  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Радовичи
  4. Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale

Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale

Радовичи, Черногория
от
$361,766
;
20
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27290
ID новостройки на Realting
In CRM: 1446
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Новый район Centrale станет центром Luštica Bay и динамичным жилым кварталом. Благодаря центральному расположению, обилию зелени и продуманной планировке данный район станет идеальным выбором для тех, кому нужен комфорт и уединение, но кто при этом желает сохранить возможность пользоваться преимуществами городского стиля жизни. Centrale будет включать множество общественных зон, которые станут основой социальной жизни города и местом для неофициальных встреч и мероприятий. В Centrale предусмотрено свыше 20.000 м2 общественной и развлекательной инфраструктуры и 95.000 м2 жилых помещений. 

 

Пространство в Centrale спланировано так, чтобы минимизировать автомобильное движение – за счет разветвленной сети тротуаров и пешеходных зон, велосипедных дорожек и станций парковки велосипедов и электрических видов транспорта. Улицы отданы в распоряжение пешеходов, поскольку движение транспорта на них ограничено. 

 

Centrale максимально интегрирован в инфраструктуру и транспортную сеть всего проекта Luštica Bay, включая поля для гольфа, марину для яхт и пляжи, а также окружающие населенные пункты.

 

Находясь на расстоянии всего 10 минут езды на автомобиле от аэропорта Тиват, Centrale является легко доступным из целого ряда европейских городов.

 

В самом сердце Centrale уже открыта центральная площадь с ресторанами, кофетериями и салонами красоты.  В южной части будет открыта галерея искусств в старинном отреставрированном здании. Южная часть Centrale отведена под площадь Festival Piazza, где будут проводиться различные культурные мероприятия, большая часть которых придется на летние месяцы. С западной части площади Festival Piazza предусмотрено создание торговой галереи Y-образной формы.

Один пассаж галереи будет размещать дизайнерский аутлет и примыкать к спуску к набережной и к Marina Village. Второй пассаж будет соединяться с главным бульваром и примыкать к треугольной садовой площади. Исторические руины Австро-Венгерской крепости будут отреставрированы и станут общественной зоной и смотровой площадкой. Их арка станет сногсшибательным началом прогулочной зоны, а подземная часть будет оборудована под сувенирные магазинчики и бары.

 

В районе Centrale будет расположено множество магазинов, бутиков, ресторанов, баров, галерей, общественной и развлекательной инфраструктуры. Первая фаза проекта предусматривает строительство школы, мест общего пользования, супермаркета, оздоровительного центра, полиции и пожарной станции. На более поздних фазах проекта концепция предусматривает также строительство больницы и учреждения высшего образования. В юго-восточной части квартала предусмотрено строительство вспомогательной инфраструктуры, которая будет включать спортивный клуб, заправочную станцию, резервуар с водой, коммерческие складские помещения и очистные сооружения.

 

В Centrale представлены квартиры и апартаменты различного типа, в каждой из них есть терраса с прекрасным видом на окружающую природу.  Примеры доступных апартаментов в Centrale Вы можете посмотреть здесь:

 

Квартира с 1 спальней в Centrale

Квартира с 2 спальнями в Centrale

Квартира с 3 спальнями в Centrale

 

Не пропустите выгодное ограниченное предложение от застройщика - беспроцентная рассрочка на срок до 3 лет на покупку апартаментов в Centrale!

 

Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата.


Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок, 2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.


Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы. Все дома строятся с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле. Подробнее о проекте можно узнать здесь

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Братешичи, Черногория
от
$89,691
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Тиват, Черногория
от
$587,217
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$235,458
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Будва, Черногория
от
$264,228
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Радовичи, Черногория
от
$361,766
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$162,737
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.   Компле…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$107,441
Количество этажей 4
Площадь 43–116 м²
44 объекта недвижимости 44
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Агентство
eNovogradnja
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации