Новостройки в Жабляке, Черногория

Жабляк, Черногория

от €145,040

39–54 м² 14

Сдача в: 2024

Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика! "Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!" Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт. Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания: Коммерческое помещение подходящее для: ресторана торгового центра офисов банка 2-х уровневая парковка на 16 машин 2 лифта (автомобильный и пассажирский) Высокоскоростной интернет Связь LTE Центральное водоснабжение и канализация Центральное электричество О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории) В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско) Инфраструктура в шаговой доступности Администрация Школа Детский сад Храм Спортивная площадка Центр здоровья Магазины и рынок Рестораны