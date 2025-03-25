Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale

Новый район Centrale станет центром Luštica Bay и динамичным жилым кварталом. Благодаря центральному расположению, обилию зелени и продуманной планировке данный район станет идеальным выбором для тех, кому нужен комфорт и уединение, но кто при этом желает сохранить возможность пользоваться преимуществами городского стиля жизни. Centrale будет включать множество общественных зон, которые станут основой социальной жизни города и местом для неофициальных встреч и мероприятий. В Centrale предусмотрено свыше 20.000 м2 общественной и развлекательной инфраструктуры и 95.000 м2 жилых помещений.

Пространство в Centrale спланировано так, чтобы минимизировать автомобильное движение – за счет разветвленной сети тротуаров и пешеходных зон, велосипедных дорожек и станций парковки велосипедов и электрических видов транспорта. Улицы отданы в распоряжение пешеходов, поскольку движение транспорта на них ограничено.

Centrale максимально интегрирован в инфраструктуру и транспортную сеть всего проекта Luštica Bay, включая поля для гольфа, марину для яхт и пляжи, а также окружающие населенные пункты.

Находясь на расстоянии всего 10 минут езды на автомобиле от аэропорта Тиват, Centrale является легко доступным из целого ряда европейских городов.

В самом сердце Centrale уже открыта центральная площадь с ресторанами, кофетериями и салонами красоты. В южной части будет открыта галерея искусств в старинном отреставрированном здании. Южная часть Centrale отведена под площадь Festival Piazza, где будут проводиться различные культурные мероприятия, большая часть которых придется на летние месяцы. С западной части площади Festival Piazza предусмотрено создание торговой галереи Y-образной формы.

Один пассаж галереи будет размещать дизайнерский аутлет и примыкать к спуску к набережной и к Marina Village. Второй пассаж будет соединяться с главным бульваром и примыкать к треугольной садовой площади. Исторические руины Австро-Венгерской крепости будут отреставрированы и станут общественной зоной и смотровой площадкой. Их арка станет сногсшибательным началом прогулочной зоны, а подземная часть будет оборудована под сувенирные магазинчики и бары.

В районе Centrale будет расположено множество магазинов, бутиков, ресторанов, баров, галерей, общественной и развлекательной инфраструктуры. Первая фаза проекта предусматривает строительство школы, мест общего пользования, супермаркета, оздоровительного центра, полиции и пожарной станции. На более поздних фазах проекта концепция предусматривает также строительство больницы и учреждения высшего образования. В юго-восточной части квартала предусмотрено строительство вспомогательной инфраструктуры, которая будет включать спортивный клуб, заправочную станцию, резервуар с водой, коммерческие складские помещения и очистные сооружения.

В Centrale представлены квартиры и апартаменты различного типа, в каждой из них есть терраса с прекрасным видом на окружающую природу. Примеры доступных апартаментов в Centrale Вы можете посмотреть здесь:

Квартира с 1 спальней в Centrale

Квартира с 2 спальнями в Centrale

Квартира с 3 спальнями в Centrale

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Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата.



Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок, 2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.



Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы. Все дома строятся с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле. Подробнее о проекте можно узнать здесь