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Отели в Черногории

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204 объекта найдено
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи. в Будва, Черногория
UP UP
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи.
Будва, Черногория
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 575 м²
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию, готовый бизнес в Будве. Действующий апарт-отель в 950м от Слов…
$1,49 млн
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Отель 735 м² в 5, Черногория
Отель 735 м²
5, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 735 м²
| 735 м² | 20 номеров | 18 ванных комнат | участок 425 м² | бассейн | ресторан | 50 м до мор…
$1,78 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 242 м² в Тиват, Черногория
Отель 242 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Предлагается к продаже зарегистрированный двухэтажный жилой дом с коммерческим помещением об…
$1,68 млн
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Monteonline
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TekceTekce
Отель 1 530 м² в Seoca, Черногория
Отель 1 530 м²
Seoca, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 530 м²
Исключительная инвестиционная возможность отеля «под ключ» в Соче, Будва, предлагающая возмо…
$1
НДС
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Отель 200 м² в Бечичи, Черногория
Отель 200 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 200 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Действующий миниотель на 9 номеров. Расстояние до моря 35…
$244,373
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Этот очаровательный мини-отель предлагает отличную возможность для инвестиций. Занимая площа…
$1,27 млн
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Аталанта
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Отель 1 000 м² в Станишичи, Черногория
Отель 1 000 м²
Станишичи, Черногория
Число комнат 17
Площадь 1 000 м²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43 млн
НДС
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Отель 560 м² в Бар, Черногория
Отель 560 м²
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Добро пожаловать в уникальный отель в сердце Сутоморе! Этот очаровательный объект недвижимос…
$518,201
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Monteonline
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Отель 100 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 100 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 100 м²
Продается уникальное коммерческое помещение в сердце старого города Херцег Нови! Площадь 100…
$403,045
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Monteonline
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Отель 1 800 м² в Будва, Черногория
Отель 1 800 м²
Будва, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 800 м²
Представляем к продаже уникальный инвестиционный проект, состоящий из жилого комплекса с 16 …
$3,72 млн
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Отель 345 м² в Бечичи, Черногория
Отель 345 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 345 м²
Качественный многоквартирный дом (отель), идеально подходящий для сдачи в аренду туристам ил…
$994,090
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Отель в Добра Вода, Черногория
Отель
Добра Вода, Черногория
Количество спален 20
Мы предоставляем уникальную возможность приобрести или стать партнером в эксклюзивном отеле …
$4,04 млн
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Отель в Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
Количество спален 18
Полностью оборудованный отель с рестораном находится в Бечичи, примерно в 200 метрах от моря…
$2,67 млн
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Отель 340 м² в Черногория
Отель 340 м²
Черногория
Площадь 340 м²
К4-015. Мини отель в центре БудвыОтель на продажу в Будве, Черногория. Этот яркий мини-отель…
$743,164
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Red Feniks Montenegro
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Отель 400 м² в Муо, Черногория
Отель 400 м²
Муо, Черногория
Площадь 400 м²
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это заг…
$2,56 млн
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Отель 222 м² в Котор, Черногория
Отель 222 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Данный исторический особняк, построенный еще в 18 веке в готическом стиле, находится на 1 ли…
$1,61 млн
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Monteonline
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Отель 784 м² в Биела, Черногория
Отель 784 м²
Биела, Черногория
Число комнат 24
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 784 м²
Площадь: 784 м2Общее количество единиц размещения: 12.Количество комнат: 10Количество кварти…
$3,46 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Отель 284 м² в Тиват, Черногория
Отель 284 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Цена: €2,520,000 Жилая площадь: 215 м2 Террасная площадь: 69 м2 Откройте для себя роскошн…
$2,93 млн
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Отель 44 м² в Будва, Черногория
Отель 44 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Готовый арендный бизнес - коммерческое помещение в торговом центре "TQ Plaza" на 1 этаже в с…
$207,280
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Площадь:1000  м² Спальни:18 Парковка Вид на море
$4,05 млн
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Аталанта
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Отель 270 м² в Черногория
Отель 270 м²
Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
К4-139. Вилла с квартирами в БудвеДля продажи прибыльного бизнеса - вилла с квартирами в цен…
$800,330
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Red Feniks Montenegro
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Отель 2 700 м² в Denjasi Cesminovo, Черногория
Отель 2 700 м²
Denjasi Cesminovo, Черногория
Площадь 2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель расположе…
$2,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 330 м² в Котор, Черногория
Отель 330 м²
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Два аутентичных каменных дома, первоначально восстановленных в соответствии с требованиями И…
$2,88 млн
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Отель 58 м² в Котор, Черногория
Отель 58 м²
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается просторная квартира площадью 58 м² в одном из самых востребованных районов Подгори…
$208,099
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Отель 317 м² в Будва, Черногория
Отель 317 м²
Будва, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 317 м²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33 млн
НДС
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Отель 768 м² в Черногория
Отель 768 м²
Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 768 м²
Этаж 1
Эксклюзивный отель на продажу, 768 м2, расположенный в 200 м от центра Златибора, в престижн…
$1,73 млн
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Отель 1 056 м² в Община Будва, Черногория
Отель 1 056 м²
Община Будва, Черногория
Площадь 1 056 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеРасположенный в спокойной естественной обстановке в муниципалитете Будвы, это…
$4,59 млн
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Отель 1 500 м² в Бар, Черногория
Отель 1 500 м²
Бар, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 500 м²
| 18 апартаментов | бассейн | 1500 м² брутто На продажу предлагается полностью оборудован…
$1,76 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 280 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 280 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Просторная, трехэтажная вилла с бассейном и панорамными видами на море в пос. Дженовичи. На…
$903,973
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Отель 420 м² в Прчань, Черногория
Отель 420 м²
Прчань, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 420 м²
Редкая набережная в Прчане, одной из самых очаровательных деревень в защищенном ЮНЕСКО Котор…
$1
НДС
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