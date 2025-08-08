  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Lustica

Продажа новостроек в Lustica

квартиры
1
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Lustica, Черногория
от
$232,819
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Предлагаются к продаже уникальные танхаусы в новом жилом комплексе в живописном месте наполуострове Луштица.    Комплекс состоит из двух зданий. Первое здание расположено в 50 м от моря с красивейшим видом на Тиватский залив и остров Цветов, на монастырь Святого Марко и горы. Объект сост…
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
