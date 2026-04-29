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Апарт-отель Crowne Plaza Kolašin

Колашин, Черногория
от
$171,491
;
18
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ID: 38148
ID новостройки на Realting
In CRM: 32
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Колашин
  • Город
    Колашин
  • Адрес
    Mirka Vesovica

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Crowne Plaza Kolašin — премиальный курортный отель под управлением международного бренда, расположенный в самом центре Колашина. Проект создаётся как современный горный wellness-курорт, ориентированный на круглогодичный отдых, оздоровительный туризм и инвестиционное владение недвижимостью в формате кондо-отеля. Комплекс включает 105 жилых единиц: гостиничные номера площадью от 24 до 36 м² и студии-апартаменты площадью от 40 до 64 м². Формат кондо-отеля позволяет владельцам использовать апартаменты для личного проживания, получать доход от аренды и пользоваться инфраструктурой отеля. Планируемое открытие отеля — I квартал 2027 года. Инфраструктура: РецепцияЛобби-барLounge-барРесторан площадью около 270 м²Room serviceSPA-центрФитнес-клубПанорамный бассейн с видом на горы и городБутикиПарковкаИндивидуальные трансферы для гостей и владельцевЭкскурсионные программыАренда багги, квадроциклов, велосипедов и горнолыжного снаряженияЛокация: Отель расположен в центральной части Колашина, всего в 100 метрах от главной площади и пешеходной зоны с ресторанами, барами, магазинами, банками и городской инфраструктурой. Горнолыжный центр Kolašin 1450 — около 11 кмГорнолыжный центр Kolašin 1600 — около 13 кмАэропорт Подгорицы — около 60 кмАэропорт Тивата — около 140 кмДубровник — около 200 кмТирана — около 200 кмИнвестиционный потенциал: Проект ориентирован на круглогодичный туристический поток благодаря сочетанию горнолыжного отдыха, wellness-инфраструктуры и центральной локации в Колашине. Формат кондо-отеля позволяет владельцам совмещать личное использование апартаментов с получением арендного дохода под управлением отельного оператора.

Местонахождение на карте

Колашин, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Апарт-отель Crowne Plaza Kolašin
Колашин, Черногория
от
$171,491
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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