  2. Черногория
  3. Donji Orahovac
  Жилой комплекс с видом на море в Ораховце

Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце

Donji Orahovac, Черногория
от
$168,323
;
9
ID: 33235
ID новостройки на Realting
In CRM: 2720
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 31.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Donji Orahovac

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Жилой комплекс с видом на море в Ораховце.

Уникальный малоквартирный жилой комплекс, расположенный в тихой прибрежной зоне Черногории, всего в 200 метрах от лазурного моря. Проект идеально подойдёт как для инвестиций и сдачи в аренду, так и для тех, кто ценит спокойствие, приватность и комфорт курортной жизни.

 

Основные характеристики комплекса:
• Количество апартаментов: 9
• Этажность: 3 этажа
• Количество гаражей: 6.

 

Преимущества:
• Просторные террасы с захватывающими видами на залив и горы
• Закрытая территория, гаражи и парковочные места
• Ландшафтное озеленение
• Всего 200 метров до кристально чистого моря
• Бассейн для жителей комплекса
• Возможность участия в арендных программах.

 

Ораховац — это место, где горы встречаются с морем, где утро начинается с пения птиц, а каждый вечер завершается закатом над Бока-Которской бухтой. Один из самых живописных и спокойных уголков Черногории дарит редкую возможность жить у моря, в окружении вековой природы, чистейшего воздуха и абсолютной тишины.

Местонахождение на карте

Donji Orahovac, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Агентство
