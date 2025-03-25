Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата

Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.
Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.
На продажу предложены следующие дома:
• двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участком 200 м2
• большая двухэтажная вилла (CL), площадью 176 и 212 м2 и собственным участком от 400 и 487 м2
• большая трехэтажная вилла (D), площадью 236 м2 и собственным участком от 1067 м2 до 1122 м2.
Строительство поселка ведется в 3 очереди.
Дома первой очереди строительства:
• 1 двухэтажный таунхаус на 4 семьи
• 6 больших двухэтажных домов на 1 семью
Бронь — 5% от цены.
Окончание строительства всего поселка — конец 2025 года.
Особенности дома:
• современная железобетонная конструкция
• экологическая безопасность и качественные материалы
• теплые энергоэффективные дома
• противоударные панорамные окна
• возможность распланировать внутреннее пространство под себя
• панорамный вид на море.
В цену включено:
• внутренняя отделка: паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашены в белый цвет
• полная наружная отделка: фасад, кровля, водостоки
• все инженерные системы: электрика, канализация, вода, бойлеры в санузлах, кондиционеры в гостиной и хозяйской спальне, теплый пол в санузлах и на кухне
• санузлы: плитка, санфаянс
• терраса перед домом, парковка, дорожка к входу в дом
• земельный участок: подготовка почвы для посадки.
Варианты за дополнительную плату:
• ландшафтный дизайн
• бетонирование дополнительных дорожек
• бассейн.