Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro

Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата.
Особенности:
Вид на зелёную зону Župa Park
Современная архитектура, интегрированная в природу
Просторные светлые апартаменты с террасами
Закрытый комплекс с ландшафтным дизайном
Рядом:
Пляж и набережная — 600 м
Старый порт — 5 минут пешком
Международный аэропорт Тиват — 5 минут на автомобиле
Школы, клиники, магазины и рестораны — в шаговой доступности
Современный комфорт в гармонии с природой.
Наш сайт: https://mng.estate/