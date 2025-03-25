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Жилой комплекс в Доброте

Доброта, Черногория
от
$295,826
;
18
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 27328
ID новостройки на Realting
In CRM: 2646
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Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте.

Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта.

Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune.

Оба объекта построены с применением высококачественных материалов, соответствуют современным стандартам и предлагают комфортное жилье с продуманной инфраструктурой.

Основные характеристики:
• Расстояние до моря: 150 м
• Архитектура: сочетание современных решений и традиционных приморских элементов
• Вид: панорамный вид на море и холмы
• Локация: удобное расположение для отдыха и постоянного проживания (до аэропорта Тивата – 20 км, до аэропорта Подгорицы - 85 км, в пределах 5-15 км находятся все основные туристические и культурные объекты Бока-Которской бухты).

Инфраструктура комплекса:
• Открытый бассейн
• Частный паркинг
• Сауна
• Тренажерный зал
• Сервисные помещения (салон, прачечная, ресепшн и др.).

Технические характеристики:
Фасады: энергосберегающие, с высоким уровнем теплоизоляции;
Окна и двери: алюминиевые профили с термопрослойкой и трехслойные стеклопакеты с аргоном;
Электрические жалюзи;
Входные двери — бронированные, с возможностью установки умного замка;
Внутренние двери — с магнитными замками и скрытыми петлями;
Отделка полов: трехслойный паркет;
Керамическая плитка высокого качества (итальянские и испанские производители);
Санитарное оборудование: Catelano, Grohe, Villeroy& Boch;
Климат-контроль: Инверторные кондиционеры или мульти-сплит системы;
Теплый пол в ванных комнатах.

 

Дополнительные опции:
Возможность выбора одного из двух пакетов меблировки:
Базовый (встроенная кухня и шкафы);
Полный (полная меблировка под ключ в сотрудничестве с местной интерьерной студией).

 

Условия оплаты:
Предусмотрена поэтапная оплата: 40% — при подписании договора, затем 30%, 20% и 10% при передаче объекта «под ключ».

 

Завершение строительства: декабрь 2027 года.

Это отличная возможность приобрести апартаменты с характером и комфортом в одном из самых красивых уголков Черногории!

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория

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Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$295,826
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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