  2. Черногория
  3. Кумбор
  4. Жилой комплекс A Star Serenity

Жилой комплекс A Star Serenity

Кумбор, Черногория
от
$145,920
;
14
ID: 27439
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Кумбор

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций.

🏊‍♂️ На территории:
• большой бассейн площадью около 200 м²
• ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном
• современная детская площадка
• тишина и уединение — идеальные условия для семейного отдыха

🌊 Преимущества расположения:
• всего 300 метров до моря
• 5 минут на машине до Portonovi — одного из самых престижных курортов Адриатики
• 5 минут до крупнейшего SPA-центра в Херцег-Нови
• 5 минут до двух современных марин для владельцев яхт
• великолепный вид на Боко-Которский залив

🗓 Срок завершения строительства — сентябрь 2026 года.

💼 Инвестиционная привлекательность:
• высокий арендный потенциал благодаря уникальному расположению
выгодные условия на этапе строительства — рост стоимости к моменту сдачи гарантирован
• удобная рассрочка платежа
• это уже 3-й успешный проект застройщика — гарантия качества и надёжности
уже продано более половины квартир — подтверждение высокого спроса

✨ Этот комплекс — сочетание курортного уюта, семейного комфорта и безопасных инвестиций у моря.

Местонахождение на карте

Кумбор, Черногория

Вы просматриваете
Жилой комплекс A Star Serenity
Кумбор, Черногория
от
$145,920
