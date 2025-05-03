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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Черногории

Будва
11
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22 объекта найдено
Коммерческое помещение 45 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Будва, Черногория
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Аренда Будва № 5060 Сдается Коммерческое помещение в центре города в Будве. Площадь 45м2. Во…
$1,569
в месяц
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HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent в Сасовичи, Черногория
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent
Сасовичи, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
HN067 Long term rental Hotel With Restaurant in Herceg Novi 374 sqm / 9 rooms / 7 beed…
$5,842
в месяц
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Коммерческое помещение 67 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 67 м²
Тиват, Черногория
Площадь 67 м²
Этаж 2
• Представительское офисное помещение в аренду в Тивате, в просторном месте - первая морская…
$1,710
в месяц
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Коммерческое помещение 53 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 53 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияСдается функциональное коммерческое помещение площадью 53 м², располо…
$903
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent в Доброта, Черногория
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
в месяц
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Коммерческое помещение 15 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 15 м²
Будва, Черногория
Площадь 15 м²
Сдается гаражное место на длительный срок в Будве, в районе Розино.Гараж находится в здании …
$282
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 46 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 46 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Недвижимость ЧерногорииСдается функциональное коммерческое помещение площадью 46 м², располо…
$1,354
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 60 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 60 м²
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Аренда Будва №4967. Офисное помещение 60м2 сдается на годовую аренду рядом с главным бульвар…
$625
в месяц
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Коммерческое помещение 78 м² в Boreti, Черногория
Коммерческое помещение 78 м²
Boreti, Черногория
Площадь 78 м²
ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ: Коммерческое помещение расположено на первом этаже жилого здания.В…
$2,261
в месяц
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GATE Realty
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Коммерческое помещение 300 м² в Бечичи, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 300 м²
Этаж 1
Аренда ID3599. Предлагается в аренду офисное помещение в Skyline Resort, находится на призем…
$8,274
в месяц
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Коммерческое помещение 205 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 205 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 205 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность арендовать коммерческое помещение в одном из самых …
$3,949
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Инвестиционная 600 м² в Радановичи, Черногория
Инвестиционная 600 м²
Радановичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 600 м²
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду коммерческое помещение площадью 600м² в абсолютно н…
$10,172
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Отель 151 м² в Бечичи, Черногория
Отель 151 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду современное коммерческое помещение в отличной локац…
$2,600
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 35 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 35 м²
Будва, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Сдаётся офис в Будве № 2660. на улице маински пут, проходное место, рядом с мегамаркетом, 35м2
$632
в месяц
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Коммерческое помещение 654 м² в Бечичи, Черногория
Коммерческое помещение 654 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 654 м²
ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ: Коммерческое помещение расположено у входа в КОМПЛЕКС «ПРЕМИУМ» КЛ…
$11,077
в месяц
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GATE Realty
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Коммерческое помещение 20 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 20 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Сдаётся коммерческое помещение, расположенное в самом центре Старого города Будвы — одного и…
$12,298
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Офис 256 м² в Добра Вода, Черногория
Офис 256 м²
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Этаж 1
Сдается офисное помещение в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем …
$6,769
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 220 м² в Boreti, Черногория
Коммерческое помещение 220 м²
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Аренда Бечичи № 6034. Предлагаются в аренду коммерческие помещения площадью 440 м² и 220 м² …
$2,388
в месяц
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Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$113
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$113
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 180 м² в Белиши, Черногория
Коммерческое помещение 180 м²
Белиши, Черногория
Площадь 180 м²
Просторное коммерческое помещение в аренду в городе Бар. Благодаря своему привлекательному р…
$3,046
в месяц
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CRASSULA Estate
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Коммерческое помещение 220 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 220 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 220 м²
Сдается офисное помещение в привлекательном месте Будвы, на улице Майнской, одной из самых о…
$2,821
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Черногории

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