Апарт-отель Crowne Plaza Kolašin

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Crowne Plaza Kolašin — премиальный курортный отель под управлением международного бренда, расположенный в самом центре Колашина. Проект создаётся как современный горный wellness-курорт, ориентированный на круглогодичный отдых, оздоровительный туризм и инвестиционное владение недвижимостью в формате кондо-отеля.
Комплекс включает 105 жилых единиц: гостиничные номера площадью от 24 до 36 м² и студии-апартаменты площадью от 40 до 64 м². Формат кондо-отеля позволяет владельцам использовать апартаменты для личного проживания, получать доход от аренды и пользоваться инфраструктурой отеля.
Планируемое открытие отеля — I квартал 2027 года.
Инфраструктура:
РецепцияЛобби-барLounge-барРесторан площадью около 270 м²Room serviceSPA-центрФитнес-клубПанорамный бассейн с видом на горы и городБутикиПарковкаИндивидуальные трансферы для гостей и владельцевЭкскурсионные программыАренда багги, квадроциклов, велосипедов и горнолыжного снаряженияЛокация:
Отель расположен в центральной части Колашина, всего в 100 метрах от главной площади и пешеходной зоны с ресторанами, барами, магазинами, банками и городской инфраструктурой.
Горнолыжный центр Kolašin 1450 — около 11 кмГорнолыжный центр Kolašin 1600 — около 13 кмАэропорт Подгорицы — около 60 кмАэропорт Тивата — около 140 кмДубровник — около 200 кмТирана — около 200 кмИнвестиционный потенциал:
Проект ориентирован на круглогодичный туристический поток благодаря сочетанию горнолыжного отдыха, wellness-инфраструктуры и центральной локации в Колашине. Формат кондо-отеля позволяет владельцам совмещать личное использование апартаментов с получением арендного дохода под управлением отельного оператора.
Местонахождение на карте
Колашин, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
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