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Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата

Тиват, Черногория
от
$393,434
;
16
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ID: 27291
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In CRM: 2233
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач. 
Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.

 

На продажу предложены следующие дома:
• двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участком 200 м2
• большая двухэтажная вилла (CL), площадью 176 и 212 м2 и собственным участком от 400 и 487 м2 
• большая трехэтажная вилла (D), площадью 236 м2 и собственным участком от 1067 м2 до 1122 м2.

 

Строительство поселка ведется в 3 очереди.
Дома первой очереди строительства:
• 1 двухэтажный таунхаус на 4 семьи
• 6  больших двухэтажных домов на 1 семью
Бронь — 5% от цены.

Окончание строительства всего поселка — конец 2025 года.

 

Особенности дома:
• современная железобетонная конструкция
• экологическая безопасность и качественные материалы
• теплые энергоэффективные дома
• противоударные панорамные окна
• возможность распланировать внутреннее пространство под себя
• панорамный вид на море.

 

В цену включено: 
• внутренняя отделка: паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашены в белый цвет
• полная наружная отделка: фасад, кровля, водостоки
• все инженерные системы: электрика, канализация, вода, бойлеры в санузлах, кондиционеры в гостиной и хозяйской спальне, теплый пол в санузлах и на кухне
• санузлы: плитка, санфаянс
• терраса перед домом, парковка, дорожка к входу в дом
• земельный участок: подготовка почвы для посадки.

 

Варианты за дополнительную плату:
• ландшафтный дизайн
• бетонирование дополнительных дорожек
• бассейн.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$393,434
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