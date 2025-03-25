Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex

LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории.

Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальной пристани для яхт Порто Монтенегро. 470 метров от береговой линии и прекрасных пляжей 5 минут езды от Порто Монтенегро, торгового центра Boka Place и школы Knightbridge.

LASTVA PARK расположен на земельном участке общей площадью 10 000 кв. метров. Строительство комплекса осуществляется в три этапа: 1 этап - 9 таунхаусов (завершение в 2024 году, в продаже всего 4 таунхауса); 2 этап - 7 апартаментов и 4 пентхауса (начало строительства - ноябрь 2024 года - завершение - июль 2026 года); 3 этап - 2 эксклюзивные виллы.

Таунхаусы оборудованы системами кондиционирования Daikin, сантехникой Villeroy & Boch, окнами Alumil, системой умный дом Shelly, бытовой техникой AEG, итальянскими кухнями Composit с эксклюзивным дизайном, итальянским дубовым паркетом, подогревом полов.