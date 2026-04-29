Жилой комплекс Anatolia Becici

Anatolia — современный жилой комплекс в посёлке Бечичи, на Будванской ривьере, расположенный на небольшой возвышенности в 300–400 метрах от моря. Проект объединяет четыре корпуса разной высотности и сочетает развитую внутреннюю инфраструктуру, панорамные виды на море и горы, а также удобную локацию рядом с пляжем и центром Бечичи. Комплекс включает четыре корпуса (Anatolia 1, 2, 3 и 4) от пяти до семи этажей, полностью построенных и готовых к проживанию. В наличии квартиры от студий до апартаментов с двумя спальнями, у каждой квартиры собственная терраса. Инфраструктура: Открытый бассейнПодземный паркинг с лифтамиСолнечные панели для энергоснабжения общих зонДетские площадки и зоны отдыхаРесторан на территории Мини-маркетВидеонаблюдение и охраняемая территорияВозможно приобретение парко-места: €27,000-30,000Локация: Пляж Бечичи — около 300–400 мСтарый город Будвы — около 3 кмАэропорт Тиват — около 30 минутАэропорт Подгорицы — около 60 минутИнвестиционный потенциал: Anatolia изначально рассчитан на два формата использования — постоянное проживание у моря и сезонную сдачу апартаментов в аренду в период высокого туристического потока в Бечичи. Развитая внутренняя инфраструктура, близость к пляжу и центру посёлка поддерживают стабильный спрос как со стороны покупателей для собственного проживания, так и со стороны арендаторов, что делает комплекс привлекательным объектом для инвестиций.