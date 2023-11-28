Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Гостиницы, отели

Отели в Черногории

Сутоморе
10
Котор
9
Херцег-Нови
9
Тиват
7
Колашин
6
Пераст
5
Добра Вода
4
Крашичи
4
Показать больше
Отель В архив
Очистить
322 объекта найдено
Отель 4 спальни в Черногория
Отель 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Код объекта - 8.20.17.12070Уютный мини-отель с тремя апартаментами всего в 20 метрах от моря…
€470,000
Оставить заявку
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
€470,000
Оставить заявку
Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€2,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + НАША СКИДКА. Площадь участка: 3720 м2. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Жабляк, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Жабляк, Черногория
Туристический комплекс и автозаправочная станция расположены в поселке Мотички Гай, на главн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
Продаётся участок под строительство туристического комплекса в Прчане, Черногория. Площадь …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Крашичи, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Крашичи, Черногория
Площадь 639 м²
Находится в центре поселка Крашичи в муниципалитете Тиват, на самом берегу моря. Перед отеле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС. в Котор, Черногория
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
Площадь 535 м²
Вилла расположена в поселке Костаница в Которском заливе и находится на берегу Адриатическог…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Отель в Черногория
Отель
Черногория
Код объекта - 1.25.17.11976Предлагается к продаже апарт-отель в туристическом поселке Ратац,…
€590,000
Оставить заявку
Отель 6 спален в Черногория
Отель 6 спален
Черногория
Количество спален 6
Площадь 225 м²
Код объекта - 2.25.17.11965 Продается действующий мини- отель на 4 апартамента с бассейном, …
€680,000
Оставить заявку
ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Котор, Черногория
ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
Площадь 2 026 м²
ПРОДАЁТСЯ ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Туристический …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Петровац, Черногория
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
Площадь 17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ  + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Бар, Черногория
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
Площадь 1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ в Lustica, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
Площадь 21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество этажей 3
Вилла Blue Panorama расположена в 1,2 км от пляжа Словенска. К услугам гостей сезонный от…
€2,50 млн
Оставить заявку
Отель 11 спален в Buljarica, Черногория
Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 11
Площадь 664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
Оставить заявку
Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря…
€1,30 млн
Оставить заявку
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
Оставить заявку
Отель в Черногория
Отель
Черногория
Площадь 1 069 м²
Код объекта - 1.25.17.11902Продаётся мини-отель в Сутоморе, ниже дороги.  1. Участок - 1300 …
€1,60 млн
Оставить заявку
Отель 6 спален в Черногория
Отель 6 спален
Черногория
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Код объекта - 4.25.17.11884Трехэтажный мини-отель с пятью апартаментами в Утехе Характеристи…
€157,500
Оставить заявку
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови,  Баошич…
€470,000
Оставить заявку
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
⚡⚡⚡Продаётся  дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного пользования. 📍Х…
€470,000
Оставить заявку
Отель 6 спален в Сутоморе, Черногория
Отель 6 спален
Сутоморе, Черногория
Комнаты 7
ID 825 Продается бизнес в Сутоморе, отель с официально присвоенной категорией 3 звезды …
€310,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город…
€20,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 20 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море в Бар, Черногория
Отель 20 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Бар, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Отель в Черногории С БАССЕЙНОМ НА 17 НОМЕРОВ В БЕЧИЧИ. -Площадь участка 472 м2. 5 этаже…
€1,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 6 спален в Будва, Черногория
Отель 6 спален
Будва, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
€912,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
Оставить заявку
Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Рисан, Черногория
Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Действующий мини отель с собственным садом Расстояни…
€950,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Черногории

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти