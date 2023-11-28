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62 объекта найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
1
1
23 м²
4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
2
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бар, Черногория
1
33 м²
1/8
Студия площадью 20 м2 + 13 м2 терраса на продажу в новом доме в районе Шушань. ✅ 1. этаж …
€74,000
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
1
32 м²
1/6
Бечичи. Район респектабеленых комплеков с инфраструктурой. До пляжа Бечичи 600 метров. Студ…
€95,000
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Радовичи, Черногория
1
25 м²
Предлагаем к продаже студию площадью 25м2, расположенная на первом этаже четырехъэтажного жи…
€75,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
1
1
40 м²
Продается студио- в отеле Regent 5* Porto Montenegro. Инвестиционно выгодная квартира пло…
€325,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Студия
Мелинье, Черногория
ID 977 Продается студия в элитном жилом комплексе с потрясающим видом на море в Херцег Но…
€140,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия
Мелинье, Черногория
ID 970 Продается студия в Мельине, Херцег Нови Херцег Нови, Мельине, магазины в шагов…
€70,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия
Добра Вода, Черногория
22 м²
2/4
Студия 22 кв м - расположена на втором этаже - с небольшим видом на море - кондици…
€60,500
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Студия
Бар, Черногория
1
ID 915 Продается студия в Баре, Шушань Шушань, на возвышенности Количество спален: …
€55,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Котор, Черногория
1
33 м²
3/5
📍Kotor ◾Ready apartments from 33 qm to 273 qm ◾sea and mountain views ◾full furnitured…
€139,392
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Студия 1 комната с мебелью, в центре города, с видом на горы
Рисан, Черногория
1
1
22 м²
Предлагаем на продажу уютную студию в каменном доме в самом центре Рисана. Квартира площадью…
€65,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Студия 1 комната
Суторина, Черногория
1
1
3/4
ID 878 Продается студия в Суторине, Херцег Нови. Херцег Нови, район Суторина в сторону…
€124,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
1
1
31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
2
102 м²
3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 105, 3 этаж, жилая площа…
€453,600
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Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
2
101 м²
3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 106, 3 этаж, жилая площ…
€453,600
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Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
2
101 м²
3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 107, 3 этаж, жилая…
€453,600
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
1
1
46 м²
Квартира с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Студия 46м2 с большим балконом и в…
€99,000
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Студия 1 комната
Будва, Черногория
1
1
1
ID 680 Продается просторная студия в Будве. Площадь 31 м2 Район Lazi Отдельный вход…
€55,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1
1
2
ID 663 Продается студия в новом жилом комплексе, Доброта. Жилой комплекс с бассейном,…
€86,400
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
1
1
ID 643 Продается студия в Рафаиловичах, в здании элитного комплекса Aura Tower Новое з…
€142,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка
Игало, Черногория
1
1
32 м²
Недорогая недвижимость в Черногории — новые квартиры от 50.000 евро. Комплекс расположен в И…
€80,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
1
1
25 м²
4
ID 625 Продается студия в Добра Вода. Новый дом, всего на 16 квартир. В продаже ос…
€46,000
1
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Игало, Черногория
1
1
47 м²
3
ID 609 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€117,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Игало, Черногория
1
1
25 м²
2
ID 608 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€62,500
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
33 м²
5
ID 549 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Комплекс с бассейном, фит…
€89,910
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
27 м²
2
ID 509 Продается студия в строящемся доме в Баре. Дом расположен в тихом районе Илино …
€58,380
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
33 м²
7
ID 504 Продается студия в строящемся доме в центре Бара Дом расположен в центре города…
€71,400
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
26 м²
2/10
ID 476 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар, Шушань. Студия с балконом…
€51,960
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
39 м²
4
ID 472 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Студия с балконом 39,08 м…
€81,120
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
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