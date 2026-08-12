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Новостройки в Колашине, Черногория

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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Колашин, Черногория
от
$175,806
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 28–51 м²
25 объектов недвижимости 25
Crowne Plaza Kolašin: Ваш актив в Черногории под управлением мирового бренда с гарантированным доходом 8% годовых в евро с момента ПОКУПКИ Престижная локация — сердце Колашина Современный 4-звёздочный отель (общая площадь 11 368 м²) расположен в центре главного горнолыжного и оздоровител…
Застройщик
Mereha Developments
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Показать все Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$824,014
Количество этажей 2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной с…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Показать все Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Апарт - отель Crowne Plaza Kolašin
Колашин, Черногория
от
$173,587
Год сдачи 2027
Площадь 41–51 м²
2 объекта недвижимости 2
Crowne Plaza Kolašin — премиальный курортный отель под управлением международного бренда, расположенный в самом центре Колашина. Проект создаётся как современный горный wellness-курорт, ориентированный на круглогодичный отдых, оздоровительный туризм и инвестиционное владение недвижимостью в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.5
275,969
Готовый бизнес
50.9
346,783
Агентство
MD Realty
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Колашин, Черногория
от
$483,975
НДС
Варианты отделки С отделкой
ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом. Mountain Retreat by Dukley — ваш дом в горах, который приносит доход. Северный регион Черногории является приоритетом государственной программы развития, что обеспечивает круглогодичный туристиче…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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