Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом

Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 11 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и теннисный корт. Большие участки от 700 до 1000 м2.

Локация комплекса – идеальный компромисс между уединением и близостью к инфраструктуре. В 10 мин езды находится марина и комплекс Lazure Hotel & marina, роскошная набережная и все объекты инфраструктуры, необходимые для комфортного отдыха.

Комплекс предлагает Вам уникальную возможность наслаждаться комфортом и приватностью в современных виллах, окруженных природой и оснащенных всем необходимым для незабываемого отдыха и жизни. Просторные гостиные с высокими потолками и панорамными окнами создают атмосферу света и простора.

В каждой вилле имеются три спальни и три ванные комнаты, гостевой санузел, место для хранения, а также гаражи для вашего удобства. Это идеальное место для тех, кто ищет уютное жилье с высочайшим уровнем комфорта и стиля.

Обслуживание комплекса осуществляет компания застройщик и предлагает следующие услуги:

-Управляющая компания 24/7

-Индивидуальный консьерж сервис

-Сдача в аренду

-Шатл до пляжа / набережной

Конструкция из армированного бетона высшего качества. В основании фундамента монолитная плита 40 см. Закладка стен кирпичным термо блоком: 25 см внешние стены, 12 см внутренние.

Отделка премиум класса:



- керамогранит последних коллекций

- паркетная доска не менее 12 мм

- сантехника известных брендовых марок

- стеклопакеты из двойного алюминиевого профиля с термо разрывом

- двери скрытого профиля

- сейфовая входная дверь

- зонированное освещение

- автоматические ворота в гараж

- теплый пол

- сплит система

Дополнительные опции:

- мебельный пакет по дизайн проекту



Гибкие условия оплаты, первый взнос от 50%.

Окончание строительства лето 2024.

