Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата

Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.

Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.

На продажу предложены следующие дома:

• двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участком 200 м2

• большая двухэтажная вилла (CL), площадью 176 и 212 м2 и собственным участком от 400 и 487 м2

• большая трехэтажная вилла (D), площадью 236 м2 и собственным участком от 1067 м2 до 1122 м2.

Строительство поселка ведется в 3 очереди.

Дома первой очереди строительства:

• 1 двухэтажный таунхаус на 4 семьи

• 6 больших двухэтажных домов на 1 семью

Бронь — 5% от цены.

Окончание строительства всего поселка — конец 2025 года.

Особенности дома:

• современная железобетонная конструкция

• экологическая безопасность и качественные материалы

• теплые энергоэффективные дома

• противоударные панорамные окна

• возможность распланировать внутреннее пространство под себя

• панорамный вид на море.

В цену включено:

• внутренняя отделка: паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашены в белый цвет

• полная наружная отделка: фасад, кровля, водостоки

• все инженерные системы: электрика, канализация, вода, бойлеры в санузлах, кондиционеры в гостиной и хозяйской спальне, теплый пол в санузлах и на кухне

• санузлы: плитка, санфаянс

• терраса перед домом, парковка, дорожка к входу в дом

• земельный участок: подготовка почвы для посадки.

Варианты за дополнительную плату:

• ландшафтный дизайн

• бетонирование дополнительных дорожек

• бассейн.