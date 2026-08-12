Черногория – это живописная страна с мягким климатом, чистым Адриатическим морем и благоприятными условиями для жизни и инвестиций. Новостройки в Черногории пользуются особенной популярностью, потому что для получения вида на жительство (ВНЖ) достаточно приобрести недвижимость без минимальных требований к стоимости.

Особенности новостроек Черногории

В туристических городах Черногории действуют строгие требования к внешнему виду. Новое жилье в Черногории должно гармонировать с окружающей архитектурой, сохраняя традиционный стиль региона. Поэтому много внимания уделяется внешнему виду и архитектурному стилю новых зданий.

Новостройки в Черногории отличаются:

Качеством строительства. Как и в других странах Европы, застройщики в Черногории используют современные стандарты при возведении зданий. Новостройки оснащены тепло- и шумоизоляцией и представляют собой просторные квартиры с панорамными окнами и террасами с видом на море.

Как и в других странах Европы, застройщики в Черногории используют современные стандарты при возведении зданий. Новостройки оснащены тепло- и шумоизоляцией и представляют собой просторные квартиры с панорамными окнами и террасами с видом на море. Развитой инфраструктурой. Недвижимость Черногории от застройщика строится в зонах с хорошей инфраструктурой и включает паркинг, бассейны, зоны отдыха и коммерческие помещения.

Недвижимость Черногории от застройщика строится в зонах с хорошей инфраструктурой и включает паркинг, бассейны, зоны отдыха и коммерческие помещения. Гибкими условиями покупки. Застройщики идут навстречу покупателям и предлагают ипотеки под сниженный процент и рассрочку с поэтапным внесением средств.

Нюансы покупки недвижимости от застройщика в Черногории

Новостройки могут продаваться как от частных компаний, так и от крупных международных девелоперов, поэтому при покупке квартиры важно убедиться, что объект зарегистрирован в кадастре и не имеет обременений.

Другие нюансы:

Налоги и сборы. Налог на покупку нового жилья составляет 3%, а при покупке на стадии строительства можно сэкономить на НДС.

Налог на покупку нового жилья составляет 3%, а при покупке на стадии строительства можно сэкономить на НДС. Оформление на иностранцев. Иностранцы могут приобретать недвижимость без ограничений и даже получить ВНЖ на основании покупки жилья.

Стоимость нового жилья в Черногории

Современные жилые комплексы в Черногории часто расположены в прибрежных районах, горных курортах или в столице. Покупателям доступны апартаменты, студии, таунхаусы и виллы как для постоянного проживания, так и для инвестиций.

Ценовая тенденция показывает общий рост рынка новостроек. В третьем квартале 2025 года средняя цена покупки составила €2228 за квадратный метр, а в прибрежных зонах — €2458. По предварительным прогнозам, этот тренд будет усиливаться по мере миграции капитала в более дешевые страны Европы.

Средняя стоимость нового жилья в Черногории:

Город / Район Диапазон цен за м² Будва (Будванская Ривьера) €2700–5000 (обычные квартиры). В отдельных премиум‑объектах до ~€6000+/м² Котор (Бока‑Которская бухта) €2200–3700 (апартаменты), премиум сегмент от €3700–5300+/м² Тиват (включая Porto Montenegro) €2500–4000, в престижных комплексах от €5000+/м², а люксовые проекты иногда превышают €10,000/м² Подгорица (столица) €1700–2 250/м² для квартир вторичного сегмента. Для новых — €2500–2650/м² Бар Бюджетные варианты €1700–2100/м². Для домов или вилл — €2000–3000/м² Херцег-Нови Для прибрежной недвижимости €2500–4500/м²

Премиум-сегмент новостроек Черногории держится на уровне около €3800 за квадратный метр, а на дома — €3600. Однако в элитных комплексах цены могут достигать €8500 за квадратный метр и даже пересекать планку в €10,000.

Популярные города и районы Черногории для приобретения недвижимости от застройщика

Ландшафт страны неоднороден, и прибрежные районы и города часто пользуются большим спросом, чем внутренние — цены на новостройки в Черногории именно внутри страны гораздо привлекательнее и, как правило, ниже на 10-20%.

Наиболее привлекательные места:

Будва. Туристический центр страны, привлекающий инвесторов благодаря высоким доходам от аренды.

Туристический центр страны, привлекающий инвесторов благодаря высоким доходам от аренды. Тиват. Быстроразвивающийся город с элитным комплексом Porto Montenegro, где расположены роскошные новостройки.

Быстроразвивающийся город с элитным комплексом Porto Montenegro, где расположены роскошные новостройки. Бар. Идеальный вариант для постоянного проживания, так как цены здесь более доступны для среднего класса.

Идеальный вариант для постоянного проживания, так как цены здесь более доступны для среднего класса. Котор. Исторический город с уникальной атмосферой, внесенный в список ЮНЕСКО. Строительство в районе города ограничено и выбор новостроек не так велик.

Исторический город с уникальной атмосферой, внесенный в список ЮНЕСКО. Строительство в районе города ограничено и выбор новостроек не так велик. Херцег-Нови. Спокойный город с обилием зелени, идеальный для семейной жизни и уединенного отдыха.