Жилой комплекс Пятизвездочный отель Meliá Private Residences в Будве

Пятизвездочный отель Meliá Private Residences в Будве.

Старт продаж апартаментов в пятизвездочном отеле Meliá – на первой линии в Рафаиловичах!

Не упустите возможность – стать владельцем резиденции у моря под управлением международного гостиничного бренда Meliá!

Апартаменты с видом на море расположены в комплексе с сервисом пятизвёздочного отеля: услуги консьержа и управление арендой международным оператором.

Meliá Budva Private Residences– это уникальная возможность владеть недвижимостью на первой линии Адриатического моря в Бечичи, всего в 10 метрах от пляжа с «Голубым флагом». Проект объединяет современные апартаменты с полным правом собственности и доходную модель управляемой аренды.

Система распределения прибыли: 70% собственнику – 30% управляющей компании.

Благодаря международному бренду и круглогодичному туристическому потоку, апартаменты обеспечивают стабильный доход, делая вложение не только комфортным, но и выгодным.

Инфраструктура мирового уровня:

• Два панорамных бассейна с видами на Адриатику

• Wellness-центр – круглогодичный спа-комплекс с зонами релаксации

• Фитнес-центр с современными кардио и силовыми тренажёрами

• Детский клуб– пространство для игр и досуга детей

• Четыре ресторана и три бара с авторской кухней и атмосферой средиземноморского отдыха

• Казино на два уровня – вечерняя жизнь на уровне лучших курортов Европы

• Приватный пляж 3 000 м² – для резидентов и гостей.

Локация и преимущества:

• Пляж Бечичи – 10 м

• Старый город Будвы – 4 км (45 минут пешком)

• Аэропорты: Тиват – 20 км, Подгорица – 60 км, Дубровник – 70 км

• Будва – самый популярный курорт региона

• 26 ресторанов в пешей доступности.

Окомплексе:

• 5 звёзд, международный бренд Meliá Hotels International в Будве

• 154 номера отеля

• Более 100 парковочных мест

• Открытие в июне 2027 года.

Инвестиции и доходность:

Meliá Hotels International– сеть с более чем 400 отелями по всему миру и 15 млн участников программы лояльности.

Благодаря этому бренд гарантирует высокую заполняемость и круглогодичный спрос. Профессионально управляемая аренда обеспечивает собственникам стабильный доход без дополнительных хлопот.

Meliá Private Residences Budva– это не просто жильё на побережье Адриатики, а сочетание курортного образа жизни и умной инвестиции.

Здесь средиземноморская гармония встречается с надёжностью мирового гостиничного оператора.