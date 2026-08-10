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Новостройки в Общине Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
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Жилой комплекс Куб
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс на побережье Адриатики Жилой комплекс нового поколения. Архитектура проекта гармонично вписана в природный ландшафт, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Утро здесь начинается с ярких красок рассвета над морем, а вечера наполнены тишиной и средиземноморским те…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что дела…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
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Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
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Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Показать все Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта. Преимущества комплекса: Распол…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
Жилой комплекс Marina Village
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Жилой комплекс Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$455,489
Год сдачи 2026
Площадь 37–417 м²
14 объектов недвижимости 14
Marina Village — прибрежный район Luštica Bay Marina Village — прибрежный район внутри Luštica Bay, построенный вокруг современной яхтенной марины и набережной у моря. Это первая полностью реализованная часть проекта Luštica Bay, где уже сформирована полноценная инфраструктура для жизни и от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.3 – 75.7
456,558 – 1,04 млн
Квартира 2 комнаты
79.7 – 115.5
1,04 млн – 1,44 млн
Квартира 3 комнаты
107.5
1,96 млн
Квартира 4 комнаты
234.5 – 416.5
2,49 млн – 5,21 млн
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Показать все Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$778,607
Год сдачи 2029
Количество этажей 3
Площадь 86–147 м²
4 объекта недвижимости 4
Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay!  Новая коллекция резиденций The Peaks расположена в Luštica Bay — одном из самых престижных курортных проектов Адриатики. Комплекс находится у входа в первое и единственное в Черногории гольф-сообщество и предлагает уникальное сочетание п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
86.0
787,129
Квартира 2 комнаты
96.0 – 147.0
1,22 млн – 1,96 млн
Квартира 3 комнаты
129.0
1,64 млн
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Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$195,870
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 42–76 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.3
157,581
Квартира 2 комнаты
76.0
317,857
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Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Показать все Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Радовичи, Черногория
от
$490,207
Количество этажей 3
Площадь 101–138 м²
2 объекта недвижимости 2
Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay. Откройте для себя уникальное пространство, где утро начинается с солнца над морем, а день наполняется тишиной гольф-полей, раскинувшихся до горизонта. Horizon — это уединённый и престижный жилой квартал, расположенный на вершине холма с з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
101.0
1,32 млн
Квартира 3 комнаты
138.0
2,01 млн
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Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Показать все Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$1,00 млн
Количество этажей 2
Добро пожаловать на первый в Черногории гольф курорт с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay!   Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляе…
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Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Показать все Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%. В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму. Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией. Дополнительно: два…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Показать все Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Площадь 130–328 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
157.0
611,671
Квартира 2 комнаты
129.6
585,664
Вилла
328.0
1,50 млн
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Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
Показать все Жилой комплекс The Peaks
Жилой комплекс The Peaks
, Черногория
от
$985,487
Год сдачи 2029
3 объекта недвижимости 3
The Peaks — первая golf-резиденция в Черногории The Peaks — это самый престижный и приватный район внутри масштабного курортного комплекса Luštica Bay на полуострове Луштица, между Адриатическим морем и Бока-Которской бухтой. Проект создан как уникальное сочетание luxury lifestyle, природы и…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$787,883
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 99–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0 – 134.0
787,129 – 1,10 млн
Квартира 3 комнаты
140.0
894,160
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Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 180 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
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Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Жилой комплекс Lustica Bay-новый премиальный квартал Heights
Радовичи, Черногория
от
$365,595
Количество этажей 3
Новый премиальный район Lustica Bay — Heights. Представляем Heights — эксклюзивную коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов, расположенных на склонах между районом Centrale и первым гольф-полем Черногории. Это место, где элегантная архитектура, панорамные виды и атмосфера уюта слива…
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Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Тиват, Черногория
от
$406,695
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 47–81 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в премиальном ЖК в новом районе Тивата под управлением Radisson Blu! Комплекс спроектирован по международном стандартам для отелей 5*. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий и включает 33 брендированные резиденции. Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
411,370
Квартира 2 комнаты
81.0
713,815
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Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$593,292
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 47–243 м²
5 объектов недвижимости 5
Премиальный комплекс в центре Тивата. Современный жилой и коммерческий комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Тивата, всего в нескольких минутах от легендарной марины PortoMontenegro. Проект создан для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, современную архитектуру, развиту…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0 – 73.0
601,038 – 866,882
Квартира 2 комнаты
110.0
1,32 млн
Квартира 3 комнаты
171.0
2,20 млн
Квартира 5 комнат
243.0
4,57 млн
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Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$183,045
Год сдачи 2025
Площадь 44–72 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной ст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
183,297
Квартира 2 комнаты
72.0
298,011
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Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Показать все Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Тиват, Черногория
от
$236,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата. Особенности: Вид на зелёную зону Župa Park Современная архитектура, интегрированная в природу Просторные светлые апартаменты с террасами …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$659,461
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 236–286 м²
2 объекта недвижимости 2
Летнее специальное предложение!   Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие ви…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$163,012
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.   Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 37 до 76 м²,  предлагая большой выбор планировочных решений как для инди…
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Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Тиват, Черногория
от
$276,667
Год сдачи 2028
1 объект недвижимости 1
Boka Verde — современный жилой комплекс в Тивате Boka Verde — новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одной из самых востребованных локаций Тивата, напротив парка Жупа и всего в нескольких минутах от моря, центра города и яхтенной марины Porto Montenegro. Проект создан по концеп…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
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Жилой комплекс Tivat Gardens
Тиват, Черногория
от
$124,885
Год сдачи 2026
1 объект недвижимости 1
Комплекс «Tivat Gardens» — это элитный закрытый жилой комплекс, выполненный в современном архитектурном стиле. Расположенный на тихом участке поблизости от городского парка Тивата и престижной гавани Porto Montenegro, поэтому жильцы имеют доступ как к прогулочным зонам, так и к ресторанам и …
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
Жилой комплекс Parkside Residence
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Жилой комплекс Parkside Residence
Mrcevac, Черногория
от
$116,121
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Parkside Residences, расположенный в районе Мрчевац, Тиват. Проект находится на возвышенности среди средиземноморской зелени, примерно в 2 км от центра города и рядом с побережьем Тиватского залива. Благодаря расположению на высоте около 100 метров над уровнем моря большинство…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
Жилой комплекс Heights
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Жилой комплекс Heights
, Черногория
от
$449,723
Год сдачи 2028
Площадь 45–108 м²
4 объекта недвижимости 4
HEIGHTS — панорамные резиденции над Marina Village в Luštica Bay HEIGHTS — новый жилой район в составе Luštica Bay, расположенный на возвышенности между районом Centrale и первым в Черногории чемпионским гольф-полем Gary Player Design. Благодаря уникальному расположению резиденции получают п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.8
610,285
Квартира 2 комнаты
92.4
835,674
Квартира 3 комнаты
107.9
996,336
Кондо
44.5
450,778
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Жилой комплекс Dumidran 149-5
Mrcevac, Черногория
от
$184,252
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Dumidran 149-5 — современный камерный проект в Тивате, расположенный в районе Мрчевац, недалеко от центра города, Porto Montenegro и международного аэропорта Тиват. Проект включает всего 5 квартир, что обеспечивает приватность, комфорт и спокойную атмосферу для проживания. Ком…
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$312,902
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 56–102 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0
317,907
Квартира 2 комнаты
101.0 – 102.0
461,544 – 479,388
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Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
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Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Тиват, Черногория
от
$449,786
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 67–99 м²
2 объекта недвижимости 2
Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры. Апартаменты идеально подойдут для тех, кто …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
619,531
Квартира 2 комнаты
99.0
960,505
Агентство
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$114,562
Количество этажей 6
Площадь 44–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
177,653
Квартира 2 комнаты
86.0 – 109.0
361,432 – 612,596
Агентство
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$115,160
Год сдачи 2026
Площадь 53–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 88.0
280,003 – 410,671
Квартира 2 комнаты
71.0 – 124.0
370,043 – 569,888
Агентство
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Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Тиват, Черногория
от
$138,626
Год сдачи 2026
Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя! О комплексе: Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио Панорамное остекление, много …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
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Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$416,250
Год сдачи 2029
Количество этажей 3
Площадь 41–160 м²
5 объектов недвижимости 5
Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village! Mirta — это новая и финальная коллекция резиденций в Marina Village, самом узнаваемом прибрежном районе Luštica Bay. Проект расположен над мариной и предлагает уникальную возможность приобрести недвижимость в уже сформированном и востр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 62.0
651,895 – 751,297
Квартира 2 комнаты
94.0
1,21 млн
Квартира 3 комнаты
160.0
2,18 млн
Квартира
41.0
421,882
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Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Mrcevac, Черногория
от
$186,462
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Aria Residences — современный жилой комплекс премиум-класса в Тивате, расположенный в одном из самых удобных районов города. Проект объединяет шесть отдельных зданий с ограниченным количеством квартир, закрытую благоустроенную территорию и высокий стандарт строительства, создавая комфортную …
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$340,175
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 70–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0 – 83.0
340,973 – 396,685
Квартира 2 комнаты
131.0
647,272
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Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Радовичи, Черногория
от
$491,351
Год сдачи 2016
Количество этажей 2
Площадь 70–338 м²
8 объектов недвижимости 8
Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов  LEED Silver сертификата. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
572,142
Квартира 2 комнаты
83.0 – 118.0
674,434 – 1,57 млн
Вилла
184.0 – 338.0
2,53 млн – 3,98 млн
Агентство
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Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$398,638
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
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Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Показать все Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Радовичи, Черногория
от
$668,819
Год сдачи 2028
Площадь 51–138 м²
2 объекта недвижимости 2
Lustica Bay - Horizon Horizon — новый премиальный жилой район внутри Luštica Bay, расположенный на возвышенности между Адриатическим морем и будущим чемпионским гольф-полем. Проект создан как приватное средиземноморское сообщество с панорамными видами на море, марину и природные ландшафты по…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.1
670,388
Квартира 3 комнаты
138.3
2,01 млн
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$205,984
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 50–81 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи перв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
229,101
Квартира 2 комнаты
65.0 – 81.0
283,956 – 416,470
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Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Радовичи, Черногория
от
$360,758
Количество этажей 3
Новый район Centrale станет центром Luštica Bay и динамичным жилым кварталом. Благодаря центральному расположению, обилию зелени и продуманной планировке данный район станет идеальным выбором для тех, кому нужен комфорт и уединение, но кто при этом желает сохранить возможность пользоваться п…
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Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$881,695
Площадь 69–281 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.   Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использовани…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
865,726
Квартира 2 комнаты
116.0
1,94 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,05 млн
Коммерческое помещение
81.0 – 164.0
3,26 млн – 3,42 млн
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Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
Показать все Жилой комплекс Centrale
Жилой комплекс Centrale
, Черногория
от
$363,238
Год сдачи 2026
Площадь 39–97 м²
9 объектов недвижимости 9
Centrale — новый центр жизни в Luštica Bay Centrale в Luštica Bay — это район, который создаётся не как классический курортный квартал у моря, а как полноценный средиземноморский центр для жизни круглый год. Здесь всё построено вокруг повседневного комфорта: прогулочные улицы без автомобилей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.2 – 69.0
364,090 – 525,908
Квартира 2 комнаты
96.9
751,297
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Агентство
Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории. Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальн…
Застройщик
Lastva Park Residential Complex
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Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. По соседству расположены магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному расположению окон дома и использова…
Агентство
Montenegro Intel city
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продаются новые таунхаусы в жилом комплексе премиум-класса Ластва Парк, Тиват.   Элитный район Донья Ластва, в окружении зелени и с видом на море и горы   ?Площадь 154 до 204 м² 3 этажа ?2,3 спальни ?4 санузла ?Кухня ?Терраса с панорамным видом ?Гараж на 2 места…
Агентство
Montenegro Intel city
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Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Показать все Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Застройщик
Kraft Construction
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Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
279,714
Агентство
Montenegro Intel city
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