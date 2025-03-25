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Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица

Крашичи, Черногория
от
$574,181
05.08.2025
$574,181
04.08.2025
$520,710
;
8
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ID: 27287
ID новостройки на Realting
In CRM: 2269
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Крашичи

О комплексе

Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромный бассейн с видом на залив. Расстояние до яхтенного комплекса Porto-Montenegro-13 км, до проекта с гольф-полями Lustica Bay-6 км., до аэропорта Тиват-13 км. 


На продажу представлены всего 9 апартаментов в духе минимализма и вилла. Отличительной чертой данного предложения является современный кубический дизайн, панорамные окна, высота потолков-3,5 м, продуманные планировки со строгими линиями. Апартаменты продаются со встроенной кухней, установленной системой кондиционирования, системой умный дом с беспроводной связью WI-FI, теплыми полами и сантехникой в ванных комнатах Villeroy & Boch.

Территория комплекса находится под видеонаблюдением.

 

В комплексе на продажу представлены апартаменты с 1 спальней, 2 спальнями и вилла.

Местонахождение на карте

Крашичи, Черногория

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Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$574,181
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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