Жилой комплекс A STAR BAY

Прчань, Черногория
от
$152,122
;
23 1
ID: 27433
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Прчань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря!

Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива. 

📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гарантированным ростом стоимости и высоким арендным потенциалом:
    •    ограниченное предложение на первой линии моря, осталось всего несколько квартир 
    •    ежегодный рост цен на недвижимость в регионе;
    •    высокий спрос среди туристов и ценителей уединённого отдыха.

🏡 Комплекс состоит из двух современных зданий, выполненных в стиле, сочетающем элегантность современной архитектуры и атмосферу Адриатики. Каждая квартира — с панорамными окнами и террасой, откуда открывается впечатляющий вид на залив.

🌿 На территории — профессионально спроектированный ландшафтный дизайн, создающий ощущение закрытого оазиса у моря.

🗓 Срок завершения строительства — февраль 2026 года. Покупка на этапе строительства гарантирует максимально выгодные условия и значительный прирост стоимости к моменту сдачи.

✨ Ключевые преимущества проекта:
    •    Уникальное расположение — всего 80 м до моря
    •    Видовые квартиры с панорамой Боко-Которского залива
    •    Современная архитектура + элементы средиземноморского стиля
    •    Профессиональный ландшафтный дизайн территории
    •    Высокий арендный потенциал и стабильный доход
    •    Рост стоимости как на этапе строительства, так и после сдачи

💎 Этот проект — идеальное сочетание:
✔ престижного расположения
✔ надежных инвестиций
✔ комфорта жизни у моря

Недвижимость в Прчане — это актив, который будет работать на Вас.

 

Здание "А": 

1. Квартира студио: 28м2 + 10м2 сад/терраса - 130 000 евро

2. Квартира с отдельной спальней: 42м2 - 175 000 евро

3. Квартира с двумя спальнями: 67м2 - 275 000 евро 

 

Здание "Б"

1. Квартира с отдельной спальней 51м2 - 245 000 евро. 

 

 

Местонахождение на карте

Прчань, Черногория

Видеообзор жилой комплекс A STAR BAY

Вы просматриваете
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$152,122
