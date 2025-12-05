Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце

Жилой комплекс с видом на море в Ораховце.

Уникальный малоквартирный жилой комплекс, расположенный в тихой прибрежной зоне Черногории, всего в 200 метрах от лазурного моря. Проект идеально подойдёт как для инвестиций и сдачи в аренду, так и для тех, кто ценит спокойствие, приватность и комфорт курортной жизни.

Основные характеристики комплекса:

• Количество апартаментов: 9

• Этажность: 3 этажа

• Количество гаражей: 6.

Преимущества:

• Просторные террасы с захватывающими видами на залив и горы

• Закрытая территория, гаражи и парковочные места

• Ландшафтное озеленение

• Всего 200 метров до кристально чистого моря

• Бассейн для жителей комплекса

• Возможность участия в арендных программах.

Ораховац — это место, где горы встречаются с морем, где утро начинается с пения птиц, а каждый вечер завершается закатом над Бока-Которской бухтой. Один из самых живописных и спокойных уголков Черногории дарит редкую возможность жить у моря, в окружении вековой природы, чистейшего воздуха и абсолютной тишины.