
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52–84 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
210,041
Квартира 3 комнаты
84.0
339,296
Агентство
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Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Показать все Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Будва, Черногория
от
$1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря! Апартаменты площадью 133 м² с прямым видом на Адриатическое море. Формат: апартамент состоит из двух спален, двух санузлов (ванна и душевая), гостиная оборудована большим обеденным столом, кухня со всей техникой и винным шкафом.…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Показать все Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Площадь 130–328 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
157.0
610,732
Квартира 2 комнаты
129.6
584,766
Вилла
328.0
1,50 млн
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Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Показать все Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
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Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря! Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива.  📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гаранти…
Агентство
Red Feniks Montenegro
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$115,160
Год сдачи 2026
Площадь 53–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 88.0
279,573 – 410,041
Квартира 2 комнаты
71.0 – 124.0
369,475 – 569,014
Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$881,695
Площадь 69–281 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.   Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использовани…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
864,398
Квартира 2 комнаты
116.0
1,94 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,04 млн
Коммерческое помещение
81.0 – 164.0
3,25 млн – 3,41 млн
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Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
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Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$778,607
Год сдачи 2029
Количество этажей 3
Площадь 86–147 м²
4 объекта недвижимости 4
Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay!  Новая коллекция резиденций The Peaks расположена в Luštica Bay — одном из самых престижных курортных проектов Адриатики. Комплекс находится у входа в первое и единственное в Черногории гольф-сообщество и предлагает уникальное сочетание п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
86.0
785,921
Квартира 2 комнаты
96.0 – 147.0
1,22 млн – 1,96 млн
Квартира 3 комнаты
129.0
1,64 млн
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Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Радовичи, Черногория
от
$365,595
Количество этажей 3
Новый премиальный район Lustica Bay — Heights. Представляем Heights — эксклюзивную коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов, расположенных на склонах между районом Centrale и первым гольф-полем Черногории. Это место, где элегантная архитектура, панорамные виды и атмосфера уюта слива…
Агентство
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$114,562
Количество этажей 6
Площадь 44–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
177,380
Квартира 2 комнаты
86.0 – 109.0
360,878 – 611,657
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Жилой комплекс New Becici - 60K
Жилой комплекс New Becici - 60K
Жилой комплекс New Becici - 60K
Жилой комплекс New Becici - 60K
Жилой комплекс New Becici - 60K
Показать все Жилой комплекс New Becici - 60K
Жилой комплекс New Becici - 60K
Boreti, Черногория
от
$144,098
Год сдачи 2028
Площадь 42–57 м²
4 объекта недвижимости 4
Комплекс Bečići 60K — это не просто новостройка, а настоящий курортный город в одном из самых престижных мест Будванской ривьеры. Расположенный на холме всего в трёхстах метрах от пляжа, он занимает участок около 60 000 м² и состоит из нескольких современных корпусов и отельного блока. Отсюд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Квартира
42.0
152,337
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MD Realty
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Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
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Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Тиват, Черногория
от
$449,786
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 67–99 м²
2 объекта недвижимости 2
Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры. Апартаменты идеально подойдут для тех, кто …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
618,581
Квартира 2 комнаты
99.0
959,032
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$734,932
Количество этажей 2
Площадь 165 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.   Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за неск…
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Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
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Жилой комплекс The Peaks
, Черногория
от
$985,487
Год сдачи 2029
3 объекта недвижимости 3
The Peaks — первая golf-резиденция в Черногории The Peaks — это самый престижный и приватный район внутри масштабного курортного комплекса Luštica Bay на полуострове Луштица, между Адриатическим морем и Бока-Которской бухтой. Проект создан как уникальное сочетание luxury lifestyle, природы и…
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MD Realty
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 207 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.   Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$312,472
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 44–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.   Компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5
185,805
Квартира 2 комнаты
75.0
344,951
Квартира 3 комнаты
75.0
383,036
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Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
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Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Свети-Стефан, Черногория
от
$634,225
Площадь 295 м²
1 объект недвижимости 1
Blizikuće Hills Pool Residences — жилой комплекс из 9 таунхаусов на Будванской ривьере, с панорамным видом на остров Свети-Стефан, море и горы. Комплекс создан как сочетание роскошной жизни, природного окружения и продуманной инфраструктуры для здорового образа жизни — современная архитектур…
Агентство
MD Realty
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Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Показать все Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Бечичи, Черногория
от
$152,798
Варианты отделки С отделкой
ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи! Новый дом 2020 года постройки — качественная застройка в современном районе рядом с комплексом Monte Dreams. Дом заселен на 80%. До моря всего 800 м, рядом магазины и вся необходимая инфраструктура. В продаже доступны варианты: • 1 с…
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DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
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Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Херцег-Нови, Черногория
от
$1,65 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 195–235 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и падельным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 12 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и падельный корт. Большие земельные участки.   Локация комплекса – идеальный компромисс между уедине…
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Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Показать все Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$824,014
Количество этажей 2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной с…
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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Котор, Черногория
от
$204,870
Количество этажей 3
Площадь 83 м²
1 объект недвижимости 1
Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд. Это уникальная концепция, которая сочетает в себе роскошь, инвестиции и домашнюю теплоту. Комплекс расположен между горами и Адриатическим морем в окружении природы. Из окон открываются потрясающие ви…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
83.0
455,622
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Жилой комплекс Torre A Cona
Жилой комплекс Torre A Cona
Жилой комплекс Torre A Cona
Жилой комплекс Torre A Cona
Жилой комплекс Torre A Cona
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Жилой комплекс Torre A Cona
Сутоморе, Черногория
от
$166,458
Год сдачи 2026
Площадь 55–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Resort & Spa — Средиземноморская элегантность в Сутоморе Предлагаем на продажу апартаменты в жилом комплексе камерного типа, расположенном в одном из самых живописных уголков Барской Ривьеры, в курортном городке Сутоморе. Проект сочетает в себе атмосферу элитного курорта и комфорт современно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 63.0
166,592 – 236,178
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Skyline Becici
Жилой комплекс Skyline Becici
Жилой комплекс Skyline Becici
Жилой комплекс Skyline Becici
Жилой комплекс Skyline Becici
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Жилой комплекс Skyline Becici
Бечичи, Черногория
от
$230,385
Год сдачи 2021
Площадь 29–50 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс Skyline Apartments by In Property расположен в Бечичи — одном из самых востребованных курортных районов Будванской ривьеры, непосредственно у моря. Проект представляет собой современное жилое здание с апартаментами, ориентированное на комфортное проживание и отдых …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Илино, Шушань
Жилой комплекс Илино, Шушань
Жилой комплекс Илино, Шушань
Жилой комплекс Илино, Шушань
Бар, Черногория
от
$153,466
Год сдачи 2026
Жилая площадь 55 м2 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ЕВРО!!!
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
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Жилой комплекс Adria Montenegro
Trebesin, Черногория
от
$132,611
Год сдачи 2021
Площадь 43–53 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Adriamontenegro расположен в Херцег-Нови, в зелёной и спокойной части побережья, рядом с рекой и в непосредственной близости к морю. Такое расположение формирует особую атмосферу уединения и комфорта, сочетая природное окружение с удобным доступом к городской инфраструктуре и …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0 – 53.0
137,334 – 171,956
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Тиват, Черногория
от
$406,695
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 47–81 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в премиальном ЖК в новом районе Тивата под управлением Radisson Blu! Комплекс спроектирован по международном стандартам для отелей 5*. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий и включает 33 брендированные резиденции. Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
410,739
Квартира 2 комнаты
81.0
712,720
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Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Показать все Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Бар, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
В продаже — 1-комнатная квартира с видом на море в Баре (Челуга). Новый дом, полностью готова к проживанию. Параметры: • Площадь: 45,78 м² • Этаж: 6-й (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, спальня, санузел, терраса • Дом: новый • Парковка: перед домом • Сдача строительств…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$633,628
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Новый кондо-отель находится на 1 линии от моря, прямо на набережной поселка Бечичи, в Будванской Ривьере - самой развитой и привлекательной для туристов части побережья Черногории.   Отель имеет прямой выход на галечный пляж Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самым краси…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
630,122
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VALUE.ONE
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Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Показать все Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Радовичи, Черногория
от
$490,207
Количество этажей 3
Площадь 101–138 м²
2 объекта недвижимости 2
Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay. Откройте для себя уникальное пространство, где утро начинается с солнца над морем, а день наполняется тишиной гольф-полей, раскинувшихся до горизонта. Horizon — это уединённый и престижный жилой квартал, расположенный на вершине холма с з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
101.0
1,32 млн
Квартира 3 комнаты
138.0
2,01 млн
Агентство
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Жилой комплекс Rhizon Trinity
Жилой комплекс Rhizon Trinity
Жилой комплекс Rhizon Trinity
Жилой комплекс Rhizon Trinity
Жилой комплекс Rhizon Trinity
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Жилой комплекс Rhizon Trinity
Рисан, Черногория
от
$220,904
1 объект недвижимости 1
Rhizon Trinity — новый residential complex в городе Рисан, расположенный в одной из самых живописных частей Бока-Которского залива. Проект сочетает современную архитектуру, приватную атмосферу и природное окружение, создавая комфортное пространство для жизни и отдыха. Комплекс находится в сп…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Показать все Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%. В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму. Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией. Дополнительно: два…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Показать все Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Бечичи, Черногория
от
$144,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
2 объекта недвижимости 2
Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной! Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни —…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
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Жилой комплекс Parkside Residence
Mrcevac, Черногория
от
$116,121
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Parkside Residences, расположенный в районе Мрчевац, Тиват. Проект находится на возвышенности среди средиземноморской зелени, примерно в 2 км от центра города и рядом с побережьем Тиватского залива. Благодаря расположению на высоте около 100 метров над уровнем моря большинство…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$787,883
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 99–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0 – 134.0
785,921 – 1,10 млн
Квартира 3 комнаты
140.0
892,788
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Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
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Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Община Андриевица, Черногория
от
$215,289
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Kolašin Valleys - крупнейший горный курорт на Балканах, спроектированный Ecosign - канадской фирмой Whistler Blackcomb и более 400 горнолыжных курортов по всему миру. Расположенный в Черногорских Альпах в охраняемом природном заповеднике, курорт охватывает две возвышенности (1450 Village и 1…
Застройщик
Kolasin Valleys
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$195,870
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 42–76 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.3
157,339
Квартира 2 комнаты
76.0
317,369
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
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Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 180 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Anatolia Becici
Жилой комплекс Anatolia Becici
Жилой комплекс Anatolia Becici
Жилой комплекс Anatolia Becici
Жилой комплекс Anatolia Becici
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Жилой комплекс Anatolia Becici
Boreti, Черногория
от
$267,528
Год сдачи 2021
Площадь 72–210 м²
5 объектов недвижимости 5
Anatolia — современный жилой комплекс в посёлке Бечичи, на Будванской ривьере, расположенный на небольшой возвышенности в 300–400 метрах от моря. Проект объединяет четыре корпуса разной высотности и сочетает развитую внутреннюю инфраструктуру, панорамные виды на море и горы, а также удобную …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
72.0
267,744
Квартира 2 комнаты
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$659,461
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 236–286 м²
2 объекта недвижимости 2
Летнее специальное предложение!   Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие ви…
Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс The House Montenegro
Жилой комплекс The House Montenegro
Жилой комплекс The House Montenegro
Жилой комплекс The House Montenegro
Жилой комплекс The House Montenegro
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Жилой комплекс The House Montenegro
Skaljari, Черногория
от
$160,738
Год сдачи 2020
Площадь 33–253 м²
10 объектов недвижимости 10
The House — это архитектурный жилой комплекс, расположенный на возвышенности над Бока-Которской бухтой — одним из самых живописных мест Адриатики. Локация проекта выбрана таким образом, чтобы обеспечить панорамные виды на море и горы, сочетая приватность с близостью к историческому центру Ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.0 – 64.0
160,868 – 278,934
Квартира 2 комнаты
136.0 – 173.0
491,100 – 1,15 млн
Квартира 3 комнаты
192.0
1,20 млн
Квартира 4 комнаты
198.0 – 253.0
747,972 – 986,665
Квартира
33.0
168,547
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Близикуче 1
Жилой комплекс Близикуче 1
Жилой комплекс Близикуче 1
Жилой комплекс Близикуче 1
Жилой комплекс Близикуче 1
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Жилой комплекс Близикуче 1
Radenovici, Черногория
от
$5,043
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Старт продаж квартир в  закрытом комплексе, в элитном посёлке Близикуче В 12 км от центра Будвы Преимущества комплекса в том, что он расположен в месте где встречаются роза ветромюв, где есть гарантированный вил на море и тихое соседство. Комплекс расположен на территории 2500 м2 …
Агентство
Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$217,199
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
Новый современный жилой комплекс в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира име…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0
260,019
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
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Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Показать все Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
, Черногория
от
$292,920
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 35–76 м²
5 объектов недвижимости 5
Исключительные отели в Колашинских долинах - инвестируйте в роскошь и отдых в Черногории Описание проекта: Колашинские долины переворачивают новую страницу в мире гостиничного бизнеса и инвестиций в горном районе Черногории. В этом всесезонном проекте представлены 23 отеля высокого кла…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0 – 72.0
318,523 – 586,060
Квартира 2 комнаты
72.0 – 76.0
513,434 – 530,410
Кондо
35.0
211,195
Застройщик
Kolasin Valleys
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$340,175
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 70–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0 – 83.0
340,450 – 396,077
Квартира 2 комнаты
131.0
646,279
Агентство
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Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Показать все Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
, Черногория
от
$498,932
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica Новый дом с потрясающими панорамными видами на Адриатику, расположенный над пляжами Яз, Трстено и Плоче. Просторная планировка и огромная терраса на крыше делают этот дом идеальным выбором для жизни у моря. • Общая п…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$162,067
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 47–77 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы «ROYAL CENTRAL RESIDENCE» от ведущего застройщика Будванской ривьеры. Проект отличается месторасположением и изящным архитектурным дизайном. Современный стиль, просторные комнаты, высокое качество строительства и отделочных работ.   Данное пред…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
273,918
Квартира 2 комнаты
77.0
435,430
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$308,160
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 55–72 м²
2 объекта недвижимости 2
Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.   Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира. Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную ср…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
311,599
Квартира 2 комнаты
72.0
415,465
Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$183,045
Год сдачи 2025
Площадь 44–72 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной ст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
183,016
Квартира 2 комнаты
72.0
297,554
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
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Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Черногория
от
$224,703
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 92–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Продаются 3 пентхауса в Бечичах на 7 этаже с панорамным видом на море  Премиальная локация в близи лучшего песчаном пляже Черногории в окружении 5 звездных отелей. Три пентхауса занимают целиком этаж. Из каждого индивидуальный выход на крышу. На крыше на всю площадь апартамента можно обору…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
92.0
225,044
Квартира 2 комнаты
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
Агентство
Red Feniks Montenegro
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Показать все Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$416,250
Год сдачи 2029
Количество этажей 3
Площадь 41–160 м²
5 объектов недвижимости 5
Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village! Mirta — это новая и финальная коллекция резиденций в Marina Village, самом узнаваемом прибрежном районе Luštica Bay. Проект расположен над мариной и предлагает уникальную возможность приобрести недвижимость в уже сформированном и востр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 62.0
650,895 – 750,145
Квартира 2 комнаты
94.0
1,21 млн
Квартира 3 комнаты
160.0
2,18 млн
Квартира
41.0
421,235
Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Показать все Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$768,151
Площадь 107–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в самом развитом и привлекательном туристическом направлении Черногории. Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря, на песчаном пляже Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
107.0
812,465
Квартира 3 комнаты
137.0
1,00 млн
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Тиват, Черногория
от
$138,626
Год сдачи 2026
Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя! О комплексе: Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио Панорамное остекление, много …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
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Жилой комплекс A Star Serenity
Кумбор, Черногория
от
$152,267
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 32–135 м²
3 объекта недвижимости 3
В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций. 🏊‍♂️ На территории: • большой бассейн площадью около 200 м² • ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном • современная детская площадка • ти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.5
166,763
Квартира 2 комнаты
134.7
333,526
Студия
31.8
149,960
Агентство
Red Feniks Montenegro
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
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Жилой комплекс Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$455,489
Год сдачи 2026
Площадь 37–417 м²
14 объектов недвижимости 14
Marina Village — прибрежный район Luštica Bay Marina Village — прибрежный район внутри Luštica Bay, построенный вокруг современной яхтенной марины и набережной у моря. Это первая полностью реализованная часть проекта Luštica Bay, где уже сформирована полноценная инфраструктура для жизни и от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.3 – 75.7
455,857 – 1,04 млн
Квартира 2 комнаты
79.7 – 115.5
1,04 млн – 1,44 млн
Квартира 3 комнаты
107.5
1,96 млн
Квартира 4 комнаты
234.5 – 416.5
2,48 млн – 5,20 млн
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
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Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Onia Hills Resort & Residences предлагает впечатляющий выбор полностью меблированных резиденций: 55 однокомнатных и 10 двухкомнатных площадью от 63 до 92 квадратных метров. Каждое жилье сочетает в себе индивидуальный дизайн, высококачественные материалы и превосходную отделку, при этом остав…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Mrcevac, Черногория
от
$184,252
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Dumidran 149-5 — современный камерный проект в Тивате, расположенный в районе Мрчевац, недалеко от центра города, Porto Montenegro и международного аэропорта Тиват. Проект включает всего 5 квартир, что обеспечивает приватность, комфорт и спокойную атмосферу для проживания. Ком…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$750,771
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.   На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в ка…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
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Жилой комплекс Centrale
, Черногория
от
$363,238
Год сдачи 2026
Площадь 39–97 м²
9 объектов недвижимости 9
Centrale — новый центр жизни в Luštica Bay Centrale в Luštica Bay — это район, который создаётся не как классический курортный квартал у моря, а как полноценный средиземноморский центр для жизни круглый год. Здесь всё построено вокруг повседневного комфорта: прогулочные улицы без автомобилей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.2 – 69.0
363,532 – 525,102
Квартира 2 комнаты
96.9
750,145
Агентство
MD Realty
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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Колашин, Черногория
от
$173,587
Год сдачи 2027
Площадь 41–51 м²
2 объекта недвижимости 2
Crowne Plaza Kolašin — премиальный курортный отель под управлением международного бренда, расположенный в самом центре Колашина. Проект создаётся как современный горный wellness-курорт, ориентированный на круглогодичный отдых, оздоровительный туризм и инвестиционное владение недвижимостью в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.5
275,969
Готовый бизнес
50.9
346,783
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что дела…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$312,902
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 56–102 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0
317,420
Квартира 2 комнаты
101.0 – 102.0
460,836 – 478,653
Агентство
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Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
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Жилой комплекс Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Черногория
от
$280,226
Год сдачи 2024
Площадь 100 м²
2 объекта недвижимости 2
Riverside — жилой комплекс в районе Игало, рядом с побережьем Херцег-Нови и набережной Адриатического моря. Проект расположен недалеко от моря и рядом с Institute Dr Simo Milošević — одним из самых известных медицинских и реабилитационных центров Черногории. Благодаря расположению в Игало ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
100.0
418,224
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
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Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$398,638
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
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Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Показать все Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Застройщик
Kraft Construction
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Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Показать все Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Тиват, Черногория
от
$236,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата. Особенности: Вид на зелёную зону Župa Park Современная архитектура, интегрированная в природу Просторные светлые апартаменты с террасами …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Пржно, Черногория
от
$326,914
Год сдачи 2026
1 объект недвижимости 1
Alivia Hotel & Residences — премиальный комплекс апартаментов и гостиничной инфраструктуры, расположенный рядом со Свети-Стефаном на Будванской ривьере. Проект сочетает возможности для собственного проживания, отдыха у моря и получения дохода от аренды в одном из самых престижных районов поб…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Donji Orahovac, Черногория
от
$167,657
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 43–56 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс с видом на море в Ораховце. Уникальный малоквартирный жилой комплекс, расположенный в тихой прибрежной зоне Черногории, всего в 200 метрах от лазурного моря. Проект идеально подойдёт как для инвестиций и сдачи в аренду, так и для тех, кто ценит спокойствие, приватность и ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
223,889
Квартира 2 комнаты
56.0
265,436
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Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Показать все Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Доброта, Черногория
от
$1,82 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Уникальный новый проект в стадии строительства в Которском заливе: поселок из 6 роскошных виллс панорамными видами на залив.   Каждая вилла предлагает сочетание современных удобств и традиционной черногорской архитектуры, на фоне Адриатического моря и гор, с захватывающими видами на вели…
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Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Радовичи, Черногория
от
$360,758
Количество этажей 3
Новый район Centrale станет центром Luštica Bay и динамичным жилым кварталом. Благодаря центральному расположению, обилию зелени и продуманной планировке данный район станет идеальным выбором для тех, кому нужен комфорт и уединение, но кто при этом желает сохранить возможность пользоваться п…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$407,160
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым. В…
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Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$885,113
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,21 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,43 млн
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Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$198,511
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
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Жилой комплекс Heights
, Черногория
от
$449,723
Год сдачи 2028
Площадь 45–108 м²
4 объекта недвижимости 4
HEIGHTS — панорамные резиденции над Marina Village в Luštica Bay HEIGHTS — новый жилой район в составе Luštica Bay, расположенный на возвышенности между районом Centrale и первым в Черногории чемпионским гольф-полем Gary Player Design. Благодаря уникальному расположению резиденции получают п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.8
609,349
Квартира 2 комнаты
92.4
834,392
Квартира 3 комнаты
107.9
994,808
Кондо
44.5
450,087
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Показать все Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
Агентство
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Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
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Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Показать все Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Колашин, Черногория
от
$483,975
НДС
Варианты отделки С отделкой
ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом. Mountain Retreat by Dukley — ваш дом в горах, который приносит доход. Северный регион Черногории является приоритетом государственной программы развития, что обеспечивает круглогодичный туристиче…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Радовичи, Черногория
от
$491,351
Год сдачи 2016
Количество этажей 2
Площадь 70–338 м²
8 объектов недвижимости 8
Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов  LEED Silver сертификата. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
571,264
Квартира 2 комнаты
83.0 – 118.0
673,400 – 1,57 млн
Вилла
184.0 – 338.0
2,53 млн – 3,97 млн
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Жилой комплекс Belvedere Residence
Жилой комплекс Belvedere Residence
Жилой комплекс Belvedere Residence
Жилой комплекс Belvedere Residence
Жилой комплекс Belvedere Residence
Показать все Жилой комплекс Belvedere Residence
Жилой комплекс Belvedere Residence
Boreti, Черногория
от
$100,323
Площадь 27–199 м²
9 объектов недвижимости 9
Belvedere Residence в Бечичи это современный жилой комплекс на Будванской ривьере, расположенный примерно в 3 км от Будвы, в пешей доступности от моря, набережной и всей курортной инфраструктуры района. Комплекс был открыт в 2016 году и воспринимается не только как место для сезонного отдыха…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
256,203
Квартира 2 комнаты
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Квартира
36.0
171,956
Кондо
27.0
111,945
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$163,012
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.   Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 37 до 76 м²,  предлагая большой выбор планировочных решений как для инди…
Агентство
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве
Будва, Черногория
от
$217,976
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 53–78 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты с видом на море в Будве. Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом престижном районе Будвы, всего в 550 метрах от пляжа. Комплекс сочетает в себе современный средиземноморский дизайн, передовые строительные технологии и максимальный комфорт для жизни и отдыха.   Кл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
210,827
Квартира 2 комнаты
78.0
316,519
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Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Показать все Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$1,00 млн
Количество этажей 2
Добро пожаловать на первый в Черногории гольф курорт с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay!   Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляе…
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$225,936
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 54 м²
1 объект недвижимости 1
Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.   Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к мор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.3
187,894
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Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
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Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта. Преимущества комплекса: Распол…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
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Жилой комплекс Куб
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс на побережье Адриатики Жилой комплекс нового поколения. Архитектура проекта гармонично вписана в природный ландшафт, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Утро здесь начинается с ярких красок рассвета над морем, а вечера наполнены тишиной и средиземноморским те…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Показать все Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Рафаиловичи, Черногория
от
$304,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
1 объект недвижимости 1
Роскошный комплекс на первой линии моря — Рафаиловичи, Будва 📍 Локация: Бечичи, Будва, Черногория 🏗️ Площадь комплекса: 40 800 м² 🏢 Формат: 142 резиденции и 154 гостиничных номера ✨ Надежный застройщик с успешными проектами в Черногории. Идеальное сочетание уюта, сервиса и инвестици…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Черногория – это живописная страна с мягким климатом, чистым Адриатическим морем и благоприятными условиями для жизни и инвестиций. Новостройки в Черногории пользуются особенной популярностью, потому что для получения вида на жительство (ВНЖ) достаточно приобрести недвижимость без минимальных требований к стоимости.

Особенности новостроек Черногории

В туристических городах Черногории действуют строгие требования к внешнему виду. Новое жилье в Черногории должно гармонировать с окружающей архитектурой, сохраняя традиционный стиль региона. Поэтому много внимания уделяется внешнему виду и архитектурному стилю новых зданий.

Новостройки в Черногории отличаются:

  • Качеством строительства. Как и в других странах Европы, застройщики в Черногории используют современные стандарты при возведении зданий. Новостройки оснащены тепло- и шумоизоляцией и представляют собой просторные квартиры с панорамными окнами и террасами с видом на море.
  • Развитой инфраструктурой. Недвижимость Черногории от застройщика строится в зонах с хорошей инфраструктурой и включает паркинг, бассейны, зоны отдыха и коммерческие помещения.
  • Гибкими условиями покупки. Застройщики идут навстречу покупателям и предлагают ипотеки под сниженный процент и рассрочку с поэтапным внесением средств.

Нюансы покупки недвижимости от застройщика в Черногории

Новостройки могут продаваться как от частных компаний, так и от крупных международных девелоперов, поэтому при покупке квартиры важно убедиться, что объект зарегистрирован в кадастре и не имеет обременений.

Другие нюансы:

  • Налоги и сборы. Налог на покупку нового жилья составляет 3%, а при покупке на стадии строительства можно сэкономить на НДС.
  • Оформление на иностранцев. Иностранцы могут приобретать недвижимость без ограничений и даже получить ВНЖ на основании покупки жилья.

Стоимость нового жилья в Черногории

Современные жилые комплексы в Черногории часто расположены в прибрежных районах, горных курортах или в столице. Покупателям доступны апартаменты, студии, таунхаусы и виллы как для постоянного проживания, так и для инвестиций.

Ценовая тенденция показывает общий рост рынка новостроек. В третьем квартале 2025 года средняя цена покупки составила €2228 за квадратный метр, а в прибрежных зонах — €2458. По предварительным прогнозам, этот тренд будет усиливаться по мере миграции капитала в более дешевые страны Европы.

Средняя стоимость нового жилья в Черногории:

Город / Район

Диапазон цен за м²
Будва (Будванская Ривьера) €2700–5000 (обычные квартиры). В отдельных премиум‑объектах до ~€6000+/м²
Котор (Бока‑Которская бухта) €2200–3700 (апартаменты), премиум сегмент от €3700–5300+/м²
Тиват (включая Porto Montenegro) €2500–4000, в престижных комплексах от €5000+/м², а люксовые проекты иногда превышают €10,000/м²
Подгорица (столица) €1700–2 250/м² для квартир вторичного сегмента. Для новых — €2500–2650/м²
Бар Бюджетные варианты €1700–2100/м². Для домов или вилл — €2000–3000/м²
Херцег-Нови Для прибрежной недвижимости €2500–4500/м²

Премиум-сегмент новостроек Черногории держится на уровне около €3800 за квадратный метр, а на дома — €3600. Однако в элитных комплексах цены могут достигать €8500 за квадратный метр и даже пересекать планку в €10,000.

Популярные города и районы Черногории для приобретения недвижимости от застройщика

Ландшафт страны неоднороден, и прибрежные районы и города часто пользуются большим спросом, чем внутренние — цены на новостройки в Черногории именно внутри страны гораздо привлекательнее и, как правило, ниже на 10-20%.

Наиболее привлекательные места:

  • Будва. Туристический центр страны, привлекающий инвесторов благодаря высоким доходам от аренды.
  • Тиват. Быстроразвивающийся город с элитным комплексом Porto Montenegro, где расположены роскошные новостройки.
  • Бар. Идеальный вариант для постоянного проживания, так как цены здесь более доступны для среднего класса.
  • Котор. Исторический город с уникальной атмосферой, внесенный в список ЮНЕСКО. Строительство в районе города ограничено и выбор новостроек не так велик.
  • Херцег-Нови. Спокойный город с обилием зелени, идеальный для семейной жизни и уединенного отдыха.

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Часто задаваемые вопросы о покупке нового жилья в Черногории

На какие преимущества можно рассчитывать после покупке квартиры в новостройке в Черногории?

Новое жилье отличается рядом удобств: оригинальными планировками, качественной отделкой, просторной жилплощадью. Приобретая собственность на любую сумму, владельцы получают черногорский ВНЖ, позволяющий легально находиться в стране.

В каких черногорских городах недвижимость пользуется наибольшим спросом?

Для курортного отдыха покупатели выбирают Котор и Херцег-Нови. Здесь хорошо распродаются квартиры и виллы. На постоянное проживание больше переезжают в столицу страны - Подгорицу.

Какие документы нужны для покупки новой недвижимости в Черногории?

Для покупки как физическому лицу требуется загранпаспорт. Если покупка на юридическое лицо — уставные документы компании и доверенность. Основные этапы: подписание договора купли-продажи у нотариуса, внесение депозита (обычно 10%), оплата налогов и регистрация в кадастре (лист непокретности). Процесс занимает 15–20 дней, но может быть ускорен за дополнительную плату. Рекомендуется проверка объекта на обременения через адвоката.

Какой налог на покупку недвижимости в Черногории?

Налог на оборот недвижимости (налог на покупку) в Черногории прогрессивный и зависит от стоимости объекта. Для объектов до €150,000 ставка составляет 3%. Для сумм от €150,001 до €500,000 — фиксированные €4500 плюс 5% от превышения. Для объектов свыше €500,000 — €22,000 евро плюс 6% от разницы.

Где лучше всего покупать жилье в новостройке Черногории?

Лучшие места зависят от целей: для туризма и аренды — Будва, Тиват и Котор с их пляжами и инфраструктурой. Для спокойного проживания — Герцег-Нови или Бар. В горных районах, как Колашин, популярны новостройки для горнолыжного отдыха. Побережье Бока-Которской бухты предлагает премиум-варианты. Северные районы, такие как Никшич, дешевле, но менее развиты.

Что дает покупка новой недвижимости в Черногории?

Покупка дает право на ВНЖ при покупке недвижимости от €200,000. Дополнительно, если сдавать недвижимость в аренду, то можно выйти на неплохой доход в 5–7% годовых.

Какова средняя стоимость новых квартир и домов в Черногории?

Средняя стоимость квартир от застройщика в Черногории составляет примерно €2200–2300 за м². В прибрежных зонах (курорты, побережье, популярные города) цены достигают €2700–5000 за м², а в премиум‑сегменте — от €5000 до €10,000+ за м². В более доступных регионах (внутренние, центральные, север) можно найти объекты от €1000–1800 за м².

Почему Черногория привлекательна для инвестиций в недвижимость?

Страна привлекает быстрым ростом рынка (до 24%-годового прироста цен), прозрачными процедурами покупки, возможностью получения ВНЖ. Новостройки Черногории от застройщика также дешевле аналогов из ЕС.

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