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Земельные участки в Черногории

1 072 объекта найдено
Земельные участки в Загора, Черногория
Земельные участки
Загора, Черногория
4550m2 of Land with 2 ruins in the nice and quiet place  Zagora,,Krimovica  There is a ni…
€190,000
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Застройщик
Kraft Construction
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38269557445 nesh@thesymphony.me
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
Земельный участок рядом с горнолыжной базой в городе Жабляк. Живописная природа, заповедные …
€40,000
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Земельные участки в Радановичи, Черногория
Земельные участки
Радановичи, Черногория
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€132,200
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Lustica, Черногория
Земельные участки с видом на море
Lustica, Черногория
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
€9,45 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Будва, Черногория
Земельные участки с видом на море
Будва, Черногория
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
€1,50 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Кавач, Черногория
Земельные участки с видом на море
Кавач, Черногория
Продается урбанизированный участок площадью 1000 м2, расположенный в Каваче, муниципалитет К…
€115,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Ищете красивую квартиру недалеко от моря? Не упустите возможность стать обладателем квартиры…
€175,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Приевор, Черногория
Земельные участки с видом на море
Приевор, Черногория
Продается красивая двухкомнатная квартира в Каменово, расположенная на красивой Будванской р…
€144,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается красивая двухкомнатная квартира в Каменово, расположенная на красивой Будванской р…
€239,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море
Тиват, Черногория
Продается красивый дом в Добре Воде, который отличается высоким качеством строительства и со…
€550,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Община Будва, Черногория
Земельные участки с видом на море
Община Будва, Черногория
Сдается однокомнатная квартира в Будве, район Веля Виногради. Структура: Гостиная с кухней и…
€36,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Община Будва, Черногория
Земельные участки с видом на море
Община Будва, Черногория
Сдается однокомнатная квартира в Будве, район Веля Виногради. Структура: Гостиная с кухней и…
€52,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с wi-fi в Шушань, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с wi-fi
Шушань, Черногория
Площадь 550 м²
Предлагается участок в Черногории — продажа земельных участков в Черногории разной площади,…
€60,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Земельные участки 1 спальня у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Земельные участки 1 спальня у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица, район Крашичи. Новый жилой комплекс клас…
€299,990
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Земельные участки с видом на море в Кавач, Черногория
Земельные участки с видом на море
Кавач, Черногория
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
€550,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Станишичи, Черногория
Земельные участки с видом на море
Станишичи, Черногория
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
€2,12 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
€150,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки в Markovichi, Черногория
Земельные участки
Markovichi, Черногория
Земельный участок расположен в 6 км от Будвы на склоне горы в поселке Марковичи.   Уча…
€145,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Marovici, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Marovici, Черногория
Описание Будванская ривьера, район Близи Куче – Тудоровичи. Земельный участок под элитно…
€935,000
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Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Земельный участок в поселке Близикуче, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, …
€130,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки в Бечичи, Черногория
Земельные участки
Бечичи, Черногория
Инвестиции в недвижимость в Черногории — урбанизированный земельный участок в Бечичи под стр…
€600,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается участок площадью 1024 м2 в Тивате! Идеальный вариант для инвестирования!   У…
€245,760
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки в Lapcici, Черногория
Земельные участки
Lapcici, Черногория
Площадь 10 838 м²
NUM 5626 A plot of 10,838 m2 is for sale in one of Budva's districts - Lapčiči. The p…
€630,000
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Земельные участки в Бар, Черногория
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 988 Продается земельный участок в центре Бара Земельный участок Локация: Бар, цент…
€200,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участок расположен в Сушчепан, в 3 км от моря Панорамный вид, хорошее окружение Площадь 838 …
€90,000
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Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
Площадь 200 м²
Unique waterfront property for the reconstruction in the peaceful settlement of Stoliv.Surro…
Цена по запросу
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Земельные участки в Сутоморе, Черногория
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
Земельный участок с видом на море в районе Рутке Урбанизованный земельный участок 356м2 в ра…
€35,000
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Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Земельный участок в поселке Близикуче, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, …
€130,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Продается просторный пентхаус в городе Добра Вода, муниципалитет Бар, всего в 200 метрах от …
€115,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Realting.com
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