Жилой комплекс Пятизвездочный отель Meliá Private Residences в Будве

Пятизвездочный отель Meliá Private Residences в Будве.
Старт продаж апартаментов в пятизвездочном отеле Meliá – на первой линии в Рафаиловичах!
Не упустите возможность – стать владельцем резиденции у моря под управлением международного гостиничного бренда Meliá!
Апартаменты с видом на море расположены в комплексе с сервисом пятизвёздочного отеля: услуги консьержа и управление арендой международным оператором.
Meliá Budva Private Residences– это уникальная возможность владеть недвижимостью на первой линии Адриатического моря в Бечичи, всего в 10 метрах от пляжа с «Голубым флагом». Проект объединяет современные апартаменты с полным правом собственности и доходную модель управляемой аренды.
Система распределения прибыли: 70% собственнику – 30% управляющей компании.
Благодаря международному бренду и круглогодичному туристическому потоку, апартаменты обеспечивают стабильный доход, делая вложение не только комфортным, но и выгодным.
Инфраструктура мирового уровня:
• Два панорамных бассейна с видами на Адриатику
• Wellness-центр – круглогодичный спа-комплекс с зонами релаксации
• Фитнес-центр с современными кардио и силовыми тренажёрами
• Детский клуб– пространство для игр и досуга детей
• Четыре ресторана и три бара с авторской кухней и атмосферой средиземноморского отдыха
• Казино на два уровня – вечерняя жизнь на уровне лучших курортов Европы
• Приватный пляж 3 000 м² – для резидентов и гостей.
Локация и преимущества:
• Пляж Бечичи – 10 м
• Старый город Будвы – 4 км (45 минут пешком)
• Аэропорты: Тиват – 20 км, Подгорица – 60 км, Дубровник – 70 км
• Будва – самый популярный курорт региона
• 26 ресторанов в пешей доступности.
Окомплексе:
• 5 звёзд, международный бренд Meliá Hotels International в Будве
• 154 номера отеля
• Более 100 парковочных мест
• Открытие в июне 2027 года.
Инвестиции и доходность:
Meliá Hotels International– сеть с более чем 400 отелями по всему миру и 15 млн участников программы лояльности.
Благодаря этому бренд гарантирует высокую заполняемость и круглогодичный спрос. Профессионально управляемая аренда обеспечивает собственникам стабильный доход без дополнительных хлопот.
Meliá Private Residences Budva– это не просто жильё на побережье Адриатики, а сочетание курортного образа жизни и умной инвестиции.
Здесь средиземноморская гармония встречается с надёжностью мирового гостиничного оператора.