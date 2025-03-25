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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Aria в Тивате

Тиват, Черногория
от
$162,581
;
4
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Описание Описание
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ID: 27298
ID новостройки на Realting
In CRM: 2501
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.

 

Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 42 до 76 м²,  предлагая большой выбор планировочных решений как для индивидуального проживания, так и для большой семьи с детьми. Все апартаменты продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой.


Грубые работы первых двух зданий уже завершены, их сдача запланирована на апрель 2025 года, а следующие здания начнут возводиться с сентября 2024 года с завершением через 18 месяцев.

 


Ключевые особенности:


• Удобное транспортное сообщение 

• «Arcadia Academy» -British International School находится всего в 10 мин езды

• Престижный комплекс Porto Montenegro и Lustica Bay находятся также в 10 мин езды

• Новый быстроразвивающийся район, при этом это тихое живописное место

• Малоэтажная застройка.


«Aria Residences» — ваш идеальный дом в Тивате, где каждый найдет что-то свое.
 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Aria в Тивате
Тиват, Черногория
от
$162,581
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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