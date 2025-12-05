Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце

Жилой комплекс с видом на море в Ораховце.
Уникальный малоквартирный жилой комплекс, расположенный в тихой прибрежной зоне Черногории, всего в 200 метрах от лазурного моря. Проект идеально подойдёт как для инвестиций и сдачи в аренду, так и для тех, кто ценит спокойствие, приватность и комфорт курортной жизни.
Основные характеристики комплекса:
• Количество апартаментов: 9
• Этажность: 3 этажа
• Количество гаражей: 6.
Преимущества:
• Просторные террасы с захватывающими видами на залив и горы
• Закрытая территория, гаражи и парковочные места
• Ландшафтное озеленение
• Всего 200 метров до кристально чистого моря
• Бассейн для жителей комплекса
• Возможность участия в арендных программах.
Ораховац — это место, где горы встречаются с морем, где утро начинается с пения птиц, а каждый вечер завершается закатом над Бока-Которской бухтой. Один из самых живописных и спокойных уголков Черногории дарит редкую возможность жить у моря, в окружении вековой природы, чистейшего воздуха и абсолютной тишины.