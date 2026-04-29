Жилой комплекс Bellemond Residence

Bellemond Residence – премиальный жилой комплекс в Бечичи Bellemond Residence расположен в посёлке Бечичи, на Будванской ривьере. Здание стоит на первой линии – в нескольких шагах от моря, и любое строительство перед ним запрещено. До песчаного пляжа всего 150 м, центр старого города Будвы находится примерно в двух километрах, до аэропорта Тиват – около 30 минут, до аэропорта Подгорица – около 50 минут. Комплекс окружён развитой инфраструктурой: набережная, пляжи, рестораны, парк и православная церковь находятся буквально в нескольких минутах ходьбы. Бечичи – семейный курорт с населением около 1500 человек, известный длинным пляжем, который ежегодно отмечается «Голубым флагом»; до исторического Будвы – около 2 км. Комплекс представляет собой стильное восьмиэтажное здание, которое включает апартаменты с одной и двумя спальнями площадью от 42 м². Благодаря изгибу береговой линии почти все квартиры имеют панорамный вид на Адриатику; с просторных террас слышен прибой, а восходы и закаты кажутся сказочными. Интерьеры выполнены по проекту дизайн‑бюро: используются натуральный мрамор, дизайнерская древесина и камень, Murano‑glass, мебель и техника мировых брендов, сотрудничающих с Aman, Armani и Kempinski. Апартаменты продаются «под ключ» с установленной системой «умный дом» Legrand и могут дополняться индивидуальной отделкой. Bellemond Residence предлагает набор услуг, сопоставимый с пятизвёздным отелем. Жителям доступна приватная песчаная пляжная зона с пологим входом и мягким песком; пляж отмечен международной экологической наградой «Blue Flag», на нём можно заранее забронировать места и добираться на электрическом багги. К услугам жителей — круглосуточный консьерж‑сервис, охрана и уборка, а также фитнес‑центр, SPA‑комплекс с бассейном, сауной и хаммамом. Дополняют инфраструктуру зоны для отдыха, рестораны у моря, зелёные террасы, видеонаблюдение и система «умный дом», что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта Бечичи привлекает туристов просторным пляжем, окружённым горами и чистым морем; город Будва с историческим центром находится в 2 км. Поблизости от комплекса расположены супермаркеты (примерно 8 минут пешком), рестораны (7 минут), медицинский центр (2 минуты), развлекательный парк (10 минут) и школа (18 минут). Благодаря сочетанию первой линии моря, панорамных видов, дизайнерских интерьеров и полного спектра услуг, Bellemond Residence подходит как для роскошного отдыха, так и для постоянного проживания и инвестиций.