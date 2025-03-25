Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве

В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall.

Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий до просторных апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями. Каждая квартира имеет великолепный вид на море, что делает проживание особенно привлекательным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Жителям комплекса будет доступна продуманная инфраструктура:

стильная входная группа с рецепцией и круглосуточной охраной,

спа-центр с сауной, джакузи и современным фитнес-залом,

подогреваемый открытый бассейн, который работает круглый год,

ресторан и бар у бассейна,

детская площадка и парк аттракционов поблизости,

собственный шаттл-сервис до пляжа.

В подземной части предусмотрено 40 гаражных мест, стоимость каждого составляет 35 000 евро.

Проект выполнен в классическом архитектурном стиле. Фасад облицован натуральным камнем, полы отделаны гранитом и паркетом, сантехника установлена итальянская, а большие панорамные окна обеспечивают прекрасное естественное освещение и открывают захватывающие виды.

Для удобства покупателей предлагается гибкая рассрочка при оплате от 50%.

Завершение строительства запланировано на июнь 2027 года.

Этот жилой комплекс в Дубовица Люкс сочетает в себе гармонию природы и городской инфраструктуры, предлагая стильные апартаменты у моря с высоким инвестиционным потенциалом.