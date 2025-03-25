Жилой комплекс A STAR BAY

🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря!

Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива.

📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гарантированным ростом стоимости и высоким арендным потенциалом:

• ограниченное предложение на первой линии моря, осталось всего несколько квартир

• ежегодный рост цен на недвижимость в регионе;

• высокий спрос среди туристов и ценителей уединённого отдыха.

🏡 Комплекс состоит из двух современных зданий, выполненных в стиле, сочетающем элегантность современной архитектуры и атмосферу Адриатики. Каждая квартира — с панорамными окнами и террасой, откуда открывается впечатляющий вид на залив.

🌿 На территории — профессионально спроектированный ландшафтный дизайн, создающий ощущение закрытого оазиса у моря.

🗓 Срок завершения строительства — февраль 2026 года. Покупка на этапе строительства гарантирует максимально выгодные условия и значительный прирост стоимости к моменту сдачи.

✨ Ключевые преимущества проекта:

• Уникальное расположение — всего 80 м до моря

• Видовые квартиры с панорамой Боко-Которского залива

• Современная архитектура + элементы средиземноморского стиля

• Профессиональный ландшафтный дизайн территории

• Высокий арендный потенциал и стабильный доход

• Рост стоимости как на этапе строительства, так и после сдачи

💎 Этот проект — идеальное сочетание:

✔ престижного расположения

✔ надежных инвестиций

✔ комфорта жизни у моря

Недвижимость в Прчане — это актив, который будет работать на Вас.

Здание "А":

1. Квартира студио: 28м2 + 10м2 сад/терраса - 130 000 евро

2. Квартира с отдельной спальней: 42м2 - 175 000 евро

3. Квартира с двумя спальнями: 67м2 - 275 000 евро

Здание "Б"

1. Квартира с отдельной спальней 51м2 - 245 000 евро.