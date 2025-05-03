Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Долгосрочная аренда
  4. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Черногории

2 объекта найдено
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent в Доброта, Черногория
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
в месяц
Оставить заявку
Офис 256 м² в Добра Вода, Черногория
Офис 256 м²
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Этаж 1
Сдается офисное помещение в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем …
$6,769
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти