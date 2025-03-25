  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Gornja Lastva
  4. Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex

Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex

Gornja Lastva, Черногория
от
$716,374
от
$1,76 млн/м²
;
1 1
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26670
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Gornja Lastva

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории.

Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальной пристани для яхт Порто Монтенегро. 470 метров от береговой линии и прекрасных пляжей 5 минут езды от Порто Монтенегро, торгового центра Boka Place и школы Knightbridge.

LASTVA PARK расположен на земельном участке общей площадью 10 000 кв. метров. Строительство комплекса осуществляется в три этапа: 1 этап - 9 таунхаусов (завершение в 2024 году, в продаже всего 4 таунхауса); 2 этап - 7 апартаментов и 4 пентхауса (начало строительства - ноябрь 2024 года - завершение - июль 2026 года); 3 этап - 2 эксклюзивные виллы.

Таунхаусы оборудованы системами кондиционирования Daikin, сантехникой Villeroy & Boch, окнами Alumil, системой умный дом Shelly, бытовой техникой AEG, итальянскими кухнями Composit с эксклюзивным дизайном, итальянским дубовым паркетом, подогревом полов.

 

Местонахождение на карте

Gornja Lastva, Черногория

Видеообзор жилой комплекс Lastva Park Residential Complex

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс с бассейном в поселке Кумбор
Кумбор, Черногория
от
$142,874
Многоквартирный жилой дом Exclusive complex
Бар, Черногория
от
$86,433
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Вы просматриваете
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,374
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$107,441
Количество этажей 4
Площадь 43–116 м²
44 объекта недвижимости 44
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Агентство
eNovogradnja
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Бар, Черногория
от
$80,017
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 27–43 м²
3 объекта недвижимости 3
Это комфортные квартиры в 10-этажном доме, функциональный подземный паркинг и паркинг возле дома. Предлагаем вам удобные планировки квартир, в которых будет комфортно проживать семьей или сдавать в аренду. Многие квартиры имеют большие лоджии и террасы, с которых можно наслаждаться видом на …
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Muo Kotor Bay
Жилой комплекс Muo Kotor Bay
Муо, Черногория
от
$228,263
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 44–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой. Комплекс …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации