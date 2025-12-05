Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Отель C Residences Роскошная горная жизнь / Kolašin Valleys

Расположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория

Тип здания: Ski-in/ski-out отель и фирменные резиденции

Высота: 1450 м над уровнем моря

Spa & Wellness: эксклюзивная площадка площадью 1000 м2

О развитии

Отель C является флагманским жилым и гостиничным зданием, расположенным в центре 1450 Village — оживленного социального и коммерческого центра Долины Колашин. Расположенное на высоте 1450 метров над уровнем моря, здание предлагает немедленный доступ к горнолыжным подъемникам, ресторанам, апрес-ски-залам и торговым объектам, сохраняя спокойствие и естественную красоту Черногорских Альп.

Здание имеет спа-центр и оздоровительный центр площадью 1000 м2 - один из крупнейших на курорте - предлагая жителям и гостям широкий спектр процедур, термальных сооружений, крытых бассейнов, саун и зон отдыха. Это позиционирует отель C как оздоровительную резиденцию в рамках более широкого генерального плана долины Колашин.

В составе курорта мастер-планируется Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C предоставляет доступ к лыжам / лыжам, премиальную отделку и профессиональные услуги гостиничного класса, создавая бесшовное сочетание частной собственности и курортной жизни.

Особенности строительства

Spa & Wellness (1000 м2):

Крытый бассейн с подогревом

Термальные зоны (сауны, парные, ледяные фонтаны)

Лечебные кабинеты и массажные кабинеты

Залы отдыха с видом на горы

Профессиональный оздоровительный консьерж

Услуги на месте:

24/7 прием и консьерж

Уборка и обслуживание льна

Лыжная комната и хранилище оборудования

Рестораны и кафе (первый этаж)

Прямой доступ лифта к лыжным склонам

Круглый год жизни:

Зима: доступ к лыжам / лыжам, ухоженные склоны, атмосфера апрес-ски

Лето: альпийский климат (18-24 ° C), пешеходные тропы, оздоровительный отдых на открытом воздухе

Виды проживания

Студии, 1-комнатные и 2-комнатные квартиры поставляются полностью меблированными и под ключ:

Премиальные кухонные приборы (интегрированные)

Подогрев по всему полу

Природные материалы (камень, деревянная отделка)

Встроенные шкафы и склад

Окна от пола до потолка с видом на горы

Факультативная программа управления арендой, доступная для владельцев, ищущих доход.

Инвестиционные акценты