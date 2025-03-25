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Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата

Тиват, Черногория
от
$153,032
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13
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ID: 27272
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In CRM: 2520
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной стороне.

 

На территории обустроен бассейн и детская игровая площадка. Имеется подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей. Также для жильцов дома предусмотрены кладовые помещения для хранения вещей.

 

На продажу имеются апартаменты от 43 м2 до 87 м2 с 1 и 2 спальнями. Есть апартаменты с собственным двориком.

 

Ключевые особенности:

- Удобное транспортное сообщение 

- «Arcadia Academy» -British International School находится всего в 10 мин езды

- Престижный комплекс Porto Montenegro и Lustica Bay находятся также в 10 мин езды

- Новый быстроразвивающийся район, при этом это тихое живописное место

- Малоэтажная застройка

 


Внутренняя отделка включает в себя:

- В ванной использована фарфоровая керамика с эффектом мрамора на полах 

- В прихожей, ванных комнатах, гостиной и спальнях, установлены полы с подогревом

- На крыше дома установлены солнечные панели, что снижает затраты на электроэнергию

- мульти-сплит-система LG отопления и охлаждения во всех комнатах. 

- напольное покрытие в гостиной, кухне со столовой зоной и спальне – керамическая плитка под дерево размером 15х60см или аналогичная, уложенная вдоль, с матовой рельефной фактурой гранита, имитация древесины дуба.


 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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