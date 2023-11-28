Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Студии

Квартиры-студии в Черногории

Студия В архив
Очистить
62 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
Оставить заявку
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бар, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/8
Студия площадью 20 м2 + 13 м2 терраса на продажу в новом доме в районе Шушань. ✅ 1. этаж …
€74,000
Оставить заявку
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
Оставить заявку
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бечичи, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/6
Бечичи. Район респектабеленых комплеков с инфраструктурой. До пляжа Бечичи 600 метров. Студ…
€95,000
Оставить заявку
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Радовичи, Черногория
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Радовичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Предлагаем к продаже студию площадью 25м2, расположенная на первом этаже четырехъэтажного жи…
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается студио- в отеле Regent 5* Porto Montenegro. Инвестиционно выгодная квартира пло…
€325,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Студия в Мелинье, Черногория
Студия
Мелинье, Черногория
ID 977 Продается студия в элитном жилом комплексе с потрясающим видом на море в Херцег Но…
€140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия в Мелинье, Черногория
Студия
Мелинье, Черногория
ID 970 Продается студия в Мельине, Херцег Нови  Херцег Нови, Мельине, магазины в шагов…
€70,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия в Добра Вода, Черногория
Студия
Добра Вода, Черногория
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Студия 22 кв м - расположена на втором этаже  - с небольшим видом на море - кондици…
€60,500
Оставить заявку
Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Этаж 1
ID 915 Продается студия в  Баре, Шушань   Шушань, на возвышенности Количество спален: …
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Котор, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
📍Kotor ◾Ready apartments from 33 qm to 273 qm ◾sea and mountain views ◾full furnitured…
€139,392
Оставить заявку
Студия 1 комната с мебелью, в центре города, с видом на горы в Рисан, Черногория
Студия 1 комната с мебелью, в центре города, с видом на горы
Рисан, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Предлагаем на продажу уютную студию в каменном доме в самом центре Рисана. Квартира площадью…
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Студия 1 комната в Суторина, Черногория
Студия 1 комната
Суторина, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
ID 878 Продается студия в Суторине, Херцег Нови. Херцег Нови, район Суторина в сторону…
€124,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Петровац, Черногория
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 105, 3 этаж, жилая площа…
€453,600
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 106,  3 этаж, жилая площ…
€453,600
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/11
  C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 107,  3 этаж, жилая…
€453,600
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартира с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Студия 46м2 с большим балконом и в…
€99,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
ID 680 Продается просторная студия  в Будве. Площадь 31 м2 Район Lazi Отдельный вход…
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 663 Продается студия в  новом жилом комплексе, Доброта. Жилой комплекс с бассейном,…
€86,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
ID 643 Продается студия в Рафаиловичах, в здании элитного комплекса Aura Tower Новое з…
€142,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка в Игало, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Недорогая недвижимость в Черногории — новые квартиры от 50.000 евро. Комплекс расположен в И…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4
ID 625   Продается студия в  Добра Вода. Новый дом, всего на 16 квартир.  В продаже ос…
€46,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Игало, Черногория
Студия 1 комната
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
ID 609 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€117,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Игало, Черногория
Студия 1 комната
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
ID 608 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€62,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5
ID 549 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Комплекс с бассейном, фит…
€89,910
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
ID 509 Продается студия в строящемся доме в Баре. Дом расположен в тихом районе Илино …
€58,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7
ID 504 Продается студия в строящемся доме в центре Бара Дом расположен в центре города…
€71,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/10
ID 476 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар, Шушань. Студия с балконом…
€51,960
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
ID 472 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Студия с балконом 39,08 м…
€81,120
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти