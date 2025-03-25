Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве

  1. Realting.com
Жилой комплекс в Будве

Будва, Черногория
от
$89,990
;
19
ID: 27529
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall.

Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий до просторных апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями. Каждая квартира имеет великолепный вид на море, что делает проживание особенно привлекательным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Жителям комплекса будет доступна продуманная инфраструктура:

  • стильная входная группа с рецепцией и круглосуточной охраной,

  • спа-центр с сауной, джакузи и современным фитнес-залом,

  • подогреваемый открытый бассейн, который работает круглый год,

  • ресторан и бар у бассейна,

  • детская площадка и парк аттракционов поблизости,

  • собственный шаттл-сервис до пляжа.

В подземной части предусмотрено 40 гаражных мест, стоимость каждого составляет 35 000 евро.

Проект выполнен в классическом архитектурном стиле. Фасад облицован натуральным камнем, полы отделаны гранитом и паркетом, сантехника установлена итальянская, а большие панорамные окна обеспечивают прекрасное естественное освещение и открывают захватывающие виды.

Для удобства покупателей предлагается гибкая рассрочка при оплате от 50%.

Завершение строительства запланировано на июнь 2027 года.

Этот жилой комплекс в Дубовица Люкс сочетает в себе гармонию природы и городской инфраструктуры, предлагая стильные апартаменты у моря с высоким инвестиционным потенциалом.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

Новости застройщика

25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
18.12.2019
Море, горы, «квадрат» от € 1000 и вид на жительство при покупке недвижимости. Почему стоит присмотреться к Черногории
Все новости
