Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Община Андриевица, Черногория
$161,692
9
ID: 35421
Дата обновления: 27.04.2026

    Черногория
    Община Андриевица

    Премиум-класс
    2027
    С отделкой
    4

О комплексе

Отель C Residences Роскошная горная жизнь / Kolašin Valleys

Расположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория
Тип здания: Ski-in/ski-out отель и фирменные резиденции
Высота: 1450 м над уровнем моря
Spa & Wellness: эксклюзивная площадка площадью 1000 м2

О развитии

Отель C является флагманским жилым и гостиничным зданием, расположенным в центре 1450 Village — оживленного социального и коммерческого центра Долины Колашин. Расположенное на высоте 1450 метров над уровнем моря, здание предлагает немедленный доступ к горнолыжным подъемникам, ресторанам, апрес-ски-залам и торговым объектам, сохраняя спокойствие и естественную красоту Черногорских Альп.

Здание имеет спа-центр и оздоровительный центр площадью 1000 м2 - один из крупнейших на курорте - предлагая жителям и гостям широкий спектр процедур, термальных сооружений, крытых бассейнов, саун и зон отдыха. Это позиционирует отель C как оздоровительную резиденцию в рамках более широкого генерального плана долины Колашин.

В составе курорта мастер-планируется Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C предоставляет доступ к лыжам / лыжам, премиальную отделку и профессиональные услуги гостиничного класса, создавая бесшовное сочетание частной собственности и курортной жизни.

Особенности строительства

Spa & Wellness (1000 м2):

  • Крытый бассейн с подогревом
  • Термальные зоны (сауны, парные, ледяные фонтаны)
  • Лечебные кабинеты и массажные кабинеты
  • Залы отдыха с видом на горы
  • Профессиональный оздоровительный консьерж

Услуги на месте:

  • 24/7 прием и консьерж
  • Уборка и обслуживание льна
  • Лыжная комната и хранилище оборудования
  • Рестораны и кафе (первый этаж)
  • Прямой доступ лифта к лыжным склонам

Круглый год жизни:

  • Зима: доступ к лыжам / лыжам, ухоженные склоны, атмосфера апрес-ски
  • Лето: альпийский климат (18-24 ° C), пешеходные тропы, оздоровительный отдых на открытом воздухе

Виды проживания

Студии, 1-комнатные и 2-комнатные квартиры поставляются полностью меблированными и под ключ:

  • Премиальные кухонные приборы (интегрированные)
  • Подогрев по всему полу
  • Природные материалы (камень, деревянная отделка)
  • Встроенные шкафы и склад
  • Окна от пола до потолка с видом на горы

Факультативная программа управления арендой, доступная для владельцев, ищущих доход.

Инвестиционные акценты

  • Центральное расположение в 1450 Village (главный курортный центр)
  • Крупнейший спа-центр на курорте (1000 м2)
  • Профессиональное управление отелями и услуги
  • Нет ограничений на иностранную собственность
  • Нет налога на имущество, нет налога на наследство
  • 45 минут от аэропорта Подгорица (прямая автомагистраль)
  • Черногория на пути вступления в ЕС

Отель Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$292,920
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Расположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Отель и жилой комплексВысота: 1450 м над уровнем моряОбщие единицы: 193 единицы размещения (77 мест для покупки)О развитииОтель Kilimanjaro является флагманским зданием в самом сердце K1450 Nest — главной дере…
Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$193,173
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Расположение: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Бутик-отель и резиденции с первоклассными удобствамиВысота: 1600 м над уровнем моряЗавершение: Зима 2025О развитииThyme Residences находится в жилом центре сообщества K16 Peak в 1600 Village — возвы…
Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Община Андриевица, Черногория
от
$215,289
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Kolašin Valleys - крупнейший горный курорт на Балканах, спроектированный Ecosign - канадской фирмой Whistler Blackcomb и более 400 горнолыжных курортов по всему миру. Расположенный в Черногорских Альпах в охраняемом природном заповеднике, курорт охватывает две возвышенности (1450 Village и 1…
