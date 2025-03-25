Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi

Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.

Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. Территория проекта -76.000 м2.

Все таунхаусы состоят из коридора, гостиной, совмещенной с кухней и столовой зоной, трех спален, гардеробной, двух ванных комнат и гостевого туалета. Из окон открываются потрясающие виды на море и Portonovi. Каждый таунхаус имеет собственный дворик с бассейном и зоной для отдыха.

Все дома разработаны с использованием современных технологий и материалов, а также с учетом самых последних тенденций в архитектуре и дизайне. На территории комплекса 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, SPA, фитнес-зал, ресторан, детская игровая зона, магазин, рецепция 24/7.

Это идеальное место для тех, кто ищет роскошное и комфортное жилье в Черногории, где можно насладиться прекрасными видами и одновременно иметь доступ к широкому спектру удобств и развлечений.

Комплекс находится в непосредственной близости от проекта Portonovi, который является одним из самых известных и престижных проектов недвижимости в Черногории.