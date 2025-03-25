Жилой комплекс A Star Serenity

В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций.

🏊‍♂️ На территории:

• большой бассейн площадью около 200 м²

• ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном

• современная детская площадка

• тишина и уединение — идеальные условия для семейного отдыха

🌊 Преимущества расположения:

• всего 300 метров до моря

• 5 минут на машине до Portonovi — одного из самых престижных курортов Адриатики

• 5 минут до крупнейшего SPA-центра в Херцег-Нови

• 5 минут до двух современных марин для владельцев яхт

• великолепный вид на Боко-Которский залив

🗓 Срок завершения строительства — сентябрь 2026 года.

💼 Инвестиционная привлекательность:

• высокий арендный потенциал благодаря уникальному расположению

• выгодные условия на этапе строительства — рост стоимости к моменту сдачи гарантирован

• удобная рассрочка платежа

• это уже 3-й успешный проект застройщика — гарантия качества и надёжности

• уже продано более половины квартир — подтверждение высокого спроса

✨ Этот комплекс — сочетание курортного уюта, семейного комфорта и безопасных инвестиций у моря.