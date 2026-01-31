  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Denjasi Cesminovo

Продажа новостроек в Denjasi Cesminovo

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
TOP TOP
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Черногория
от
$297,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в закрытом элитном комплексе Продажа квартир с отдельной спальней в приватном комплексе премиум-класса. Идеально для жизни и инвестиций. ✨ О комплексе: • Закрытая территория • Паркинг включён в стоимость • Спортзал с видом на закат 🌇 • SPA-зона …
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти