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Земля в Черногории

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1 246 объектов найдено
Участок земли в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Участок земли
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Урбанизированная земля в Красичи Земля расположена на полуострове Лустика, Красичи. Имеется …
$1,56 млн
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Урбанизированная земля в отличном месте, с исключительным видом на море, Подкослюн, Будва Ди…
$1,27 млн
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Участок земли в Будва, Черногория
Участок земли
Будва, Черногория
Число комнат 1
Площадь 3 004 м²
Исключительная возможность приобрести большой строительный участок в Подкошлюне, Будве, одно…
$1
НДС
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Участок земли в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Участок земли
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Отличный участок земли с разрешением на планирование, Загора Из сюжета открывается прекрасны…
$688,156
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Площадь участка: 802 м2 Урбанизированный участок, расположенный в тихой деревне Кульяче, рай…
$166,681
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Montenegro Properties
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Будва, Могрен - Урбанизированная земля для продажи Сайт расположен над пляжем Могрен и шоссе…
$2,93 млн
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Montenegro Properties
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Площадь участка: 732 м2 Строительный участок, расположенный в тихом поселке Куляче, район Бу…
$152,410
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Участок земли в Rijeka Rezevici, Черногория
Участок земли
Rijeka Rezevici, Черногория
Продается урбанизированный участок площадью 654 м², расположенный в тихом и престижном район…
$312,077
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Участок земли в Бечичи, Черногория
Участок земли
Бечичи, Черногория
Площадь 1 014 м²
Real estate, Montenegro, BečićiFor sale is a plot of land with an area of 2,869  m² in one o…
$1,44 млн
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Земля развития с фантастическим видом на море, детали планирования Будвы: Индекс плотности 0…
$2,49 млн
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Montenegro Properties
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Участок земли в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Участок земли
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Инвестиционный участок для продажи в Богисичи, Lustica Инвестиционный участок с удивительным…
$2,08 млн
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Montenegro Properties
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Большой земельный участок для продажи выше Свети Стефан Земля расположена недалеко от монаст…
$462,443
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Montenegro Properties
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Урбанизированная земля в отличном месте, ниже главной дороги в Каменово, район Будвы. Соглас…
$692,774
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Участок земли в Mrcevac, Черногория
Участок земли
Mrcevac, Черногория
Число комнат 1
Площадь 337 м²
Внедрение исключительного урбанизированного земельного участка в очень востребованном районе…
$97,230
НДС
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Будва, Станисичи - Урбанизированная земля для продажи Сайт расположен в старом селе Станисич…
$2,26 млн
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Обзор недвижимости Красивый участок земли площадью 140 000 м2, расположенный в Крквине, всег…
$865,968
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Montenegro Properties
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Большой участок земли вдоль самого края морского утеса, чуть ниже шоссе, с панорамным видом …
$462
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Участок земли в Луштица, Черногория
Участок земли
Луштица, Черногория
Бигова - земля развития рядом с Биговой Комплекс Bay Площадь земельного участка: 5000 м2 - 2…
$329
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Участок земли в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Участок земли
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Участок для продажи вблизи морского фронта, зонированный для жилых зданий * Размер участка: …
$364,090
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Участок земли в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Участок земли
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Отличная земля в Доброте, со всеми городскими коммуникациями. Отличный участок для продажи в…
$968,635
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Montenegro Properties
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Участок земли в Херцег-Нови, Черногория
Участок земли
Херцег-Нови, Черногория
Продается земельный участок площадью 634 м² в живописном районе Каменари, муниципалитет Херц…
$266,718
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Monteonline
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Участок земли в Кавач, Черногория
Участок земли
Кавач, Черногория
Число комнат 1
Площадь 1 298 м²
Откройте для себя выдающуюся инвестиционную возможность в Каваче, Котор, одном из самых быст…
$253,423
НДС
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Площадь участка: 608 м2 Строительный участок, расположенный в тихой деревне Кульяче, район Б…
$126,362
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Участок земли в Луштица, Черногория
Участок земли
Луштица, Черногория
Отличные строительные участки с видом на море в просторном месте береговой линии всего в 100…
$723,949
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Участок земли в Луштица, Черногория
Участок земли
Луштица, Черногория
Земля рядом с пляжем Занчице, полуостров Лустика Участок составляет 2850 кв. м и всего в 300…
$369,480
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Участок земли в Katun Rezevici, Черногория
Участок земли
Katun Rezevici, Черногория
Продается исключительно большой строительный участок площадью 1648 м2 в Режевичи, одном из с…
$1,03 млн
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Участок земли в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Участок земли
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Площадь участка: 7771 м2 Дорожный доступ: да Участок состоит из двух городских участков. Гор…
$1,08 млн
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Исключительная возможность приобрести первоклассный участок в престижном районе Будвы Комосе…
$565,766
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Участок земли в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Участок земли
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Земля с планировкой на продажу в Каваце Этот участок расположен в Каваце, откуда открывается…
$1,11 млн
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Участок земли в Черногория
Участок земли
Черногория
Общая площадь участка составляет 9 417 м2, из которых урбанизировано только 2 169 м2, а оста…
$1,25 млн
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