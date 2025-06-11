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Продажа новостроек в Рисане

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Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 53–288 м²
3 объекта недвижимости 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor. Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобствам м…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
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