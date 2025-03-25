Жилой комплекс A Star Serenity

В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций.
🏊♂️ На территории:
• большой бассейн площадью около 200 м²
• ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном
• современная детская площадка
• тишина и уединение — идеальные условия для семейного отдыха
🌊 Преимущества расположения:
• всего 300 метров до моря
• 5 минут на машине до Portonovi — одного из самых престижных курортов Адриатики
• 5 минут до крупнейшего SPA-центра в Херцег-Нови
• 5 минут до двух современных марин для владельцев яхт
• великолепный вид на Боко-Которский залив
🗓 Срок завершения строительства — сентябрь 2026 года.
💼 Инвестиционная привлекательность:
• высокий арендный потенциал благодаря уникальному расположению
• выгодные условия на этапе строительства — рост стоимости к моменту сдачи гарантирован
• удобная рассрочка платежа
• это уже 3-й успешный проект застройщика — гарантия качества и надёжности
• уже продано более половины квартир — подтверждение высокого спроса
✨ Этот комплекс — сочетание курортного уюта, семейного комфорта и безопасных инвестиций у моря.