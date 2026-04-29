Жилой комплекс The House Montenegro

The House — это архитектурный жилой комплекс, расположенный на возвышенности над Бока-Которской бухтой — одним из самых живописных мест Адриатики. Локация проекта выбрана таким образом, чтобы обеспечить панорамные виды на море и горы, сочетая приватность с близостью к историческому центру Котора. Комплекс состоит из пяти отдельных зданий с уникальной архитектурой, объединённых общей концепцией современного минимализма и природной гармонии. Проект ориентирован на создание не просто жилья, а пространства для жизни, где архитектура, свет и окружающая природа работают как единое целое. Здания спроектированы с учётом повышенной сейсмоустойчивости и выполнены на основе монолитного железобетонного каркаса с кирпичным заполнением. Фасады облицованы натуральным камнем травертин толщиной 300 мм, а многослойная система тепло- и гидроизоляции обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, шумоизоляции и комфорта проживания. В комплексе предусмотрено всего 37 квартир различной планировки — от компактных апартаментов до просторных пентхаусов. Все резиденции отличаются продуманными пространствами, высококачественной отделкой и современными инженерными решениями, включая оптоволоконный интернет и спутниковое телевидение.