Жилой комплекс а Радановичи

Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории
В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инвестиции.
О комплексе:
квартиры-студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями;
площади от 32 до 66 м²;
частичная меблировка и установленные кухни — можно заехать сразу после покупки;
бассейн для жителей, благоустроенные прогулочные зоны и детская площадка;
охраняемая территория;
парковочные места на улице — 10 000 €.
Условия покупки:
рассрочка до 18 месяцев при первоначальном взносе 20 %;
возможность индивидуальных условий оплаты.
Локация:
Комплекс расположен в уникальной точке побережья, что делает его одинаково удобным для жизни и отдыха:
9 км до Тивата,
8 км до Котора,
12 км до Будвы,
7 км до международного аэропорта Тиват.
В радиусе 3–3,5 км — частная школа «Аркадия», государственная школа и торговый центр Butiko, что особенно удобно для семей с детьми.
Преимущества региона:
Тиват — престижный город с мариной Porto Montenegro, ресторанами и уютными набережными.
Котор — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с неповторимой атмосферой старого города.
Будва — курортная столица Черногории с пляжами, ночной жизнью и культурными событиями.
Черногория — это уникальное сочетание моря и гор, мягкий климат, чистый воздух и размеренный ритм жизни.
Жилой комплекс сочетает в себе современный комфорт, удачную локацию и красоту природы Адриатики. Это предложение для тех, кто ищет уютное жильё у моря или надёжный объект для инвестиций.