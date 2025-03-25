  1. Realting.com
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Meliá Private Residences в Будве

Рафаиловичи, Черногория
от
$306,332
;
15
ID: 27474
ID новостройки на Realting
In CRM: 2655
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Рафаиловичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Пятизвездочный отель Meliá Private Residences в Будве.

 

Старт продаж апартаментов в пятизвездочном отеле Meliá – на первой линии в Рафаиловичах!

Не упустите возможность – стать владельцем резиденции у моря под управлением международного гостиничного бренда Meliá!

 

Апартаменты с видом на море расположены в комплексе с сервисом пятизвёздочного отеля: услуги консьержа и управление арендой международным оператором.

Meliá Budva Private Residences– это уникальная возможность владеть недвижимостью на первой линии Адриатического моря в Бечичи, всего в 10 метрах от пляжа с «Голубым флагом». Проект объединяет современные апартаменты с полным правом собственности и доходную модель управляемой аренды.
Система распределения прибыли: 70% собственнику – 30% управляющей компании.
Благодаря международному бренду и круглогодичному туристическому потоку, апартаменты обеспечивают стабильный доход, делая вложение не только комфортным, но и выгодным.

 

Инфраструктура мирового уровня:
• Два панорамных бассейна с видами на Адриатику
• Wellness-центр – круглогодичный спа-комплекс с зонами релаксации
• Фитнес-центр с современными кардио и силовыми тренажёрами
• Детский клуб– пространство для игр и досуга детей
• Четыре ресторана и три бара с авторской кухней и атмосферой средиземноморского отдыха
• Казино на два уровня – вечерняя жизнь на уровне лучших курортов Европы
• Приватный пляж 3 000 м² – для резидентов и гостей.

 

Локация и преимущества:
• Пляж Бечичи – 10 м
• Старый город Будвы – 4 км (45 минут пешком)
• Аэропорты: Тиват – 20 км, Подгорица – 60 км, Дубровник – 70 км
• Будва – самый популярный курорт региона
• 26 ресторанов в пешей доступности.

 

Окомплексе:
• 5 звёзд, международный бренд Meliá Hotels International в Будве
• 154 номера отеля
• Более 100 парковочных мест
• Открытие в июне 2027 года.

 

Инвестиции и доходность:
Meliá Hotels International– сеть с более чем 400 отелями по всему миру и 15 млн участников программы лояльности.

Благодаря этому бренд гарантирует высокую заполняемость и круглогодичный спрос. Профессионально управляемая аренда обеспечивает собственникам стабильный доход без дополнительных хлопот.

Meliá Private Residences Budva– это не просто жильё на побережье Адриатики, а сочетание курортного образа жизни и умной инвестиции.

Здесь средиземноморская гармония встречается с надёжностью мирового гостиничного оператора.

Местонахождение на карте

Рафаиловичи, Черногория

