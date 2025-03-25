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Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере

Katun Rezevici, Черногория
от
$372,605
;
20
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Описание Описание
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ID: 27308
ID новостройки на Realting
In CRM: 2562
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Katun Rezevici

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.

 

Идеальная локация для инвестиций и жизни.

Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры. Панорамные виды на Адриатическое море, шаговая доступность к лучшим пляжам и ресторанам делают этот комплекс идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и высокое качество жизни.

 

Преимущества проекта.

• Панорамные виды: апартаменты имеют открытые террасы с захватывающими морскими пейзажами.

• Инфраструктура: 4 бассейна, SPA-центр, фитнес-зал, рестораны и лаунж-зоны, гараж, детская зона.

• Безопасность и приватность: закрытая территория, консьерж-сервис 24/7.

• Высокое качество строительства: премиальные материалы, современные технологии, энергосберегающие решения.

• Инвестиционная привлекательность: высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный доход от аренды.

 


Типы апартаментов и их особенности:

• Апартаменты с 1 спальней, площадью 55-63 м2

• Апартаменты с 2 спальнями, площадью 75-92 м2

Каждый апартамент продается в чистовой отделке и оснащён системой кондиционирования Samsung и сантехникой Hansgrohe и Geberit, встроенными шкафами и кухней.


Международный аэропорт находится всего в 30 минутах езды, что делает локацию удобной для частых путешествий.

 

Близость к ключевым объектам.


Пляжи:

• Drobni Pijesak – 1,2 км

• Sveti Stefan – 1,8 км

• Galija Beach Club – 2,9 км

 

Города:

• Будва – 11 км

• Котор – 25 км

• Тиват – 38 км

 

Аэропорты:

• Аэропорт Тиват – 32 км

• Аэропорт Подгорица – 62 км

• Аэропорт Дубровник – 81 км.

 

Более подробная информация об апартментах с одной и двумя спальнями в комплексе. 

Местонахождение на карте

Katun Rezevici, Черногория

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Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Katun Rezevici, Черногория
от
$372,605
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