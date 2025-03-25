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Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro

Тиват, Черногория
от
$451,292
;
11
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ID: 27273
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In CRM: 2625
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры.


Апартаменты идеально подойдут для тех, кто ищет стильное пространство для жизни, отдыха или инвестиций — с возможностью участия в гибкой арендной программе и с рассрочкой платежей. Эти дома предлагают продуманную архитектуру, сбалансированные планировки и развитую инфраструктуру в одном из самых престижных проектов на побережье Адриатики.

 

• Центральная стойка ресепшен для приветствия жильцов и гостей и предоставления необходимой информации;

• бассейн на уровне подиума - идеальное пространство для безмятежного отдыха;

• ультрасовременный тренажерный зал на первом этаже и бассейн на крыше;

• охраняемая подземная парковка;

• четыре частных входа для комфорта и приватности;

• 16 коммерческих помещений на первом этаже, включая бутики и продовольственные магазины.

 

Что делает Vero & Versa особенными?


• расположение — в самом центре Porto Montenegro;

• уникальное архитектурное единство квартала;

• инфраструктура, поддерживающая ритм современной жизни: от морской тишины до атмосферы центральной площади;

• возможность участия в арендной программе с управлением;

• гибкая схема оплаты до конца 2028 года;

• расстояние до моря — всего 50 метров.


На продажу представлены апартаменты с 1 и 2 спальнями различной площади.

 


Удобный план оплаты:


– резервационный депозит: 10 000 евро;

– депозит по преддоговору: 10% за вычетом резервационного депозита;

– первая оплата: 30% за вычетом депозита

– вторая и третья оплаты: по 25% согласно графику строительства

– финальная оплата: 20% — в конце 2028 года.



Стоимость парковочного места — 50 000 евро.
 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Тиват, Черногория
от
$451,292
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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