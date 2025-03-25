  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Мельине
  4. Жилой комплекс Astar Marina

Жилой комплекс Astar Marina

Мельине, Черногория
от
$299,691
;
9
ID: 5473
ID новостройки на Realting
In CRM: 10196
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Мельине

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

О комплексе

A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi

Продается!

Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови.

Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, гостиной и отдельного спального места наверху.

Astar Marina - это бутик-проект на первой линии, состоящий из 36 квартир и подземного гаража.

Третий этаж Apt структура Размер, кв.м Терраса, кв.м Общий размер, кв.м цена D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 €

Наш проект предлагает редкую возможность стать владельцем квартиры на первой линии в роскошной собственности, где вы можете наслаждаться жизнью или арендовать квартиру и получать стабильный доход.

Преимущества местоположения

  • Первая строка
  • Вид на море из всех квартир
  • Рядом с роскошным отелем Lazure Marina & Spa
  • Яхта Марина поблизости
  • Оборудованные пляжи
  • Променад длиной 7 км
  • Городская инфраструктура

Местонахождение на карте

Мельине, Черногория

