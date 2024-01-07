Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика!
"Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"
Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт.
Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания:
Коммерческое помещение подходящее для:
ресторана
торгового центра
офисов
банка
2-х уровневая парковка на 16 машин
2 лифта (автомобильный и пассажирский)
Высокоскоростной интернет
Связь LTE
Центральное водоснабжение и канализация
Центральное электричество
О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания
Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте
Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории)
В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско)
Инфраструктура в шаговой доступности
Администрация
Школа
Детский сад
Храм
Спортивная площадка
Центр здоровья
Магазины и рынок
Рестораны