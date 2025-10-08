  1. Realting.com
  Черногория
  Херцег-Нови
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом

Херцег-Нови, Черногория
от
$1,56 млн
;
16
ID: 32636
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Херцег-Нови

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 11 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и теннисный корт. Большие участки от 700 до 1000 м2.

 

Локация комплекса – идеальный компромисс между уединением и близостью к инфраструктуре. В 10 мин езды находится марина и комплекс Lazure Hotel & marina, роскошная набережная и все объекты инфраструктуры, необходимые для комфортного отдыха.

 

Комплекс предлагает Вам уникальную возможность наслаждаться комфортом и приватностью в современных виллах, окруженных природой и оснащенных всем необходимым для незабываемого отдыха и жизни. Просторные гостиные с высокими потолками и панорамными окнами создают атмосферу света и простора.

В каждой вилле имеются три спальни и три ванные комнаты, гостевой санузел, место для хранения, а также гаражи для вашего удобства. Это идеальное место для тех, кто ищет уютное жилье с высочайшим уровнем комфорта и стиля.

 

Обслуживание комплекса осуществляет компания застройщик и предлагает следующие услуги: 

-Управляющая компания 24/7

-Индивидуальный консьерж сервис 

-Сдача в аренду

-Шатл до пляжа / набережной

 

Конструкция из армированного бетона высшего качества. В основании фундамента монолитная плита 40 см. Закладка стен кирпичным термо блоком: 25 см внешние стены, 12 см внутренние. 

 

Отделка премиум класса:


- керамогранит последних коллекций 

- паркетная доска не менее 12 мм 

- сантехника известных брендовых марок 

- стеклопакеты из двойного алюминиевого профиля с термо разрывом 

- двери скрытого профиля 

- сейфовая входная дверь 

- зонированное освещение 

- автоматические ворота в гараж 

- теплый пол 

- сплит система

 

Дополнительные опции:
- мебельный пакет по дизайн проекту


Гибкие условия оплаты, первый взнос от 50%.
Окончание строительства лето 2024.
 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 232.0 – 313.0
Цена за м², USD 4,986 – 6,727
Цена квартиры, USD 1,56 млн

Местонахождение на карте

Херцег-Нови, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Херцег-Нови, Черногория
от
$1,56 млн
