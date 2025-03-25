Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro

Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры.
Апартаменты идеально подойдут для тех, кто ищет стильное пространство для жизни, отдыха или инвестиций — с возможностью участия в гибкой арендной программе и с рассрочкой платежей. Эти дома предлагают продуманную архитектуру, сбалансированные планировки и развитую инфраструктуру в одном из самых престижных проектов на побережье Адриатики.
• Центральная стойка ресепшен для приветствия жильцов и гостей и предоставления необходимой информации;
• бассейн на уровне подиума - идеальное пространство для безмятежного отдыха;
• ультрасовременный тренажерный зал на первом этаже и бассейн на крыше;
• охраняемая подземная парковка;
• четыре частных входа для комфорта и приватности;
• 16 коммерческих помещений на первом этаже, включая бутики и продовольственные магазины.
Что делает Vero & Versa особенными?
• расположение — в самом центре Porto Montenegro;
• уникальное архитектурное единство квартала;
• инфраструктура, поддерживающая ритм современной жизни: от морской тишины до атмосферы центральной площади;
• возможность участия в арендной программе с управлением;
• гибкая схема оплаты до конца 2028 года;
• расстояние до моря — всего 50 метров.
На продажу представлены апартаменты с 1 и 2 спальнями различной площади.
Удобный план оплаты:
– резервационный депозит: 10 000 евро;
– депозит по преддоговору: 10% за вычетом резервационного депозита;
– первая оплата: 30% за вычетом депозита
– вторая и третья оплаты: по 25% согласно графику строительства
– финальная оплата: 20% — в конце 2028 года.
Стоимость парковочного места — 50 000 евро.