Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Краткосрочная аренда
  4. Дом

Аренда домов на сутки в Черногории

2 объекта найдено
Годовая аренда в Рафаиловичи, Черногория
Годовая аренда
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Летняя аренда виллы в Близикуче Устали от городского шума? Эта вилла — ваш личный оазис в…
$136
за сутки
Оставить заявку
Аренда виллы в Близикуче в Radenovici, Черногория
Аренда виллы в Близикуче
Radenovici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Летняя аренда виллы в Близикуче Устали от городского шума? Эта вилла — ваш личный оазис в…
$136
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти