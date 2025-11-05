  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro

Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro

Тиват, Черногория
от
$236,791
от
$4,519/м²
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32887
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата.

Особенности:

  • Вид на зелёную зону Župa Park

  • Современная архитектура, интегрированная в природу

  • Просторные светлые апартаменты с террасами

  • Закрытый комплекс с ландшафтным дизайном

Рядом:

  • Пляж и набережная — 600 м

  • Старый порт — 5 минут пешком

  • Международный аэропорт Тиват — 5 минут на автомобиле

  • Школы, клиники, магазины и рестораны — в шаговой доступности

Современный комфорт в гармонии с природой.

Наш сайт: https://mng.estate/

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Тиват, Черногория
от
$179,516
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Вы просматриваете
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Тиват, Черногория
от
$236,791
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$681,723
Количество этажей 2
Площадь 165 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.   Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за неск…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, включает в себя роскошный пятизвездочный отель и фирменные резиденции, а также два смежных здания с инвестиционной недвижимостью на…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Показать все Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Площадь 130–328 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
157.0
613,181
Квартира 2 комнаты
129.6
587,110
Вилла
328.0
1,51 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
Показать все публикации