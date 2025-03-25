Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве

В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall.
Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий до просторных апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями. Каждая квартира имеет великолепный вид на море, что делает проживание особенно привлекательным как для постоянного проживания, так и для отдыха.
Жителям комплекса будет доступна продуманная инфраструктура:
стильная входная группа с рецепцией и круглосуточной охраной,
спа-центр с сауной, джакузи и современным фитнес-залом,
подогреваемый открытый бассейн, который работает круглый год,
ресторан и бар у бассейна,
детская площадка и парк аттракционов поблизости,
собственный шаттл-сервис до пляжа.
В подземной части предусмотрено 40 гаражных мест, стоимость каждого составляет 35 000 евро.
Проект выполнен в классическом архитектурном стиле. Фасад облицован натуральным камнем, полы отделаны гранитом и паркетом, сантехника установлена итальянская, а большие панорамные окна обеспечивают прекрасное естественное освещение и открывают захватывающие виды.
Для удобства покупателей предлагается гибкая рассрочка при оплате от 50%.
Завершение строительства запланировано на июнь 2027 года.
Этот жилой комплекс в Дубовица Люкс сочетает в себе гармонию природы и городской инфраструктуры, предлагая стильные апартаменты у моря с высоким инвестиционным потенциалом.