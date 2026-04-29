Жилой комплекс Tivat Gardens

Комплекс «Tivat Gardens» — это элитный закрытый жилой комплекс, выполненный в современном архитектурном стиле. Расположенный на тихом участке поблизости от городского парка Тивата и престижной гавани Porto Montenegro, поэтому жильцы имеют доступ как к прогулочным зонам, так и к ресторанам и барам высокого уровня. Через парк жители могут выйти к центру города и к международной школе Knightsbridge — всё в нескольких минутах пешком. Окружённый соснами и холмами, комплекс создаёт ощущение приватного курорта; из домов открываются панорамные виды на Адриатику и на зелёные склоны, а территория защищена от посторонних. «Tivat Gardens» состоит из нескольких пятиэтажных корпусов. Так, например, корпус 5 объединяет 22 апартамента: на нижнем уровне находятся просторные квартиры площадью до 93 м² с террасами и зелёными верандами, а на верхних этажах — апартаменты с зелёными террасами площадью 66 м² и выходом на эксплуатируемую кровлю. Корпус 6 содержит 14 квартир, среди которых 1‑ и 2‑спальные апартаменты площадью от 34 до 88 м²; часть квартир имеет большие террасы и зелёные зоны, а в пентхаусах предусмотрены дополнительные крыши для приватного отдыха. Общая площадь квартир в проекте варьируется от 36 до 119 м², террасы — от 4 до 41 м²; для некоторых апартаментов предусмотрен выход на крышу. Проект формата «город в городе» — жители могут полностью закрыть бытовые потребности, не покидая территории. На территории предусмотрены: СПА‑центр с сауной, парной и индивидуальными массажными кабинкамифитнес‑зал, собственный йога‑зал и открытый бассейн с лаундж‑зоной и каминомбарбекю‑зона, перголы и беседки для отдыха на свежем воздухедетские площадки и кинозал для настольных игрспа‑салон красоты, залы для деловых встреч, кафе‑пекарня и мини‑маркетТерритория комплекса закрыта для автомобилей; предусмотрены подземные и открытые парковки, а для электромобилей — зарядные станции. Круглосуточная охрана и консьерж‑сервис обеспечивают спокойствие жителей, а управляющая компания занимается сдачей апартаментов в аренду, уборкой и обслуживанием. Проект разработан международным бюро Arser Architects; каждая квартира продаётся «под ключ» с мебелью и бытовой техникой от ведущих брендов. В отделке используются натуральный камень и дерево, сантехника Villeroy & Boch и Dornbracht, установлены системы кондиционирования Samsung и тёплые полы. Комплекс оснащён «умным домом»: бесключевой вход по коду или отпечатку пальца, энергоэффективные окна и инженерия, а также быстрый интернет. Почему стоит выбрать - Tivat Gardens Закрытая и тихая локация в шаговой доступности от центра Тивата, Porto Montenegro и международной школы.Разнообразие жилья — от студий до пентхаусов с зелёными террасами и выходом на крышу.Внутренние сервисы высокого уровня: спа, фитнес, бассейн, кино‑зал, кафе, салон красоты, магазины и управляющая компания.Квартиры «под ключ» с первоклассной отделкой и мебелью, умными системами, подземным паркингом и охранойПроект Tivat Gardens сочетает атмосферу пятизвёздочного курорта с комфортом городского жилья, предлагая покупателям инвестиционную возможность и высокий уровень жизни в одном из самых красивых мест Адриатики.