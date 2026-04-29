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Жилой комплекс Bellemond Residence

Бечичи, Черногория
от
$329,261
;
11
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ID: 38114
ID новостройки на Realting
In CRM: 12
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи
  • Адрес
    Jadranski put

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2022

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Bellemond Residence – премиальный жилой комплекс в Бечичи Bellemond Residence расположен в посёлке Бечичи, на Будванской ривьере. Здание стоит на первой линии – в нескольких шагах от моря, и любое строительство перед ним запрещено. До песчаного пляжа всего 150 м, центр старого города Будвы находится примерно в двух километрах, до аэропорта Тиват – около 30 минут, до аэропорта Подгорица – около 50 минут. Комплекс окружён развитой инфраструктурой: набережная, пляжи, рестораны, парк и православная церковь находятся буквально в нескольких минутах ходьбы. Бечичи – семейный курорт с населением около 1500 человек, известный длинным пляжем, который ежегодно отмечается «Голубым флагом»; до исторического Будвы – около 2 км. Комплекс представляет собой стильное восьмиэтажное здание, которое включает апартаменты с одной и двумя спальнями площадью от 42 м². Благодаря изгибу береговой линии почти все квартиры имеют панорамный вид на Адриатику; с просторных террас слышен прибой, а восходы и закаты кажутся сказочными. Интерьеры выполнены по проекту дизайн‑бюро: используются натуральный мрамор, дизайнерская древесина и камень, Murano‑glass, мебель и техника мировых брендов, сотрудничающих с Aman, Armani и Kempinski. Апартаменты продаются «под ключ» с установленной системой «умный дом» Legrand и могут дополняться индивидуальной отделкой. Bellemond Residence предлагает набор услуг, сопоставимый с пятизвёздным отелем. Жителям доступна приватная песчаная пляжная зона с пологим входом и мягким песком; пляж отмечен международной экологической наградой «Blue Flag», на нём можно заранее забронировать места и добираться на электрическом багги. К услугам жителей — круглосуточный консьерж‑сервис, охрана и уборка, а также фитнес‑центр, SPA‑комплекс с бассейном, сауной и хаммамом. Дополняют инфраструктуру зоны для отдыха, рестораны у моря, зелёные террасы, видеонаблюдение и система «умный дом», что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта Бечичи привлекает туристов просторным пляжем, окружённым горами и чистым морем; город Будва с историческим центром находится в 2 км. Поблизости от комплекса расположены супермаркеты (примерно 8 минут пешком), рестораны (7 минут), медицинский центр (2 минуты), развлекательный парк (10 минут) и школа (18 минут). Благодаря сочетанию первой линии моря, панорамных видов, дизайнерских интерьеров и полного спектра услуг, Bellemond Residence подходит как для роскошного отдыха, так и для постоянного проживания и инвестиций.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0 – 49.0
Цена за м², USD 7,006 – 7,609
Цена квартиры, USD 329,261 – 372,856
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 77.0
Цена за м², USD 7,271
Цена квартиры, USD 559,858

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Bellemond Residence
Бечичи, Черногория
от
$329,261
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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