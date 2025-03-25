Жилой комплекс Новый жилой комплекс Aria в Тивате

Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.

Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 42 до 76 м², предлагая большой выбор планировочных решений как для индивидуального проживания, так и для большой семьи с детьми. Все апартаменты продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой.



Грубые работы первых двух зданий уже завершены, их сдача запланирована на апрель 2025 года, а следующие здания начнут возводиться с сентября 2024 года с завершением через 18 месяцев.



Ключевые особенности:



• Удобное транспортное сообщение

• «Arcadia Academy» -British International School находится всего в 10 мин езды

• Престижный комплекс Porto Montenegro и Lustica Bay находятся также в 10 мин езды

• Новый быстроразвивающийся район, при этом это тихое живописное место

• Малоэтажная застройка.



«Aria Residences» — ваш идеальный дом в Тивате, где каждый найдет что-то свое.

