Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте.

Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта.

Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune.

Оба объекта построены с применением высококачественных материалов, соответствуют современным стандартам и предлагают комфортное жилье с продуманной инфраструктурой.

Основные характеристики:

• Расстояние до моря: 150 м

• Архитектура: сочетание современных решений и традиционных приморских элементов

• Вид: панорамный вид на море и холмы

• Локация: удобное расположение для отдыха и постоянного проживания (до аэропорта Тивата – 20 км, до аэропорта Подгорицы - 85 км, в пределах 5-15 км находятся все основные туристические и культурные объекты Бока-Которской бухты).

Инфраструктура комплекса:

• Открытый бассейн

• Частный паркинг

• Сауна

• Тренажерный зал

• Сервисные помещения (салон, прачечная, ресепшн и др.).

Технические характеристики:

Фасады: энергосберегающие, с высоким уровнем теплоизоляции;

Окна и двери: алюминиевые профили с термопрослойкой и трехслойные стеклопакеты с аргоном;

Электрические жалюзи;

Входные двери — бронированные, с возможностью установки умного замка;

Внутренние двери — с магнитными замками и скрытыми петлями;

Отделка полов: трехслойный паркет;

Керамическая плитка высокого качества (итальянские и испанские производители);

Санитарное оборудование: Catelano, Grohe, Villeroy& Boch;

Климат-контроль: Инверторные кондиционеры или мульти-сплит системы;

Теплый пол в ванных комнатах.

Дополнительные опции:

Возможность выбора одного из двух пакетов меблировки:

Базовый (встроенная кухня и шкафы);

Полный (полная меблировка под ключ в сотрудничестве с местной интерьерной студией).

Условия оплаты:

Предусмотрена поэтапная оплата: 40% — при подписании договора, затем 30%, 20% и 10% при передаче объекта «под ключ».

Завершение строительства: декабрь 2027 года.

Это отличная возможность приобрести апартаменты с характером и комфортом в одном из самых красивых уголков Черногории!