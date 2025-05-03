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Долгосрочная аренда отелей в Черногории

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2 объекта найдено
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent в Сасовичи, Черногория
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent
Сасовичи, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
HN067 Long term rental Hotel With Restaurant in Herceg Novi 374 sqm / 9 rooms / 7 beed…
$5,842
в месяц
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Отель 151 м² в Бечичи, Черногория
Отель 151 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду современное коммерческое помещение в отличной локац…
$2,600
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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