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Продажа новостроек в Gornja Lastva

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Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват (Черногория), в окружении роскошных вилл и жилых комплексов. Здание состоит из 10 апартаментов, из которых 6 однокомнатных, 3 двухуровневых двухкомнатных и 1 пентхаус с двумя спальнями и террасой на крыше.   …
Застройщик
Kraft Construction
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