Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте.
Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта.
Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune.
Оба объекта построены с применением высококачественных материалов, соответствуют современным стандартам и предлагают комфортное жилье с продуманной инфраструктурой.
Основные характеристики:
• Расстояние до моря: 150 м
• Архитектура: сочетание современных решений и традиционных приморских элементов
• Вид: панорамный вид на море и холмы
• Локация: удобное расположение для отдыха и постоянного проживания (до аэропорта Тивата – 20 км, до аэропорта Подгорицы - 85 км, в пределах 5-15 км находятся все основные туристические и культурные объекты Бока-Которской бухты).
Инфраструктура комплекса:
• Открытый бассейн
• Частный паркинг
• Сауна
• Тренажерный зал
• Сервисные помещения (салон, прачечная, ресепшн и др.).
Технические характеристики:
Фасады: энергосберегающие, с высоким уровнем теплоизоляции;
Окна и двери: алюминиевые профили с термопрослойкой и трехслойные стеклопакеты с аргоном;
Электрические жалюзи;
Входные двери — бронированные, с возможностью установки умного замка;
Внутренние двери — с магнитными замками и скрытыми петлями;
Отделка полов: трехслойный паркет;
Керамическая плитка высокого качества (итальянские и испанские производители);
Санитарное оборудование: Catelano, Grohe, Villeroy& Boch;
Климат-контроль: Инверторные кондиционеры или мульти-сплит системы;
Теплый пол в ванных комнатах.
Дополнительные опции:
Возможность выбора одного из двух пакетов меблировки:
Базовый (встроенная кухня и шкафы);
Полный (полная меблировка под ключ в сотрудничестве с местной интерьерной студией).
Условия оплаты:
Предусмотрена поэтапная оплата: 40% — при подписании договора, затем 30%, 20% и 10% при передаче объекта «под ключ».
Завершение строительства: декабрь 2027 года.
Это отличная возможность приобрести апартаменты с характером и комфортом в одном из самых красивых уголков Черногории!