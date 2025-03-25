Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате

Жилой комплекс у моря в Тивате.

Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот проект уникальным по сочетанию цены и качества.

Из каждой квартиры комплекса открывается вид на море, а удобное расположение обеспечивает доступ ко всей инфраструктуре Тивата — ресторанам, пляжам, магазинам и набережной PortoMontenegro. Международный аэропорт находится всего в 5 минутах езды.

Преимущества комплекса:

• Расположение у моря рядом с сосновым лесом

• Панорамный вид на море из каждой квартиры

• Бассейн, спортивная и детская площадки

• Обустроенная зона отдыха в сосновом лесу

• Собственная консьерж-служба

• Закрытая территория

• Прямой выход на пляж с территории комплекса

• Пешая доступность до PortoMontenegroи аэропорта

• Возможность сдачи в аренду с окупаемостью до 10 лет

• Современные планировки и отделка "под ключ"

• Управляющая компания.

Материалы отделки и оборудование:

• Натуральный камень на фасадах и в зонах общего пользования

• Панорамные окна

• Климатическое оборудование и сантехника от премиальных брендов.



В данном комплексе на продажу имеются следующие квартиры: квартира с 1 спальней, квартира с 2 спальнями, дуплекс с 1 спальней.