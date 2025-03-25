  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Шишичи
  4. Жилой комплекс а Радановичи

Жилой комплекс а Радановичи

Шишичи, Черногория
от
$106,146
;
12
ID: 27471
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Шишичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории

В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инвестиции.

О комплексе:

  • квартиры-студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями;

  • площади от 32 до 66 м²;

  • частичная меблировка и установленные кухни — можно заехать сразу после покупки;

  • бассейн для жителей, благоустроенные прогулочные зоны и детская площадка;

  • охраняемая территория;

  • парковочные места на улице — 10 000 €.

Условия покупки:

  • рассрочка до 18 месяцев при первоначальном взносе 20 %;

  • возможность индивидуальных условий оплаты.

Локация:
Комплекс расположен в уникальной точке побережья, что делает его одинаково удобным для жизни и отдыха:

  • 9 км до Тивата,

  • 8 км до Котора,

  • 12 км до Будвы,

  • 7 км до международного аэропорта Тиват.

В радиусе 3–3,5 км — частная школа «Аркадия», государственная школа и торговый центр Butiko, что особенно удобно для семей с детьми.

Преимущества региона:

  • Тиват — престижный город с мариной Porto Montenegro, ресторанами и уютными набережными.

  • Котор — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с неповторимой атмосферой старого города.

  • Будва — курортная столица Черногории с пляжами, ночной жизнью и культурными событиями.

Черногория — это уникальное сочетание моря и гор, мягкий климат, чистый воздух и размеренный ритм жизни.

Жилой комплекс сочетает в себе современный комфорт, удачную локацию и красоту природы Адриатики. Это предложение для тех, кто ищет уютное жильё у моря или надёжный объект для инвестиций.

Местонахождение на карте

Шишичи, Черногория

Вы просматриваете
Жилой комплекс а Радановичи
Шишичи, Черногория
от
$106,146
