Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro

Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры.



Апартаменты идеально подойдут для тех, кто ищет стильное пространство для жизни, отдыха или инвестиций — с возможностью участия в гибкой арендной программе и с рассрочкой платежей. Эти дома предлагают продуманную архитектуру, сбалансированные планировки и развитую инфраструктуру в одном из самых престижных проектов на побережье Адриатики.

• Центральная стойка ресепшен для приветствия жильцов и гостей и предоставления необходимой информации;

• бассейн на уровне подиума - идеальное пространство для безмятежного отдыха;

• ультрасовременный тренажерный зал на первом этаже и бассейн на крыше;

• охраняемая подземная парковка;

• четыре частных входа для комфорта и приватности;

• 16 коммерческих помещений на первом этаже, включая бутики и продовольственные магазины.

Что делает Vero & Versa особенными?



• расположение — в самом центре Porto Montenegro;

• уникальное архитектурное единство квартала;

• инфраструктура, поддерживающая ритм современной жизни: от морской тишины до атмосферы центральной площади;

• возможность участия в арендной программе с управлением;

• гибкая схема оплаты до конца 2028 года;

• расстояние до моря — всего 50 метров.



На продажу представлены апартаменты с 1 и 2 спальнями различной площади.



Удобный план оплаты:



– резервационный депозит: 10 000 евро;

– депозит по преддоговору: 10% за вычетом резервационного депозита;

– первая оплата: 30% за вычетом депозита

– вторая и третья оплаты: по 25% согласно графику строительства

– финальная оплата: 20% — в конце 2028 года.





Стоимость парковочного места — 50 000 евро.

