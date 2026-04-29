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Жилой комплекс The House Montenegro

Skaljari, Черногория
от
$159,917
;
10
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ID: 38111
ID новостройки на Realting
In CRM: 6
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Skaljari
  • Адрес
    R 1

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2020

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

The House — это архитектурный жилой комплекс, расположенный на возвышенности над Бока-Которской бухтой — одним из самых живописных мест Адриатики. Локация проекта выбрана таким образом, чтобы обеспечить панорамные виды на море и горы, сочетая приватность с близостью к историческому центру Котора. Комплекс состоит из пяти отдельных зданий с уникальной архитектурой, объединённых общей концепцией современного минимализма и природной гармонии. Проект ориентирован на создание не просто жилья, а пространства для жизни, где архитектура, свет и окружающая природа работают как единое целое. Здания спроектированы с учётом повышенной сейсмоустойчивости и выполнены на основе монолитного железобетонного каркаса с кирпичным заполнением. Фасады облицованы натуральным камнем травертин толщиной 300 мм, а многослойная система тепло- и гидроизоляции обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, шумоизоляции и комфорта проживания. В комплексе предусмотрено всего 37 квартир различной планировки — от компактных апартаментов до просторных пентхаусов. Все резиденции отличаются продуманными пространствами, высококачественной отделкой и современными инженерными решениями, включая оптоволоконный интернет и спутниковое телевидение.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.0 – 64.0
Цена за м², USD 3,419 – 4,846
Цена квартиры, USD 159,917 – 277,286
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 136.0 – 173.0
Цена за м², USD 3,590 – 6,626
Цена квартиры, USD 488,198 – 1,15 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 192.0
Цена за м², USD 6,227
Цена квартиры, USD 1,20 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 198.0 – 253.0
Цена за м², USD 3,755 – 3,877
Цена квартиры, USD 743,552 – 980,834
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 33.0
Цена за м², USD 5,077
Цена квартиры, USD 167,551

Местонахождение на карте

Skaljari, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс The House Montenegro
Skaljari, Черногория
от
$159,917
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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