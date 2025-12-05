  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Жилой комплекс Adriatic pearl resort II

Жилой комплекс Adriatic pearl resort II

Denjasi Cesminovo, Черногория
от
$297,069
от
$4,891/м²
;
3
ID: 27326
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Denjasi Cesminovo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Квартиры с видом на море в закрытом элитном комплексе

Продажа квартир с отдельной спальней в приватном комплексе премиум-класса.

Идеально для жизни и инвестиций.

✨ О комплексе:

• Закрытая территория

• Паркинг включён в стоимость

• Спортзал с видом на закат 🌇

• SPA-зона

• Собственная обслуживающая компания

🏗 Качество и комфорт:

• Немецкий инвестор

• Высокие стандарты строительства

• Тёплые полы

• Умные кондиционеры

• Продуманные планировки

• Уже 50% квартир забронировано

💳 Условия покупки:

• Рассрочка до 2 лет без процентов

• Получение ВНЖ при покупке

• Нет налога на покупку

 

Местонахождение на карте

Denjasi Cesminovo, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Realting.com
Перейти
