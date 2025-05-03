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Дома с видом на море в Черногории

Подгорица
149
Херцег-Нови
120
Улцинь
3
Рисан
27
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1 158 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Просторные апартаменты с видом на море в Porto Montenegro Предлагаем на продажу полностью…
$877,631
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Шушань, Черногория
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Продается дом в Баре с видом на море. До моря и пляжа около 250 метров пешком. Дом находи…
$354,916
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Представляем вашему вниманию старинный, каменный таунхаус со своим двориком и террасами в ую…
$318,878
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Monteonline
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English, Русский, Српски
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Два дома с рестораном на первой линии Которский залив, считающийся одним из десяти прекрасне…
$2,28 млн
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Дом 5 спален в Шушань, Черногория
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 365 м²
Строительство домов в Черногории с рассрочкой платежа. Желаете приобрети виллу с бассейном в…
$347,120
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Вилла располагается в очень тихом и красивом месте пос. Режевичи (до магистральной дороги). …
$805,248
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Monteonline
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Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 3
D11-020. Stone house on the first line to the a sea in Muo, Amazing property For sale - Amaz…
$705,444
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Дом 5 спален в Mrcevac, Черногория
Дом 5 спален
Mrcevac, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Продаются два дома/ руины, в тихом районе Тивата- Калардово, с большим участком. Дома находя…
$747,636
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Дом в Buljarica, Черногория
Дом
Buljarica, Черногория
Площадь 180 м²
Булярица Будванская ривьера Дом на лоне природы в окрестностях Петроваца. Дом 180 м2. Пло…
$410,795
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Montesale
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Продается изумительная трехэтажная вилла в местечке Кавач.Огромная зона отдыха на первом эта…
$1,34 млн
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Дом 1 спальня в Ратишевина, Черногория
Дом 1 спальня
Ратишевина, Черногория
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Трёхэтажный дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. …
$219,716
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом в Баре Продается дом на окраине города Бар, в районе Добре Воде, всего в 50 метрах от мо…
$249,212
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Дом 6 комнат в Skaljari, Черногория
Дом 6 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
D4-004. Villa u Kavac Красивая, современная и элегантная семейная вилла на продажу с видом н…
$1,22 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Дом c двумя спальнями на первой линии моря. Расстояни…
$490,035
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Трехэтажный дом с видом на море в Тивате. Площадь участка 363 м2, а площадь дома - 180 м2 с …
$467,044
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Monteonline
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Дом 11 спален в Шушань, Черногория
Дом 11 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Продается вилла (мини-отель) в Черногории с потрясающим видом на Адриатическое море, 5 минут…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 комнаты в Кавач, Черногория
Дом 3 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
D4-073. Современный дом в Каваце ( Тиват ) В самом сердце Которского залива расположен самый…
$356,127
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Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Община Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
wp:paragraph Эксклюзивное предложение! Вилла на Адриатическом море в поселке Крымовица! /w…
$632,315
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
$1,46 млн
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First Realty
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Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
D9-320. Дом в Сутоморе с панорамным видом на море Продается  Дом состоит из кухни, гостиной…
$223,485
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Представляем вам уникальный жилой комплекс на живописной частной территории площадью 23 000 …
$345,781
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 3 спальни в Велембуси, Черногория
Дом 3 спальни
Велембуси, Черногория
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Продается отличный семейный дом в Баре площадью 174м2 на участке 600м2. Дом расположен в…
$316,595
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Morinj, Черногория
Дом 6 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
D11-085. Историческая каменная вилла в Морине, Боко-Которский заливОкунитесь в историю с это…
$785,836
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
D9-1102. Вилла в Столиве, Которский залив, Черногория. Продается вилла в Черногории в неболь…
$1,40 млн
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