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Жилой комплекс Anatolia Becici

Boreti, Черногория
от
$264,297
;
9
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ID: 38149
ID новостройки на Realting
In CRM: 33
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti
  • Адрес
    XLIV ulica, s42 anatolia Voronka 4

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2021

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Anatolia — современный жилой комплекс в посёлке Бечичи, на Будванской ривьере, расположенный на небольшой возвышенности в 300–400 метрах от моря. Проект объединяет четыре корпуса разной высотности и сочетает развитую внутреннюю инфраструктуру, панорамные виды на море и горы, а также удобную локацию рядом с пляжем и центром Бечичи. Комплекс включает четыре корпуса (Anatolia 1, 2, 3 и 4) от пяти до семи этажей, полностью построенных и готовых к проживанию. В наличии квартиры от студий до апартаментов с двумя спальнями, у каждой квартиры собственная терраса. Инфраструктура: Открытый бассейнПодземный паркинг с лифтамиСолнечные панели для энергоснабжения общих зонДетские площадки и зоны отдыхаРесторан на территории Мини-маркетВидеонаблюдение и охраняемая территорияВозможно приобретение парко-места: €27,000-30,000Локация: Пляж Бечичи — около 300–400 мСтарый город Будвы — около 3 кмАэропорт Тиват — около 30 минутАэропорт Подгорицы — около 60 минутИнвестиционный потенциал: Anatolia изначально рассчитан на два формата использования — постоянное проживание у моря и сезонную сдачу апартаментов в аренду в период высокого туристического потока в Бечичи. Развитая внутренняя инфраструктура, близость к пляжу и центру посёлка поддерживают стабильный спрос как со стороны покупателей для собственного проживания, так и со стороны арендаторов, что делает комплекс привлекательным объектом для инвестиций.

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Anatolia Becici
Boreti, Черногория
от
$264,297
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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