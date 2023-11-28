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Отели в Черногории
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Пржно
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322 объекта найдено
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Отель 4 спальни
Черногория
4
200 м²
Код объекта - 8.20.17.12070Уютный мини-отель с тремя апартаментами всего в 20 метрах от моря…
€470,000
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Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
4
5
110 м²
3
€470,000
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Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
5
350 м²
€2,65 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + НАША СКИДКА. Площадь участка: 3720 м2. …
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Жабляк, Черногория
Туристический комплекс и автозаправочная станция расположены в поселке Мотички Гай, на главн…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
Продаётся участок под строительство туристического комплекса в Прчане, Черногория. Площадь …
Цена по запросу
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Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Крашичи, Черногория
639 м²
Находится в центре поселка Крашичи в муниципалитете Тиват, на самом берегу моря. Перед отеле…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
535 м²
Вилла расположена в поселке Костаница в Которском заливе и находится на берегу Адриатическог…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Отель
Черногория
Код объекта - 1.25.17.11976Предлагается к продаже апарт-отель в туристическом поселке Ратац,…
€590,000
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Отель 6 спален
Черногория
6
225 м²
Код объекта - 2.25.17.11965 Продается действующий мини- отель на 4 апартамента с бассейном, …
€680,000
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ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
2 026 м²
ПРОДАЁТСЯ ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Туристический …
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867
info@velesdar.eu
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
Вилла Blue Panorama расположена в 1,2 км от пляжа Словенска. К услугам гостей сезонный от…
€2,50 млн
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Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
11
664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
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Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
9
317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря…
€1,30 млн
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Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
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Отель
Черногория
1 069 м²
Код объекта - 1.25.17.11902Продаётся мини-отель в Сутоморе, ниже дороги. 1. Участок - 1300 …
€1,60 млн
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Отель 6 спален
Черногория
6
190 м²
Код объекта - 4.25.17.11884Трехэтажный мини-отель с пятью апартаментами в Утехе Характеристи…
€157,500
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Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
7
5
200 м²
3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови, Баошич…
€470,000
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Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
7
5
200 м²
3
⚡⚡⚡Продаётся дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного пользования. 📍Х…
€470,000
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Отель 6 спален
Сутоморе, Черногория
7
ID 825 Продается бизнес в Сутоморе, отель с официально присвоенной категорией 3 звезды …
€310,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город…
€20,00 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 20 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Бар, Черногория
20
18
Отель в Черногории С БАССЕЙНОМ НА 17 НОМЕРОВ В БЕЧИЧИ. -Площадь участка 472 м2. 5 этаже…
€1,98 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 6 спален
Будва, Черногория
6
6
3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
€912,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
1
104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
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Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Рисан, Черногория
5
240 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Действующий мини отель с собственным садом Расстояни…
€950,000
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