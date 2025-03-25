Жилой комплекс а Радановичи

Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории

В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инвестиции.

О комплексе:

квартиры-студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями;

площади от 32 до 66 м²;

частичная меблировка и установленные кухни — можно заехать сразу после покупки;

бассейн для жителей, благоустроенные прогулочные зоны и детская площадка;

охраняемая территория;

парковочные места на улице — 10 000 €.

Условия покупки:

рассрочка до 18 месяцев при первоначальном взносе 20 %;

возможность индивидуальных условий оплаты.

Локация:

Комплекс расположен в уникальной точке побережья, что делает его одинаково удобным для жизни и отдыха:

9 км до Тивата,

8 км до Котора,

12 км до Будвы,

7 км до международного аэропорта Тиват.

В радиусе 3–3,5 км — частная школа «Аркадия», государственная школа и торговый центр Butiko, что особенно удобно для семей с детьми.

Преимущества региона:

Тиват — престижный город с мариной Porto Montenegro, ресторанами и уютными набережными.

Котор — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с неповторимой атмосферой старого города.

Будва — курортная столица Черногории с пляжами, ночной жизнью и культурными событиями.

Черногория — это уникальное сочетание моря и гор, мягкий климат, чистый воздух и размеренный ритм жизни.

Жилой комплекс сочетает в себе современный комфорт, удачную локацию и красоту природы Адриатики. Это предложение для тех, кто ищет уютное жильё у моря или надёжный объект для инвестиций.