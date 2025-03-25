Жилой комплекс A STAR BAY

🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря!
Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива.
📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гарантированным ростом стоимости и высоким арендным потенциалом:
• ограниченное предложение на первой линии моря, осталось всего несколько квартир
• ежегодный рост цен на недвижимость в регионе;
• высокий спрос среди туристов и ценителей уединённого отдыха.
🏡 Комплекс состоит из двух современных зданий, выполненных в стиле, сочетающем элегантность современной архитектуры и атмосферу Адриатики. Каждая квартира — с панорамными окнами и террасой, откуда открывается впечатляющий вид на залив.
🌿 На территории — профессионально спроектированный ландшафтный дизайн, создающий ощущение закрытого оазиса у моря.
🗓 Срок завершения строительства — февраль 2026 года. Покупка на этапе строительства гарантирует максимально выгодные условия и значительный прирост стоимости к моменту сдачи.
✨ Ключевые преимущества проекта:
• Уникальное расположение — всего 80 м до моря
• Видовые квартиры с панорамой Боко-Которского залива
• Современная архитектура + элементы средиземноморского стиля
• Профессиональный ландшафтный дизайн территории
• Высокий арендный потенциал и стабильный доход
• Рост стоимости как на этапе строительства, так и после сдачи
💎 Этот проект — идеальное сочетание:
✔ престижного расположения
✔ надежных инвестиций
✔ комфорта жизни у моря
Недвижимость в Прчане — это актив, который будет работать на Вас.
Здание "А":
1. Квартира студио: 28м2 + 10м2 сад/терраса - 130 000 евро
2. Квартира с отдельной спальней: 42м2 - 175 000 евро
3. Квартира с двумя спальнями: 67м2 - 275 000 евро
Здание "Б"
1. Квартира с отдельной спальней 51м2 - 245 000 евро.