Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом

Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 11 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и теннисный корт. Большие участки от 700 до 1000 м2.
Локация комплекса – идеальный компромисс между уединением и близостью к инфраструктуре. В 10 мин езды находится марина и комплекс Lazure Hotel & marina, роскошная набережная и все объекты инфраструктуры, необходимые для комфортного отдыха.
Комплекс предлагает Вам уникальную возможность наслаждаться комфортом и приватностью в современных виллах, окруженных природой и оснащенных всем необходимым для незабываемого отдыха и жизни. Просторные гостиные с высокими потолками и панорамными окнами создают атмосферу света и простора.
В каждой вилле имеются три спальни и три ванные комнаты, гостевой санузел, место для хранения, а также гаражи для вашего удобства. Это идеальное место для тех, кто ищет уютное жилье с высочайшим уровнем комфорта и стиля.
Обслуживание комплекса осуществляет компания застройщик и предлагает следующие услуги:
-Управляющая компания 24/7
-Индивидуальный консьерж сервис
-Сдача в аренду
-Шатл до пляжа / набережной
Конструкция из армированного бетона высшего качества. В основании фундамента монолитная плита 40 см. Закладка стен кирпичным термо блоком: 25 см внешние стены, 12 см внутренние.
Отделка премиум класса:
- керамогранит последних коллекций
- паркетная доска не менее 12 мм
- сантехника известных брендовых марок
- стеклопакеты из двойного алюминиевого профиля с термо разрывом
- двери скрытого профиля
- сейфовая входная дверь
- зонированное освещение
- автоматические ворота в гараж
- теплый пол
- сплит система
Дополнительные опции:
- мебельный пакет по дизайн проекту
Гибкие условия оплаты, первый взнос от 50%.
Окончание строительства лето 2024.