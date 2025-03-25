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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi

Кумбор, Черногория
от
$1,15 млн
;
11
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ID: 27281
ID новостройки на Realting
In CRM: 2327
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Кумбор

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.

 

Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. Территория проекта -76.000 м2.

Все таунхаусы состоят из коридора, гостиной, совмещенной с кухней и столовой зоной, трех спален, гардеробной, двух ванных комнат и гостевого туалета. Из окон открываются потрясающие виды на море и Portonovi. Каждый таунхаус имеет собственный дворик с бассейном и зоной для отдыха.

 

Все дома разработаны с использованием современных технологий и материалов, а также с учетом самых последних тенденций в архитектуре и дизайне. На территории комплекса 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, SPA, фитнес-зал, ресторан, детская игровая зона, магазин, рецепция 24/7.

 

Это идеальное место для тех, кто ищет роскошное и комфортное жилье в Черногории, где можно насладиться прекрасными видами и одновременно иметь доступ к широкому спектру удобств и развлечений.

 

 

 

Комплекс находится в непосредственной близости от проекта Portonovi, который является одним из самых известных и престижных проектов недвижимости в Черногории.

Местонахождение на карте

Кумбор, Черногория

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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,15 млн
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