Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Студия

Студии в Черногории

;
Подгорица
18
Будва
34
Тиват
27
Бечичи
11
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
223 объекта найдено
Студия в Бечичи, Черногория
TOP TOP
Студия
Бечичи, Черногория
Площадь 42 м²
Этаж 9/11
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$152,717
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Улцинь, Черногория
Студия 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Откройте для себя отличную возможность владеть функциональной квартирой-студией в самом серд…
$51,837
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в 8, Черногория
Студия 1 комната
8, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
море Виды. Подготовьтесь. Высокий арендный потенциал. Добро пожаловать в эту исключительную …
$113,298
НДС
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Подгорица, Черногория
Студия 1 комната
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Откройте для себя отличную возможность приобрести отремонтированную и полностью меблированну…
$89,850
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Откро…
$472,770
НДС
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 33 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$130,804
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Продается новая, меблированная квартира-студия, 25 м2, на 6-м этаже 9-этажного здания, в зда…
$112,963
Оставить заявку
Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$436,152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 спальня в 36 a, Черногория
Студия 1 спальня
36 a, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Приветствуем вас в уютной студии в городе Тиват! Горячее предложение! Эта жемчужина разм…
$95,302
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 1/6
Продается готовая к заезду квартира-студия в новом жилом комплексе. Всё включено — заходи и …
$95,215
Оставить заявку
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
📍 Расположение: Блок 9📐 Размер: 28 м2💶 Стоимость: €350/месяц🛋️ Полностью меблированныйСоврем…
$408
Оставить заявку
Студия в Рафаиловичи, Черногория
Студия
Рафаиловичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/3
Продается квартира-студия на линии фронта в Рафаиловичах.Площадь квартиры 28м2 и расположена…
$195,888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A+RealEstate Montenegro
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Студия в Бечичи, Черногория
Студия
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3
🏡 Студия с балконом в Casa di Sofia, Бечичи ID-602 📍 Бечичи, Черногория 📐 Площадь: 21…
$97,236
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
НДС
Оставить заявку
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Студия в аренду, 35м2, Город Кварт, Подгорица
$467
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Mrcevac, Черногория
Студия 2 комнаты
Mrcevac, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Не пропустите! Эта 22-километровая студия с 10-километровым мезонином редко возвращается на …
$130,960
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mini Condos
Языки общения
English, Español, Français, Italiano, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 302 м²
Современная и комфортабельная студия в поселке City Kej. Полностью оборудованы: интернет, ка…
$699
Оставить заявку
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Статус: Полностью утвержден / легализован • Условие: Используется один раз (как новый): вид …
$151,773
Оставить заявку
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Полностью меблированная квартира-студия площадью 25 м2 доступна для аренды. Квартира вновь о…
$409
Оставить заявку
Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5
Эта просторная и комфортабельная квартира-студия расположена в востребованном районе Розино …
$104,636
Оставить заявку
Студия 1 комната в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
☀️ Студия в Бечичи ID-618 📐 Площадь 28 м² Этаж 1 Есть выход на террасу внутреннего д…
$96,589
Оставить заявку
Студия 1 комната в 7, Черногория
Студия 1 комната
7, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Студия на 7-м этаже (из 10) в качественном новом здании в квартале City Kej, Загорич. Продае…
$98,494
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Радовичи, Черногория
Студия 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
For sale: A brand-new, unused studio apartment in the prestigious Luštica Bay development, T…
$359,212
НДС
Оставить заявку
Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$390,954
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Подгорица, Черногория
Студия 1 комната
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Совершенно новая, никогда не занимаемая роскошная квартира-студия площадью 19 м2 доступна дл…
$86,906
НДС
Оставить заявку
Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$142,464
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
МестонахождениеЭта квартира находится на полуострове Лустика в Черногории в заливе Бока, в р…
$452,867
Оставить заявку
Студия 1 комната в 11 Vrtic Sunce, Черногория
Студия 1 комната
11 Vrtic Sunce, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Продается: полностью меблированная, высокодоходная квартира-студия в одном из самых желанных…
$87,215
НДС
Оставить заявку
Студия в Черногория
Студия
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Полностью меблированная квартира-студия площадью 25 м2 доступна для аренды. Квартира вновь о…
$408
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти