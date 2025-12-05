Жилой комплекс Adriatic pearl resort II

Квартиры с видом на море в закрытом элитном комплексе
Продажа квартир с отдельной спальней в приватном комплексе премиум-класса.
Идеально для жизни и инвестиций.
✨ О комплексе:
• Закрытая территория
• Паркинг включён в стоимость
• Спортзал с видом на закат 🌇
• SPA-зона
• Собственная обслуживающая компания
🏗 Качество и комфорт:
• Немецкий инвестор
• Высокие стандарты строительства
• Тёплые полы
• Умные кондиционеры
• Продуманные планировки
• Уже 50% квартир забронировано
💳 Условия покупки:
• Рассрочка до 2 лет без процентов
• Получение ВНЖ при покупке
• Нет налога на покупку