Иностранцы могут без проблем купить недвижимость в Черногории — это касается как физических, так и юридических лиц. О поэтапной процедуре сделки, стоимости квартир, налогах и ипотеке — читайте далее.

Важно. Иностранцам в Черногории запрещено покупать земельные участки, чья площадь больше 5 тыс. кв. м. Если вы хотите приобрести землю в этой стране, необходимо зарегистрировать компанию в Черногории.

Пошаговая процедура покупки недвижимости в Черногории

1. Выберите недвижимость для покупки и тщательно ее проверьте.

Следует удостовериться, что на недвижимости нет никаких долгов, а также проверять документы на предмет отсутствия там ошибок и неточностей. Как правило, все эти задачи выполняет нотариус до подписания договора.

Найти привлекательный для себе вариант жилья в Черногории можно с помощью каталога REALTING ; вот несколько примеров объектов:

Квартира 2 спальни Morinj, Черногория € 220,000 2 ванных комнат 83 м² 1/6 Этаж

Дом 3 спальни Бар, Черногория € 230,000 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2

Квартира 1 спальня Zelenika-Kuti, Черногория € 115,000 1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3/3 Этаж

2. Зарезервируйте объект, сделав предложение продавцу.

Выбрав нужный объект, сделайте предложение продавцу, желательно в письменном виде. Также для брони объекта нужно заплатить задаток — 10% от покупной цены.

3. Подготовьте договор купли-продажи.

Есть два варианта — подписание предварительного (predugovor) или основного (ugovor) договоров. Предварительный договор обычно заключается при покупке еще строящегося объекта, или если на этом по тем или иным причинам настаивает одна из сторон. И тот, и другой вид договора составляет и заверяет нотариус.

Важно! Если покупатель отказывается от сделки после подписания договора, по закону залог ему уже не возвратят. Если же за срыв сделки ответственен продавец, он обязан вернуть залог в двойном размере.

4. Оплатите все расходы по сделке (стоимость объекта, налоги и сборы).

Обычно оплата за объект проводится в безналичной форме со счёта, открытого в банке любой страны, на счёт продавца или нотариуса.

Нотариальные сборы достигают 0,01% от стоимости имущества.

Также после подписания договора купли-продажи, покупатель должен оплатить налог на оборот недвижимости — 3% от рыночной стоимости объекта. Не облагается налогом покупка новостроек у юридического лица — плательщика НДС.

Важно. С 1 января 2024 года налоговая политика в Черногории должна немного измениться . Дело в том, что 10 февраля 2023 года правительство страны предложило поправки к закону о налоге на передачу недвижимости. Суть поправок:

Налоговая ставка для объектов стоимостью до €150,000 не изменится и составит 3%.

Для объектов же стоимостью от €150,000 до €500,000 налог будет состоять из двух частей: €4500 фиксированно плюс 5% от разницы в стоимости недвижимости.

недвижимости. Новым владельцам вторичной недвижимости люксового сегмента придется платить фиксированную ставку €22,000 и добавлять 6% от разницы в стоимости.

5. Зарегистрируйте право собственности.

В течение 30 рабочих дней после подписания договора нужно зарегистрировать свое право собственности в кадастровом управлении Черногории. Регистрационный сбор составляет 0,5% от кадастровой стоимости объекта.

Средняя стоимость недвижимости в Черногории

Купить квартиру в 90 кв.м. в Черногории можно в пределах $113,000-150,000.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в Черногории составляет примерно $330-450. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за $650-960.

Коммунальные платежи в Черногории в среднем составляют $112 (плюс $27 за интернет).

Покупка жилья в Черногории в ипотеку

Иностранцы имеют право взять кредит в черногорском банке на покупку недвижимости и сделать это нетрудно. При этом, банк может запросить различные документы, подтверждающие платежеспособность покупателя.

Когда вы подписываете ипотечный договор, деньги будут автоматически переведены на счет продавца после завершения сделки. Сделка пройдет быстрее, если вы ранее открыли счет в черногорском банке.

Сроки кредитования обычно составляют 20 или 25 лет. Процентная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой равна 5,19%.

Часто задаваемые вопросы

Сложно ли иностранцу купить недвижимость в Черногории?

Нет, все довольно просто, если придерживаться шагов, приведенных в этой статье. Иностранцы имеют право покупать недвижимость в Черногории. Исключение — земельные участки, чья площадь больше 5 тыс. кв. м.

Можно ли купить квартиру в Черногории в ипотеку?

Да, можно. Если брать кредит на 20 лет с фиксированной ставкой, процентная ставка по ипотеке составит 5,19%.

Как долго может длиться процесс покупки недвижимости в Черногории?

Процедура покупки может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от договоренности с продавцом.

Будут ли какие-то еще расходы, помимо стоимости самого объекта?

Да, понадобится еще оплатить налог на оборот недвижимости (если применимо), а также оплатить услуги нотариуса и регистрационный сбор.

Нужно ли находиться в Черногории при подписании договора купли-продажи?

Необязательно, но в случае отсутствия нужно будет назначить доверенное лицо.

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